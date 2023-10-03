Где ты, украинское Чудо? - Мухаммет Кочак

16:00 04.10.2023

Anadolu Ajansı

Турция



Даст ли контрнаступление Украины ожидаемый результат?

Anadolu: к провалу контрнаступления привело отсутствие опыта у ВСУ



Западные союзники Украины выделили ей огромную военную и финансовую помощь. Однако ВСУ, которые ведут контрнаступление уже четвертый месяц, терпят поражение от российской армии, пишет автор статьи для Anadolu. И причин тому несколько.



Мухаммет Кочак написал статью для Anadolu Analiz о предыстории контрнаступления ВСУ, оснащенных западной техникой и вооружениями, а также о причинах его провала.



Украинское контрнаступление, начавшееся 4 июня, продолжается уже четвертый месяц, однако каких-либо значимых успехов ВСУ не добились. Хотя на первый взгляд такая ситуация может показаться разочаровывающей, при более внимательном рассмотрении динамики военного конфликта можно сказать, что украинская армия пытается использовать свой потенциал. Кроме того, для того чтобы в продолжающемся конфликте произошли серьезные изменения, необходимы некоторые дипломатические или политические события, выходящие за рамки оперативных решений и стратегии Киева.



Анатомия украинского контрнаступления



Украинское контрнаступление преследовало две цели: прорвать основную линию обороны России на юге и удержаться в донбасском регионе. Наряду с этим Киев, можно сказать, стремится с помощью истории успеха добиться продолжения поддержки со стороны западных правительств и избирателей.



В этом контексте атаки ВСУ сосредоточены на трех основных регионах. Там украинская армия, судя по всему, планирует прорвать основную линию обороны России, после чего обрушить всю линию защиты. Украина смогла занять некоторые пункты, однако признаков того, что российская оборона рухнула, нет.



-Главный опорный пункт украинского контрнаступления – город Орехов в 130 километрах к северу от Азовского моря. ВСУ стремятся продвинуться отсюда на юг, достигнув Токмака и в конечном итоге Мелитополя. В случае успеха здесь Киев сможет контролировать маршруты поставок из Крыма, перерезав российские линии вдоль побережья Черного моря.



-Второй опорой украинской армии является населенный пункт Великая Новоселка, расположенный в ста километрах к востоку от Орехова. Отдаленная цель этого этапа контрнаступления – отбить прибрежный город Мариуполь, центр металлургической промышленности, который Украина потеряла в результате длительной осады в 2022 году.



-Третья опора Киева – стратегически важный город Артемовск (Бахмут), расположенный в 150 километрах к северо-востоку от Великой Новоселки. Этот город российская армия контролирует с 20 мая. Бои, продолжающиеся здесь уже больше года, в которых погибло почти сто тысяч человек, привели к тому, что Артемовск приобрел символическое значение для обеих сторон.



Однако по всем трем направлениям ВСУ не смогли разбить или прорвать оборону российских военных. В районе Артемовска украинским военным удалось захватить небольшие участки вокруг линии обороны российской армии. А на юге, согласно последним новостям, ВСУ, приступившим к преодолению первой линии обороны России, предстоит долгий и кровавый путь к достижению целей операции. Украинской армии, подошедшей в последние дни к западу от села Вербовое, в 30 километрах к юго-востоку от Орехова, для выхода к Мелитополю, расположенному на стратегическом перекрестке, необходимо преодолеть несколько эшелонов российской обороны на протяжении ста километров. А на фронте Великой Новоселки Украина смогла пройти лишь десять километров на юг. Между городом Мариуполь и украинской армией – 110 километров и российские линии обороны.



Между тем атаки России на регионы, которые Украина удерживает в своих руках или недавно взяла под контроль, продолжаются, особенно в форме авиаударов. Москва, с одной стороны, укрепляет свои прорванные кое-где линии обороны, с другой – не дает Киеву расслабиться ни на одном из фронтов. Вместе с тем Россия укрепляет контроль к северу от Азовского моря посредством ходов, направленных на изменение политической и демографической структуры в занятых ею регионах.



