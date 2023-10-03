На мелеющем Каспии пересохла часть залива Туркменбаши, а море отступило от берега на 12 км

16:27 04.10.2023

Из-за падения уровня Каспия береговая линия в акватории Красноводского залива местами сдвинулась на 12 километров



Снимки в 1994, в январе 2017 и в сентябре 2023 годов



Из-за интенсивного падения уровня Каспийского моря северо-восточная часть Красноводского залива полностью исчезла.



Всего за 6 лет береговая линия отступила сразу на 12 километров. С 2017 года уровень моря понизился на 71 сантиметр, а с 2011 года вовсе на 145 сантиметров.



Красноводский залив мелководный. Ранее, его максимальная глубина не превышала 6 метров (сейчас еще меньше). Средняя глубина составляла всего около 3 метров. Северо-восточная часть залива и полностью высохший Балханский залив являлись наиболее мелководной частью акватории Красноводского залива. Падение уровня моря даже на 10-15 сантиметров означало отступление береговой линии здесь на сотни метров.



В сравнении с серединой 90-х годов, когда наблюдался максимальный уровень моря во второй половине XX века, площадь возникшей суши только в этой части Красноводского залива составляет около 430 квадратных километров.



В настоящее время на дне бывшего залива – солончаковая пустыня, а с ней ухудшение экологии прилегающих районов.