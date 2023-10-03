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Казахстан и санкции: много шума.., - Данияр Ашимбаев
16:30 04.10.2023

О санкциях
Данияр Ашимбаев: Выступление Касым-Жомарта Токаева в Берлине наделало много шума. Как обычно, большинство услышало только часть тезисов казахстанского президента и проинтерпретировало их в соответствии со своей позицией

Данияр Ашимбаев, 29 сентября

Вчерашнее выступление Касым-Жомарта Токаева в Берлине наделало много шума. Как обычно, большинство услышало только часть тезисов казахстанского президента и проинтерпретировало их в соответствии со своей позицией. Токаев сегодня даже дал отдельный комментарий Казинформу, чтобы разъяснить позицию Казахстана.

Во-первых, Токаев объяснил, что наша страна соблюдает санкции, которые наложены соответствующими правительствами и организациями против России. То есть, Казахстан соблюдает их в той мере, которая касается международного права. Но – санкции были введены не ООН и не распространяются на "традиционные товары". Токаев особо отметил, что "Казахстан не располагает товарами, попадающими под санкционные ограничения, и, следовательно, не торгует ими. