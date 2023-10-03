В Узбекистане создается компания "Узэнергосотиш" для единой закупки и продажи электроэнергии

14:56 04.10.2023

В Узбекистане создается компания "Узэнергосотиш", которая будет выполнять функции по покупке и реализации электроэнергии в централизованном порядке. "Национальные электрические сети" будут отвечать за транспортировку и транзит электричества.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 28 сентября подписал указ "О мерах по проведению очередного этапа реформирования сферы энергетики".



Документом создается АО "Узэнергосотиш", которое будет выполнять функцию централизованной закупки и сбыта электрической энергии.



Компания "Национальные электрические сети Узбекистана" (НЭСУ) определяется оператором единой магистральной системы передачи электроэнергии, специализированным на транспортировке и транзите электроэнергии.



С 1 июля 2024 года функции централизованной закупки и сбыта электроэнергии выполняются в полном объеме компанией "Узэнергосотиш", а эксплуатации магистральных электросетей - "Национальными электрическими сетями".



С 1 января 2025 года обязательства НЭСУ по договорам экспорта и импорта электроэнергии, а также соглашениям о закупке электроэнергии, подписанным с частными электростанциями, полностью переходят "Узэнергосотиш".



На начальном этапе в период перехода на механизмы оптового рынка электроэнергии "Узэнергосотиш" будет закупать у производителей электроэнергию и продавать ее территориальным предприятиям электросетей и крупным потребителям по установленным тарифам.



На следующем этапе электроэнергия будет продаваться через торговую онлайн-платформу по свободным ценам, формирующимся исходя из спроса и предложения.



"Узэнергосотиш" будет проводить операции экспорта и импорта электроэнергии на основании договоров.



В то же время основными задачами "Национальных электросетей" определены:



- обеспечение надежного функционирования в режиме реального времени и устойчивости единой электроэнергетической системы;

- оказание услуг передачи электроэнергии по магистральным электросетям на основе утвержденных тарифов;

- развитие магистральных сетей на основе утвержденных программ;

- обеспечение стабильной интеграции с энергосистемами соседних стран и управление режимами параллельного функционирования.



Штатные единицы "Узэнергосотиш" формируются в первую очередь за счет сокращения штатных единиц в "Национальных электросетях", связанных с торговлей электроэнергией.



До 1 марта 2024 года планируется принять пакет документов, предусматривающих законоположения об оптовом и розничном рынках электроэнергии, а также порядок лицензирования деятельности участников этих рынков.



До 1 января 2025 года поручено переоформить на "Узэнергосотиш" договоры НЭСУ по экспорту и импорту электроэнергии, а также соглашения о закупке электроэнергии, подписанные с частными электростанциями.



При этом за "Национальными электросетями" остаются обязательства по выполнению функций оператора сети, предусмотренных договорами и соглашениями.



Как мы сообщали ранее, указом также создается Агентство по развитию и регулированию рынка энергетики. В числе задач регулятора - поэтапное создание оптового и розничного рынков электроэнергии, поддержка конкуренции на рынке, утверждение размеров тарифов и платежей за передачу и распределение электроэнергии и другое.



Напомним, в июне 2022 года была создана компания UzGasTrade для выполнения функции по покупке и реализации природного газа в централизованном порядке, а также единого экспортера.