В последнее время Киев столкнулся со многими трудностями в дипломатии с западными союзниками, в том числе в вопросе поставок вооружений, который является, пожалуй, важнейшей частью российско-украинского военного конфликта. В августе текущего года в ведущих газетах США нашли отражение негативные точки зрения представителей американской разведки и военных о контрнаступлении ВСУ. Такого рода публикации могут поставить кандидатов в президенты США в затруднительное положение по мере приближения выборов в стране. Пример такой ситуации имел место в соседней Польше, которая принимает миллионы украинских беженцев, является одним из важнейших союзников Украины и сосредоточена на выборах 15 октября. Варшава, недавно прекратившая импорт зерна в целях защиты польских фермеров, на прошлой неделе остановила поставки оружия Киеву. Эти события показывают, что в вопросе военной помощи со стороны Запада, на которую рассчитывает украинская армия, внутренняя политика и бюрократия страны-источника выступает в качестве хрупкой динамики.



Чудо, которое Украина не смогла сотворить



Некоторые западные круги, каждый месяц предоставляющие Киеву миллиарды долларов, возлагали серьезные надежды на украинское контрнаступление. Поэтому то, что эти атаки не могут изменить общий ход боевых действий, вызвало разочарование. Учитывая стратегические цели контрнаступления ВСУ, можно назвать четыре основные причины, по которым оно не дает такие результаты, которые удовлетворили бы США и ЕС.



1. Первая причина заключается в том, что российская армия, доминирующая в регионах, где Украина проводит наступление, выстроила мощную эшелонированную линию обороны и сохраняет господство в воздухе. Российские войска ожидали контрнаступления ВСУ несколько месяцев и заполнили занятый ими регион противотанковыми ракетами, минами, траншеями и другими подобными укреплениями. Несмотря на незначительные продвижения ВСУ, многочисленная армия противника, мины и господство российских ВКС в воздухе не позволяют украинцам достичь значительных успехов.

2. Вторая причина состоит в том, что Украина, вместо того чтобы проводить крупные операции, действуя батальонами, как того ожидает Запад, ведет боевые действия меньшими по численности формированиями. Хотя некоторые военные эксперты считают, что из-за этого ВСУ не могут добиться ожидаемого прогресса, Украина не желает подвергать опасности целые батальоны при отсутствии господства в воздухе.

3. В-третьих, подготовка и экипировка украинских военных, обученных и оснащенных Западом, еще не полностью адаптированы к условиям российско-украинского военного конфликта и стратегической культуре ВСУ. Наряду с этим, хотя военная поддержка повышает боеспособность украинской армии, Киев не может получить значительного превосходства над опытными российскими военными, имеющими полевой опыт и устоявшуюся стратегическую культуру.



Наконец, согласно общепринятому в военной литературе пониманию, атакующая сторона для достижения успеха должна в три раза превосходить обороняющуюся сторону по силе, при этом ВСУ, которые и так находятся в невыгодном положении, испытывают трудности и с численностью личного состава.



Конфликт на истощение продолжится



Учитывая возможности обеих сторон и реальные условия, даже если украинская армия не сотворит чуда, говорить о провале контрнаступления ВСУ тоже будет несправедливо. Помощи, которую украинская армия получает от Запада, а это молодая армия, лишенная господства в воздухе и пережившая реструктуризацию в последние десять лет, достаточно не столько для развития успеха в противостоянии российским войскам, сколько лишь для затягивания военного конфликта. Получаемой военной помощи не хватает для установления господства в воздухе, защиты всей страны от атак российской авиации и обеспечения абсолютного превосходства над российской армией на фронте. С другой стороны, российские войска, несмотря на все экономические санкции, значительно превосходит Украину как в военном, так и в экономическом, демографическом отношениях.



В силу вышеуказанных причин контрнаступление ВСУ провалилось с точки зрения установления доминирования Украины на побережье Черного моря на юге и в Донбассе на востоке, а также дестабилизации России, однако способствовало продолжению военного конфликта на истощение между сторонами на новых фронтах.



Хотя в нынешних условиях изменение ситуации на местах в краткосрочной перспективе не представляется возможным, формирование новых балансов в среднесрочной перспективе зависит от возможных критических событий в России или на Украине, возможного вмешательства Запада и предложения условий, которые смогут удовлетворить стороны или склонить их к миру. Тем не менее при нынешнем сценарии, когда военная поддержка Украины со стороны США и ЕС остается ограниченной, а Россия продолжает сражаться, можно ожидать, что конфликт на истощение продолжится.



Автор: Мухаммет Кочак (Muhammet Koçak), докторант-преподаватель Института региональных исследований Университета социальных наук Анкары