В Казахстане создали аналог украинского "Миротворца". Куда движется южный сосед России? - СП

16:22 04.10.2023

В Казахстане создали аналог украинского "Миротворца"

Куда движется южный сосед России?



Сергей Аксенов



Власти Казахстана (РК) ведут список лиц, которым будет запрещен въезд в страну из-за их негативных высказываний в адрес республики, рассказал представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.



"Естественно, мы этот список ведем. Но это рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать. Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать", - признался дипломат в ходе брифинга.



Шокирующее известие прозвучало в ответ на просьбу прессы прокомментировать высказывание российского врача Ильи Магери, который в соцсетях, отвечая женщине, которая негативно высказалась о России, дал понять, что из-за таких людей "мы вступим в войну" (РФ с Казахстаном).



Позже он опубликовал еще одну "сторис", в которой заверил, что любит Казахстан и переживает, что "может быть бунт между народами". Эта полемика имеет значение хотя бы потому, что аудитория врача насчитывает 1 млн подписчиков. В МИД РК отметили, что отношения с РФ добрососедские.



Тем не менее, факт ведения "черного списка" зафиксирован. Кто может в него попасть?



Например, депутат Госдумы Константин Затулин. Один раз его уже пытались развернуть после реакции на слова Касыма-Жомарта Токаева о непризнании "квазигосударственных территорий" ДНР и ЛНР. Тогда вмешался МИД РФ (Затулин - лицо официальное), но будет ли это работать всегда?



Тем более аналогичный запрет на въезд Затулина со стороны Армении еще осенью 2022 года был реализован, а сейчас Армения бежит от России бегом в сторону Вашингтона, Парижа и НАТО. Ситуация стала динамична в наступившие времена геополитических сдвигов.



Любой российский государственный деятель, политик, общественник, журналист, да и просто гражданин, неаккуратно высказавшийся где-нибудь в соцсетях, рискует попасть на карандаш соответствующим "органам" - МИД или КНБ или их добровольным помощникам. Время такое.



Холодный мир



В Астане начали опасаться своего северного соседа. Это видно хотя бы потому, что в рамках нацпроекта "Безопасная страна" РК ведет на границе с РФ строительство 20 пограничных застав. Пусть Токаев и успокаивает, что граница демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами.



При этом представить себе колонны русских танков, вторгающихся в Северный Казахстан, трудно. Во-первых, незачем, во-вторых, у РФ нет на это ресурсов.



Тем, кто вечно подозревает Россию в темных замыслах, стоит помнить, что в январе 2022-го войска ОДКБ (читай России) уже заходили на территорию Казахстана и имели все возможности там остаться на вполне легитимных условиях, подписанных шатавшейся властью Токаева, но не стали этого делать.



В России на позицию Казахстана тоже смотрят косо. Москва рассчитывает, что позиция Астаны по санкциям не повлияет на связи с Россией, заявил недавно наш МИД, напомнив о торгово-экономической кооперации, выгодной для обоих народов.



Это была реакция на обещания президента Казахстана канцлеру Германии Олафу Шольцу соблюдать санкционный режим в отношении России. Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество, сделал Токаев реверанс в сторону Москвы.



Национализм против наследия СССР



Тем не менее появление аналога украинского сайта "Миротворец" не может не вызывать беспокойства в России. Русский вопрос в Казахстане, увы, существует. И пусть местные власти все делают для сохранения равенства, все больше случаев проявления частного крайнего национализма.



На Украине тоже сначала стали заносить нелояльных граждан в некий реестр, а закончилось все убийством нескольких из них, например, Олеся Бузины. А есть еще жуткая история с объявлением награды в 10 тысяч долларов за голову убитого русского олигархом банкиром Игорем Коломойским.



В тот момент в Казахстане единственным, кто отреагировал на это вопиющее событие был местный блогер Ермек Тайчибеков. Фактически, с этого началась его политическая "карьера". Сейчас Ермек отбывает 10-летний срок в лагере строго режима в Степногорске и вступиться за русских некому.



Разве что брат Ермека - Марлен Тайчибеков удержит фронт против русофобии на воле. Недоброжелатели называют его "адептом „русского мира" в Казахстане". А по-моему, братья если и адепты, то дружбы народов в том виде, какой мы ее застали в Советском Союзе…



Но, похоже, и этому теплому идеалу из общего прошлого скоро придет конец. В новом семитомном издании истории Казахстана, которое планируют выпустить в 2024 году, перепишут историю советского периода, переосмыслят включение страны в состав СССР, назовут ее "колонизацией".



При вхождении Казахстана в СССР, утверждают теперь разработчики, был устранен сложившийся в стране государственный строй, отобраны земли и ликвидированы институты биев (баев) и батыров. Тоталитарная Москва способствовала деградации казахского общества. Неужели Казахстан превращается в Украину?



Интересантами таких метаморфоз (как и везде в постсоветских республиках, не исключая Россию) выступает национальная буржуазия (в плохом смысле слова), жаждущая власти и денег, и стремящаяся сформулировать исторические и политические обоснования для этого.



Это стремление поддерживается также извне. Заинтересованные в давлении на Россию западные страны владеют изрядными кусками сырьевых активов в Казахстане, нефтью и газом, и намерены расширять свое присутствие, выдавливая Москву. Зачем им конкуренты?



С началом СВО, очевидно, появилась еще и задача геополитического окружения России. Не зря на последней сессии Генассамблеи ООН Джо Байден провел саммит с лидерами пяти Центральноазиатских стран, включая Токаева. Охмурял и обещал им поддержку Вашингтона.



Пока еще точка равновесия в Казахстане не сдвинулась окончательно в сторону национализма. В обществе есть разные, порой противоположные силы. Этим, например, объясняется запрет концертов противника СВО комика Галкина*. Но если национализм возобладает, станет не до смеха.



* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.