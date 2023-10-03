 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 04.10.2023
07:02  Британская Daily Mail уверяет, что в Тайваньском проливе погибла подлодка ВМС Китая
06:07  Казахстанской многовекторностью вымощена дорога в экономический ад, - Вл.Прохватилов
06:03  Токаев поздравил кормильцев из монополии "Шелл". 30 лет растаскивая народное достояние...
05:48  Многоплярная волна. России надо готовится к броску, - Александр Дугин
05:32  Мы все – дети октября 1993-го, - Алексей Зензинов
05:22  Габит Садырбеков - новый зам. Генпрокурора Казахстана
05:11  На саммите ЕС Турцию не ждет ничего хорошего. Отношения Запада и президента Эрдогана накаляются, - Г. Петров

05:09  США на пороге нового миграционного кризиса, - НГ
05:07  Бумаги все стерпят: почему Казахстан и Кыргызстан так долго не могут решить водные проблемы, - "Караван"
05:06  Китай надеется оживить ВТО, - Анатолий Комраков
05:03  Казахстанская федерация бокса возмущена судейством на Азиатских играх и обратилась в МОК с претензиями
04:59  Палата представителей конгресса США впервые в истории отправила в отставку своего же спикера Маккарти
04:39  3 октября 1993 года: переворот как логика развития процесса, - Р.Ищенко
02:27  Импичмент начался: президент Грузии Зурабишвили предстала перед Конституционным судом
01:35  Турция готовит для бандеровцев новый ударный беспилотник Bayraktar Akinci, способный нести крылатые ракеты и управляемые авиабомбы
01:32  Что происходит с Казахстанским ВПК? Часть 1, - Е.Косенко
01:17  В КырАрмии новые: 1-й зам. МО Тердикбаев, нач-к Генштаба Мукамбетов и командующий Юго-Западным опер-командованием Карасартов
01:15  Сахи Аннакличев возглавил новый узбекский "Банк развития бизнеса"
01:10  Скончался узбекский академик-физик Назар Тураев
01:04  Ильяс Бакытжан назначен вице-министром энергетики Казахстана
01:03  В Москве 6/10 открывается выставка "Молодые художники регионов России" (анонс, программа)
00:52  Ибероамерика. Необходимый кризис для Латинской Америки, - А.Школьников
00:39  Азербайджанские силовики ловят экс-руководителей Арцаха - Нагорного Карабаха
00:23  Солидарность бензоколонки, - Дмитрий Лекух
00:20  Неформальный внешнеполитический саммит ЕС в Киеве: гора родила мышь, - П.Дмитриев
00:18  "Живут ребята!": доходы российских олигархов выросли на 21 млрд долларов
00:13  Удастся ли Брюсселю купить Орбана за 13 миллиардов евро, - СП
Вторник, 03.10.2023
19:02  Российская нефть Urals торгуется выше "потолка цен", он неэффективен
15:37  Кто нами правит? Элиты и/или "элитки", - Дм.Саймс
15:36  Смертельный яд декоммунизации в Центральной Азии, - Сергей Кожемякин
15:35  Верховный суд США позволил Трампу баллотироваться в президенты
15:32  Гегемония Штатов заканчивается. НАТО ослабляет Америку, - Арис Русинос
15:30  Financial Times: "Плакала еще одна цветная революция". Грузия не выступила против России
15:27  Wall Street Journal: Как клан Байденов разбогател на своей фамилии
15:21  Президент Жапаров лично открыл памятник очередному мифическому прародителю "Кыргызского государства" - Ормон-хану
15:19  Путин заложил динамит в глобальную экономическую систему! - Мухаммет Ариф Гюрели
15:16  Амбиции США и несостоявшаяся хрущевизация международной политики, - Р.Ищенко
14:50  Объяснение реакции Китая на российско-украинский кризис, - Чжао Хуашэн
14:44  Молдавия рискует повторить газовую судьбу Украины, - Ольга Самофалова
14:43  Армения: "дорожная карта" Запада после сдачи Нагорного Карабаха. Заветам Болтона верны, - А.Арешев
14:42  Казахстан и Азербайджан проведут совместные военно-морские учения "Хазри" на Каспии
08:42  Британцы нагло и в открытую готовят террористические акции на Украине. Кремль жует соплю.., - В.Прохватилов
07:29  Строительство нового города близ Алматы может привести Казахстан к катастрофе
07:25  Казахстанская Риддерская ТЭЦ опять сломалась?
07:15  Александр Лукашенко нашел себе преемницу. Ее зовут - Наталья Кочанова
07:11  Военно-политические подвижки в Африке: Франция уходит, Америка суетится, - Антон Веселов
07:08  У безвизового режима с Китаем есть один недостаток, - Е.Поздняков
06:54  "Казатомпром" возглавил Меиржан Юсупов
06:41  Дружба - второй хлеб. Как Казахстану решить проблему неурожая?
03:41  Глубинные русские. Кто они?
02:47  Мирзиеев в Дохе подписывает договор о "всеобъемлющем партнерстве" с Катаром
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Мы все – дети октября 1993-го, - Алексей Зензинов
05:32 04.10.2023

3 ОКТЯБРЯ 2023,

Октябрьский урок демократии показал, что любые политические коалиции без общего харизматичного лидера в России долго не живут. Коммунисты и монархисты, националисты и анархисты объединились не вокруг кого-то, а против Ельцина.

