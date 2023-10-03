Зачем в Узбекистане открывают отдельный суд для иностранных инвесторов

16:18 04.10.2023

Скоро иностранные инвесторы в Узбекистане смогут выбирать между судом и арбитражем. О том, чем будут отличаться процедуры разрешения споров и их стоимость, рассказал Александр Назаров, RGD International Central Asia



Любой быстро развивающейся стране, которая стремится привлечь зарубежных инвесторов, необходимо предоставить им возможность защищать свои интересы удобными и привычными способами, например, в арбитраже. В Узбекистане уже на протяжении нескольких лет действует третейский институт, который предоставляет возможность вести споры на английском языке с привлечением иностранных арбитров.



Однако здесь уверены, что у зарубежных инвесторов должен быть выбор - и в качестве альтернативы действующим арбитражным центрам планируется создание специализированного международного суда.



Зачем в стране еще один "иностранный" суд



Судебная реформа в Республике Узбекистан идет с 2016 года, и очередным ее этапом станет появление Ташкентского международного экономического суда (TICC). Похожие специализированные суды уже существуют в Сингапуре, ОАЭ, Катаре, Казахстане и других странах.



Законопроект о создании TICC обсуждался в Ташкенте в середине сентября, во время Uzbek Arbitration Week 2023. TICC должен стать достойной альтернативой работающему с 2019 года Ташкентскому международному арбитражному центру (TIAC).



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