 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 04.10.2023
16:30  Казахстан и санкции: много шума.., - Данияр Ашимбаев
16:27  На мелеющем Каспии пересохла часть залива Туркменбаши, а море отступило от берега на 12 км
16:22  В Казахстане создали аналог украинского "Миротворца". Куда движется южный сосед России? - СП
16:20  The Wall Street Journal: "Европа в шоке". США не поддерживают Украину
16:18  Зачем в Узбекистане открывают отдельный суд для иностранных инвесторов
16:05  Демирок вместо Орала. Турция поменяла посла в Туркмении
16:03  "Мисс Кыргызстан-2023" стала Акылай Калбердиева

16:00  Где ты, украинское Чудо? - Мухаммет Кочак
15:05  Иран может войти в состав участников МАК
15:03  Программа и участники ярмарки-фестиваля книжной и городской культуры "Красная площадь. Дальний Восток"
14:59  В Узбекистане для айтишников открылась Beeline Academy
14:57  Что происходит с Казахстанским ВПК? Часть 2, - Е.Косенко
14:56  В Узбекистане создается компания "Узэнергосотиш" для единой закупки и продажи электроэнергии
14:53  Жизнь в Казахстане изнутри: пенсии выше российских, квартиры безбожно дешевые, - МК
14:51  "Это новая чума человечества". Латинская Америка сделала свой выбор, - Е.Кондакова
07:02  Британская Daily Mail уверяет, что в Тайваньском проливе погибла подлодка ВМС Китая
06:07  Казахстанской многовекторностью вымощена дорога в экономический ад, - Вл.Прохватилов
06:03  Токаев поздравил кормильцев из монополии "Шелл". 30 лет растаскивая народное достояние...
05:48  Многоплярная волна. России надо готовится к броску, - Александр Дугин
05:32  Мы все – дети октября 1993-го, - Алексей Зензинов
05:22  Габит Садырбеков - новый зам. Генпрокурора Казахстана
05:11  На саммите ЕС Турцию не ждет ничего хорошего. Отношения Запада и президента Эрдогана накаляются, - Г. Петров
05:09  США на пороге нового миграционного кризиса, - НГ
05:07  Бумаги все стерпят: почему Казахстан и Кыргызстан так долго не могут решить водные проблемы, - "Караван"
05:06  Китай надеется оживить ВТО, - Анатолий Комраков
05:03  Казахстанская федерация бокса возмущена судейством на Азиатских играх и обратилась в МОК с претензиями
04:59  Палата представителей конгресса США впервые в истории отправила в отставку своего же спикера Маккарти
04:39  3 октября 1993 года: переворот как логика развития процесса, - Р.Ищенко
02:27  Импичмент начался: президент Грузии Зурабишвили предстала перед Конституционным судом
01:35  Турция готовит для бандеровцев новый ударный беспилотник Bayraktar Akinci, способный нести крылатые ракеты и управляемые авиабомбы
01:32  Что происходит с Казахстанским ВПК? Часть 1, - Е.Косенко
01:17  В КырАрмии новые: 1-й зам. МО Тердикбаев, нач-к Генштаба Мукамбетов и командующий Юго-Западным опер-командованием Карасартов
01:15  Сахи Аннакличев возглавил новый узбекский "Банк развития бизнеса"
01:10  Скончался узбекский академик-физик Назар Тураев
01:04  Ильяс Бакытжан назначен вице-министром энергетики Казахстана
01:03  В Москве 6/10 открывается выставка "Молодые художники регионов России" (анонс, программа)
00:52  Ибероамерика. Необходимый кризис для Латинской Америки, - А.Школьников
00:39  Азербайджанские силовики ловят экс-руководителей Арцаха - Нагорного Карабаха
00:23  Солидарность бензоколонки, - Дмитрий Лекух
00:20  Неформальный внешнеполитический саммит ЕС в Киеве: гора родила мышь, - П.Дмитриев
00:18  "Живут ребята!": доходы российских олигархов выросли на 21 млрд долларов
00:13  Удастся ли Брюсселю купить Орбана за 13 миллиардов евро, - СП
Вторник, 03.10.2023
19:02  Российская нефть Urals торгуется выше "потолка цен", он неэффективен
15:37  Кто нами правит? Элиты и/или "элитки", - Дм.Саймс
15:36  Смертельный яд декоммунизации в Центральной Азии, - Сергей Кожемякин
15:35  Верховный суд США позволил Трампу баллотироваться в президенты
15:32  Гегемония Штатов заканчивается. НАТО ослабляет Америку, - Арис Русинос
15:30  Financial Times: "Плакала еще одна цветная революция". Грузия не выступила против России
15:27  Wall Street Journal: Как клан Байденов разбогател на своей фамилии
15:21  Президент Жапаров лично открыл памятник очередному мифическому прародителю "Кыргызского государства" - Ормон-хану
15:19  Путин заложил динамит в глобальную экономическую систему! - Мухаммет Ариф Гюрели
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане для айтишников открылась Beeline Academy
14:59 04.10.2023

В Узбекистане открылась Beeline Academy

Beeline Uzbekistan в партнерстве с Tashkent International University of Education запустил проект Beeline Academy, который нацелен на подготовку специалистов в сфере IT и кибербезопасности.

