Казахстанской многовекторностью вымощена дорога в экономический ад, - Вл.Прохватилов

06:07 04.10.2023

04.10.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



В отношении Центральной Азии Запад применяет только кнут, без реального пряника



Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в ходе саммита ЦА-ФРГ 28 сентября в Берлине.



"Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", – сказал глава государства.



Такое заявление выглядит довольно странно на фоне уверенного развития российско-казахстанских отношений с момента начала специальной военной операции России на Украине.



Товарооборот между двумя странами вырос на 6% и составил в 2022 году рекордные 2 трлн рублей. Наше сотрудничество бурно развивается в сфере транспорта, авиастроения, металлургии, химпрома, IT-технологий. Этот факт засвидетельствован по итогам участия российской делегации во главе с М. Мишустиным на выставке "Иннопром. Казахстан".



Поступательно развивается сотрудничество в области энергетики. Начата реализация тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана.



На сегодняшний день Казахстан не может полностью обеспечить свое внутреннее потребление без импорта российского газа. "Наиболее оптимальный вариант – это подача газа с территории Российской Федерации", – говорит министр энергетики республики Болат Акчулаков.



Казахстанская компания QazaqGaz достигла соглашения с российским "Газпромом" об условиях возможной газификации северных и восточных регионов республики. Поставки российского газа закроют тему газового дефицита для Казахстана.



Росатом продвигает проект строительства первой казахстанской АЭС, который пока застопорился из-за активного противодействия со стороны проамериканских неправительственных организаций, в первую очередь соросовской CAPS Unlock и запрещенного в России госдеповского USAID*, которые разгоняют тему экологической угрозы и стимулируют общественный протест.



Западные НПО уже давно настраивают общественное мнение Казахстана против строительства Россией АЭС в Алма-Атинской области. Вашингтон пытается поставить урановые запасы Астаны под свой контроль, чтобы не зависеть от Москвы.



Впрочем, первую скрипку задают американские СМИ.



Портал "Каравансарай", финансируемый Объединенным центральным командованием ВС США (USCENTCOM), регулярно "выстреливает" псевдоаналитикой, жестко критикуя предполагаемое строительство российскими специалистами в Казахстане атомной электростанции.



В энергетике добрая воля Москвы в отношениях с Астаной не знает границ. Россия готова помогать реконструировать старую советскую ГТС и обветшалые теплокоммуникации, регулярные аварии на которых подрывают позиции Токаева и каждый раз грозят новой "цветной революцией", как в январе 2022 года.



Летом 2023 года в Казахстане из-за очередных аварий на местных НПЗ образовались трудности с бензином. На заправках топлива оставалось на несколько дней.



Россия, придя на помощь южному соседу, наращивала не без ущерба для российских потребителей, причем по очень выгодной для Казахстана цене поставки бензина в республику до тех пор пока ситуация с бензином не стабилизировалась.



Казахстан активно импортирует российскую электроэнергию. В летние месяцы 2023 года на фоне ремонтов генерирующего оборудования в Казахстане экспорт превышал 2 ГВт, в сентябре этот показатель составил около 1,5 ГВт.



Ну и как при таком взаимовыгодном сотрудничестве с Россией соблюдать антироссийские санкции? Неужели в Казахстане не понимают, что тем самым губят собственную экономику?



С 1 апреля 2023 года Казахстан ужесточил таможенные требования в отношении ввозимых и идущих транзитом через территорию республики грузов, в первую очередь для РФ и Белоруссии. Расширяется номенклатура товаров, подлежащих особому контролю и сопровождению накладными. Все это не добавляет оптимизма на фоне растущего давления США и ЕС на казахов. Сделанное в Берлине заявление Токаева о соблюдении антироссийских санкций – прямое следствие саммита ЦА-США в Нью-Йорке 19 сентября 2023 года, где он присутствовал и внимал сомнительным обещаниям Джо Байдена озолотить Центральную Азию.



В таких условиях России было бы полезно задуматься над эффективными контрмерами. Конечно, они должны быть весьма осторожными, ведь Москва – эталон соблюдения требований ЕАЭС.



Но никто не вправе запретить России поискать альтернативных транспортных путей в обход Казахстана через те страны региона, которые в отличие от Астаны "не бьют себя копытом в грудь" на всех международных площадках, присягая на верность западному санкционному режиму.



Нет спору, все центральноазиатские республики в контактах с Западом дежурно заверяют, что санкционные товары не пересекают их границ и ведется строгий контроль. Но Узбекистан, например, несмотря на рост взаимодействия с Вашингтоном, твердо идет по пути развития российско-узбекского торгово-экономического сотрудничества.



Чего только стоит широкая повестка запланированного на 5-6 октября сего года визита Шавката Мирзиеева в Москву!



Вице-премьер Киргизии А. Кассымалиев в июне в ходе ПМЭФ прямо заявил, что его страна не поддерживает антироссийские санкции.



По слухам, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон даже подумывал отказаться от поездки на встречу с Байденом на фоне появившихся в августе экспертных заявлений о возможном сближении Таджикистана с ЕАЭС.



Туркменистан поддерживает развитие МТК "Север - Юг".



Похоже, России неплохо бы скорректировать линию поведения в отношении Казахстана с учетом возрастающих проблем с транзитом через его территорию.



Один из многочисленных возможных вариантов – Южный мультимодальный транспортный коридор, о котором заговорили летом 2023 года. Эта транспортная магистраль призвана обеспечить движение товаров по маршруту Узбекистан - Киргизия - Туркмения и далее морем в Астрахань.



Все страны, участники этого проекта, его живо поддерживают.



Особенно активизировалась в этом отношении Киргизия после таможенных споров с Астаной в августе текущего года. Пекин также уже обозначил заинтересованность с учетом планов по ОПОП. Китайцы не хотят иметь ни малейших потенциальных трудностей в транзите товаров, особенно если они создаются даже и близким партнером, тем же Казахстаном, с подачи США. В РФ также заговорили о такой возможности, пока только на экспертном уровне. Многое надо сделать и многое вложить в соответствующую инфраструктуру. Но если это в интересах таких держав, как РФ и КНР, то не решаемых проблем не существует.



Казахстан же, рассчитывающий на приобретение статуса ключевого транспортного узла в регионе, может остаться не у дел, а вслух говоря – у разбитого транзитного корыта. Для казахстанских властей это серьезный повод задуматься.



Тем более что Запад на практике в отношении стан региона исповедует только кнут, без реального пряника. И не может реально чего-либо предложить, за исключением традиционного шантажа казахскими криминальными деньгами в американских и британских банках. Но и тут не припоминается случаев, чтобы англосаксы возвращали эти деньги. Ливия и Тунис, например, все ждут и вряд ли дождутся.



Если Казахстан и впредь будет идти по пути осложнения торгово-экономических связей с Россией, то впереди у республики нет ничего, кроме социального хаоса и экономического коллапса.