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Многоплярная волна. России надо готовится к броску, - Александр Дугин
05:48 04.10.2023

МНОГОПОЛЯРНАЯ ВОЛНА

03.10.2023
Александр Дугин
Сейчас как никогда актуален мониторинг многополярности. Именно через призму подъема многополярности и упадка однополярности и стоит интерпретировать основные мировые события.

К примеру, дипломатический скандал между Канадой и Индией из-за убийства сикха в Канаде. Индия постепенно начинает более активно демонстрировать свою суверенность.

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами с его строго палеоконсервативной и антиглобалисткой повесткой (как у Трампа) - еще один симптом. Да, Риши Сунак - индус-глобалист и атлантист, есть и такие. Но раньше были только такие. А теперь дает о себе знать и иная Индия.

Кстати, Индии больше нет. Это колониальное название заменено на антиколониальное, древнее и суверенное - Бхарат.

Все больше индусов считают Нарендру Моди аватаром. А автарическое измерение правителя это и есть божественное основания глубинного суверенитета.

Победа Фицо на выборах в Словакии - еще один яркий пример многополярной волны. Его отказ от поддержки Киевских нацистов, самых яростных пособников глобализма, тоже симптом.

Теперь к самим США. Шатдаун в США, как объяснил Дмитрий Саймс, не остановит поддержку украинским террористам полностью, но повысит волатильность в США, центре однополярной системы. Немного, но тоже достаточно многополярно.

Чем больше проблем у однополярности, тем лучше дела у многополярности. Это как сообщающиеся сосуды - если в одном прибывает, в другом убывает.

Россия удерживает фронт, и это для многополярной волны очень важно. Может быть важнее всего остального. Ведь именно Россия первой вступила с прямой военный конфликт с упирающейся однополярной глобалистской системой, которую отчаянно пытается спасти администрация Байдена и оринтирующие ее неоконы. Это все больше начинают понимать в мире - прежде всего страны БРИКС и арабские страны.

В Западной Африке на плато Манден возрождается доколониальная Империя Мали. Собственно Мали, Буркина Фасо, Нигер, Гвинея формируют антиколониальный блок, как ядро панафриканского сопротивления глобализму. Вступление единственной страны Африки, никогда не утрачивавшей своей независимости, Эфиопии в БРИКС - еще один символический момент многополярной волны.

Так постепенно все это складывается в мозаику нового миропорядка.

Эскапады Илона Маска в твиттере, который теперь Х (как портал польских антиглобалистов и евразийцев) и принадлежит самому Маску, тоже симптом. В сети Х разблокировали и мой аккаунт, который ранее уничтожило либерально-нацистское однополярное руководство, выкинутое Илоном Маском на помойку. Без глобалисткой цензуры бывший твиттер был обвинен в том, что он стал "рупором российской пропаганды и дезинформации". Свобода слова в любой форме сегодня считается "российской пропагандой". Дикость агонизирующей глобалистской элиты, ожесточенно и отчаянно пытающиеся любой ценой спасти свою трещащую по швам гегемонию, становится все более очевидной даже на Западе. Возможно эта американская администрация станет войдет в историю как последняя попытка сохранить однополярный мир.

Информационные агентства со ссылкой на анонимного европейского чиновника, давшего интервью изданию Politico, сообщают, что страны ЕС больше не будут поставлять Киеву вооружения из собственных запасов из-за угрозы безопасности внутри самой Европы. Может быть, так ЕС готовится к войне с Россией. А может быть, напротив, уже ориентируется на то, чтобы выйти из режима эскалации.

Еще одно соображение. Складывается впечатление, что в самой России на самом верху есть какой-то центр, который против СВО, не приемлет многополярной волны и хочет вернуть все как было. Может быть, это не прямые агенты влияния, но те, кто искренне разделяют принципы и ценности либерального глобализма. Их присутствие сказывается везде. По сути, внутри самой России идет невидимая СВО, где враг сопротивляется также яростно, как киевский режим на Украине и даже время от времени пытается организовать контр-наступ. То в виде поддельных соцопросов, где якобы Победу поддерживает меньшинство, то саботируя мобилизацию общества, то обходя СВО молчанием, то способствуя социальной дестабилизации через провокационную политику неконтролируемой миграции, то проводя такую экономическую и финансовую стратегию, которая подрывает наши силы изнутри. Очень непросто обнаружить ядро этой враждебной силы, ее штаб, ее ключевую резидентуру. Но боюсь, что без этого нам будет очень трудно вести войну в направлении Победы.

России надо готовится к броску. Чистка собственных рядов неизбежна.

Источник - katehon.com
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