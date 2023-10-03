Что происходит с Казахстанским ВПК? Часть 2, - Е.Косенко

14:57 04.10.2023

Что происходило с отечественным оборонно-промышленным комплексом? (Часть вторая) Продолжение



Если не Фонд, то кто-же; кто-же, если не Фонд…



Теперь все эти проблемы предстоит решать составу обновленного правительства. В конце сентября этого года перспективы развития казахстанского ОПК обсудили на совместном совещании с участием руководства министерств обороны и промышленности и строительства РК, а также руководителей предприятий ОПК.



– Министерство обороны, как основной получатель продукции государственного оборонного заказа, готово поддержать развитие производств при условии соответствия продукции и услуг заданным техническим требованиям, качеству и оптимальным ценовым показателям, – подчеркнул в своем выступлении министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков и отметив, что роль Министерства промышленности и строительства как уполномоченного органа в сферах военно-технического сотрудничества и ОПК первостепенна, предложил руководству МПС объединить дальнейшие усилия.



Кроме того, по мнению участников совещания, важную роль в налаживании новых производств военной продукции должен будет сыграть Фонд развития ОПК, финансирование из которого должны получить только действительно востребованные проекты в интересах обороны.



В свою очередь, свеженазначенный министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил, что перед ведомством стоят задачи по доведению доли освоения технологии ремонта вооружения и военной техники до 55%, модернизации – до 35%, современных производств – до 70%. Реализация поставленных задач будет достигнута за счет расширения военно-технического сотрудничества, а также предоставления кредитов по низкой ставке предприятиями оборонной промышленности через Фонд развития оборонно-промышленного комплекса…



В общем, похоже теперь основные надежды будут возлагаться на создаваемый Фонд (положения о котором были разработаны МИИР и одобрены мажилисом еще в 2018 году, вопрос о котором еще раз был принципиально решен в 2022 году, но реально создаваться согласно тексту сентябрьского Послания Президента Токаева, он будет только теперь).



Кроме того, на днях Мажилис одобрил законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оборонной промышленности и государственного оборонного заказа", где помимо вопросов порядка утилизации боеприпасов, с целью упрощения и ускорения ремонта вооружения и военной техники было решено разрешить силовым структурам РК закупать комплектующие и запасные части незначительной стоимости в порядке государственных закупок.



При этом, согласно тексту сообщения, "все вопросы, связанные со средним или капитальным ремонтом, ремонтом, связанным с приобретением значительных узлов и агрегатов, таких, как двигатели, коробки передач и так далее, было решено оставить все-таки за Министерством промышленности и строительства, поскольку это требует тщательной проработки".



Какие еще копившиеся годами вопросы, проблемы и противоречия казахстанского ОПК потребуют "тщательной проработки", очевидно, станет известно в процессе вникания как новых, так и ново-старых ответственных чиновников в суть поставленных задач. То есть, сделать казахстанский ОПК по настоящему устойчивым, конкурентоспособным, с соответствующим развитием технологий, организацией научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы.



То есть всего того, что практически так и не удалось достичь за все предыдущие годы.



Автор:

Косенко Евгений