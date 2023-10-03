Демирок вместо Орала. Турция поменяла посла в Туркмении

16:05 04.10.2023

30 сентября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Hakan Fidan) сменил 9 послов, в том числе и посла в Туркменистане Тогана Орала (Togan Oral), сообщает издание SonDakika.



На его место назначен Ахмет Демирок (Ahmet Demirok).



Тоган Орал проработал на этом посту почти четыре года, с января 2020 года.



53-летний Ахмет Демирок до этого был послом Турции в Эритрее.