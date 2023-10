В Узбекистане для айтишников открылась Beeline Academy

14:59 04.10.2023

В Узбекистане открылась Beeline Academy



Beeline Uzbekistan в партнерстве с Tashkent International University of Education запустил проект Beeline Academy, который нацелен на подготовку специалистов в сфере IT и кибербезопасности.



3 октября в Ташкенте на базе Tashkent International University of Education (TIUE) состоялось открытие Академии Beeline, которая поможет готовить специалистов в сфере IT для различных секторов экономики Узбекистана.



Beeline Academy предоставит молодым гражданам Узбекистана доступ как к онлайн-обучению, так и к заочной образовательной платформе. Особое внимание будет уделено подготовке специалистов по кибербезопасности, обеспечивающих надежную защиту данных частных и государственных организаций от потенциальных угроз.



На первом этапе компания Beeline Uzbekistan инвестировала 150 тысяч долларов США в проект, целью которого является продвижение IT-профессий и привлечение молодежи Узбекистана в отрасли, непосредственно задействованные в цифровизации экономики страны. Сотрудничество с университетом открывает новые горизонты и дает возможность создать системную платформу для подготовки IT-специалистов.



TIUE - один из частных университетов в Узбекистане, который готовит высококвалифицированных специалистов с высшим образованием для потребностей реального сектора экономики Узбекистана в области информационных технологий, образования и управления бизнесом. В партнерстве с Beeline Academy планируется также подготовка преподавателей для проведения курсов и тренингов для молодых талантов по всей стране.



"Сфера образования не всегда успевает за потребностями рынка труда и появлением новых технологий. Поэтому очень важно участие крупного бизнеса, обладающего опытом реализации digital-проектов и большой экспертизой в сфере IT. Мы благодарны компании Beeline Uzbekistan за создание такого амбициозного проекта на базе нашего университета. Уверен, что выпускники Beeline Academy пополнят ряды самых успешных и востребованных профессионалов в области информационных технологий", - поделился Носир Ходжаев, ректор TIUE.



"Качественное образование молодежи и создание корпоративной культуры в сфере цифровых технологий являются важными задачами компании в процессе трансформации в digital-оператора. Мы ставим перед собой цель стать лидером также и в EduTech. Запуск Beeline Academy является ключевым этапом в этом направлении. Новая образовательная платформа предоставит возможность обучения молодым талантам, позволяя приобрести передовые знания и навыки в области IT, кибербезопасности и искусственного интеллекта. Мы также будем активно искать и выявлять самых одаренных обучающихся среди студентов для дальнейшего сотрудничества", - сказал Анджей Малиновски, генеральный директор Beeline Uzbekistan.



Важным аспектом проекта Beeline Academy, кроме подготовки и оснащения аудиторий, является создание собственной интерактивной видеостудии, которая станет неотъемлемой частью образовательного процесса. В рамках студии студенты и преподаватели будут иметь доступ к современным технологиям, что поможет в совершенствовании дистанционного обучения, разработке виртуальных видео уроков, проведении вебинаров и видеоконференций, а также создании высококачественного видео-контента с целью сделать образовательный процесс более доступным и интерактивным.



В день открытия Каан Терзиоглу, генеральный директор VEON Group, куда входит компания Beeline Uzbekistan, обратился к студентам Beeline Academy в прямом эфире.



"С самого начала, когда мы говорили о наших амбициях в Узбекистане, у нас была одна главная цель - сделать Узбекистан IT-центром в этом регионе. Развитие талантов в этой сфере поможет стране в интеграции в мировую цифровую экономику. Я горжусь тем, что участвую в этом процессе. Вашей задачей в будущем станет обработка данных, создание программного обеспечения, эффективное внедрение искусственного интеллекта. Желаю вам получить фантастический опыт и хочу, чтобы Beeline Academy стала частью наследия, которое мы создаем в Узбекистане", - отметил генеральный директор VEON Group Каан Терзиоглу.



Проект Beeline Academy повысит доступ студентов к современным практическим программам обучения наряду с уроками в рамках учебной программы вуза в сфере информационных технологий.



ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).



VEON - глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более чем 160 млн пользователей в шести динамично развивающихся странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.



В Beeline Uzbekistan работают около 1600 сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана VEON инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,4 млрд долларов. ООО Unitel - один из крупных налогоплательщиков в Узбекистане. За время своей деятельности под торговой маркой Beeline в Узбекистане было уплачено налогов на сумму около 2 млрд долларов.



Сайт: beeline.uz



На правах рекламы.