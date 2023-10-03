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|Демирок вместо Орала. Турция поменяла посла в Туркмении
16:05 04.10.2023
30 сентября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Hakan Fidan) сменил 9 послов, в том числе и посла в Туркменистане Тогана Орала (Togan Oral), сообщает издание SonDakika.
На его место назначен Ахмет Демирок (Ahmet Demirok).
Тоган Орал проработал на этом посту почти четыре года, с января 2020 года.
53-летний Ахмет Демирок до этого был послом Турции в Эритрее.