3 октября в Ташкенте на базе Tashkent International University of Education (TIUE) состоялось открытие Академии Beeline, которая поможет готовить специалистов в сфере IT для различных секторов экономики Узбекистана.

Beeline Academy предоставит молодым гражданам Узбекистана доступ как к онлайн-обучению, так и к заочной образовательной платформе. Особое внимание будет уделено подготовке специалистов по кибербезопасности, обеспечивающих надежную защиту данных частных и государственных организаций от потенциальных угроз.

На первом этапе компания Beeline Uzbekistan инвестировала 150 тысяч долларов США в проект, целью которого является продвижение IT-профессий и привлечение молодежи Узбекистана в отрасли, непосредственно задействованные в цифровизации экономики страны. Сотрудничество с университетом открывает новые горизонты и дает возможность создать системную платформу для подготовки IT-специалистов.

TIUE - один из частных университетов в Узбекистане, который готовит высококвалифицированных специалистов с высшим образованием для потребностей реального сектора экономики Узбекистана в области информационных технологий, образования и управления бизнесом. В партнерстве с Beeline Academy планируется также подготовка преподавателей для проведения курсов и тренингов для молодых талантов по всей стране.

"Сфера образования не всегда успевает за потребностями рынка труда и появлением новых технологий. Поэтому очень важно участие крупного бизнеса, обладающего опытом реализации digital-проектов и большой экспертизой в сфере IT. Мы благодарны компании Beeline Uzbekistan за создание такого амбициозного проекта на базе нашего университета. Уверен, что выпускники Beeline Academy пополнят ряды самых успешных и востребованных профессионалов в области информационных технологий", - поделился Носир Ходжаев, ректор TIUE.

"Качественное образование молодежи и создание корпоративной культуры в сфере цифровых технологий являются важными задачами компании в процессе трансформации в digital-оператора. Мы ставим перед собой цель стать лидером также и в EduTech. Запуск Beeline Academy является ключевым этапом в этом направлении. Новая образовательная платформа предоставит возможность обучения молодым талантам, позволяя приобрести передовые знания и навыки в области IT, кибербезопасности и искусственного интеллекта. Мы также будем активно искать и выявлять самых одаренных обучающихся среди студентов для дальнейшего сотрудничества", - сказал Анджей Малиновски, генеральный директор Beeline Uzbekistan.

Важным аспектом проекта Beeline Academy, кроме подготовки и оснащения аудиторий, является создание собственной интерактивной видеостудии, которая станет неотъемлемой частью образовательного процесса. В рамках студии студенты и преподаватели будут иметь доступ к современным технологиям, что поможет в совершенствовании дистанционного обучения, разработке виртуальных видео уроков, проведении вебинаров и видеоконференций, а также создании высококачественного видео-контента с целью сделать образовательный процесс более доступным и интерактивным.

В день открытия Каан Терзиоглу, генеральный директор VEON Group, куда входит компания Beeline Uzbekistan, обратился к студентам Beeline Academy в прямом эфире.

"С самого начала, когда мы говорили о наших амбициях в Узбекистане, у нас была одна главная цель - сделать Узбекистан IT-центром в этом регионе. Развитие талантов в этой сфере поможет стране в интеграции в мировую цифровую экономику. Я горжусь тем, что участвую в этом процессе. Вашей задачей в будущем станет обработка данных, создание программного обеспечения, эффективное внедрение искусственного интеллекта. Желаю вам получить фантастический опыт и хочу, чтобы Beeline Academy стала частью наследия, которое мы создаем в Узбекистане", - отметил генеральный директор VEON Group Каан Терзиоглу.

Проект Beeline Academy повысит доступ студентов к современным практическим программам обучения наряду с уроками в рамках учебной программы вуза в сфере информационных технологий.

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

VEON - глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более чем 160 млн пользователей в шести динамично развивающихся странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.

В Beeline Uzbekistan работают около 1600 сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана VEON инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,4 млрд долларов. ООО Unitel - один из крупных налогоплательщиков в Узбекистане. За время своей деятельности под торговой маркой Beeline в Узбекистане было уплачено налогов на сумму около 2 млрд долларов.

Сайт: beeline.uz

На правах рекламы.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696420740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Казахстане запустят 170 новых проектов в пищевой промышленности, машиностроении и металлургии в этом году
- "Надо применять самые строгие меры": Алихан Смаилов высказался о нетрезвых и лишенных прав водителях
- Кадровые перестановки
- Что происходило с отечественным оборонно-промышленным комплексом и каков его реальный потенциал? Часть 2.
- Почему к министру Ажар Гиният слишком много вопросов
- Впереди предстоит еще большая совместная работа – Алихан Смаилов о сотрудничестве с Shell
- Состоялось расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана
- Казахстан готов внести значительный вклад в продовольственную безопасность стран ОИС
- Здание акимата Алматы восстановлено с сохранением архитектурного облика
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  