Алексей Зензинов
сценарист, драматург

Октябрь 1993-го. Черный дым над Белым домом на Краснопресненской набережной. России дают открытый урок демократии под наблюдением зарубежных наставников. CNN в режиме реального времени показывает, как танки бьют прямой наводкой по зданию парламента.

Предварительно отечественное телевидение разъяснило, что это был вовсе не парламент, а гнездо "красно-коричневых", врагов либеральных ценностей и открытого общества. После обстрела здание восстановят, следы пожара ликвидируют. Был Верховный Совет, станет Дом правительства. Последних советских депутатов заменят подвижные управленцы западной школы. Они откроют двери рынку, приватизации и запрету на идеологию. Вместо нее возникнет запрос на новую национальную идею, как напишет Пелевин, "размером примерно страниц на пять… Чтоб чисто реально было изложено, без зауми".

Октябрьский урок демократии показал, что любые политические коалиции без общего харизматичного лидера в России долго не живут. Коммунисты и монархисты, националисты и анархисты, бывшие военные и будущие литераторы объединились не вокруг кого-то, а против Ельцина. Они были пассионариями короткого срока годности, их собрала вместе тоска по величию и реквием по нерушимому Союзу. А жизнь, точнее, та ее часть, что обладала капиталом и властью, хотела заменить десять заповедей победоносным постмодернизмом, уравнявшим высокое и низкое, свалившим вертикаль смысла ради бесконечного горизонтального потребления. Постмодернизмом, который видел мир как бесконечную цитату, произнесенную неизвестно кем невесть когда.

Пассионарии девяностых бились о глобализацию, как бьются бабочки-однодневки о стекло лампы, дающей иллюзию надежды где-нибудь на даче под Ярославлем. Они интуитивно понимали, что бороться надо с постмодернизмом, но тот был еще вполне себе жизнеспособен и жизнерадостен, а издох от собственной токсичности только когда начались бомбежки Югославии.

Я учился на историко-педагогическом факультете Костромского пединститута с одним из таких пассионариев. Его звали Олег Плотников, получив диплом, он поехал в сельскую школу учить детей истории, но тут как раз пришел Горбачев, началась перестройка – историю стало интереснее творить, а не преподавать. Олег решил участвовать в выборах народных депутатов. Он победил – в ту пору можно было победить, не имея, как сказали бы сейчас, никакого ресурса, кроме ощущения, что бьешься за правое дело – сегодня это ощущение у многих появилось.

В Верховном Совете Плотников стал крайне правым или крайне левым – это смотря как повернуться. Представительница демократических сил Бэлла Куркова с Ленинградского телевидения (помните еще такую?) назвала Плотникова "сельским учителишкой", вложив в эти слова все презрение к народу питерской цепной интеллигенции. Ельцин распустил Верховный Совет. Плотников остался с теми депутатами, что жили в Белом доме без электричества и воды. Он знал историю и мог предвидеть, чем закончится противостояние. Почему он остался? Следуя принципу "пощады никто не желает"? Из врожденной гордости? Или отстаивая свое понимание прогресса, отличное от того, что готовили Гайдар и Чубайс.

Олега допросили и отпустили на свободу. Видимо, решили, что для государства он не опасен. Плотников вернулся в свою сельскую школу. История снова стала для него учебным предметом с поурочными планами и домашними заданиями. Он задавал ученикам то, с чем не справился сам: найти смысл в русском бунте, вывести формулу русской власти, опирающейся не на бюрократию, а на большинство народа. А когда понял, что ученикам это не нужно, взял и тихо умер.

Может быть, мы слишком много требовали от него и других преждевременных людей, "детей октября". Тогда их час еще не настал.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696386720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Казахстане запустят 170 новых проектов в пищевой промышленности, машиностроении и металлургии в этом году
- "Надо применять самые строгие меры": Алихан Смаилов высказался о нетрезвых и лишенных прав водителях
- Кадровые перестановки
- Что происходило с отечественным оборонно-промышленным комплексом и каков его реальный потенциал? Часть 2.
- Почему к министру Ажар Гиният слишком много вопросов
- Впереди предстоит еще большая совместная работа – Алихан Смаилов о сотрудничестве с Shell
- Состоялось расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана
- Казахстан готов внести значительный вклад в продовольственную безопасность стран ОИС
- Здание акимата Алматы восстановлено с сохранением архитектурного облика
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  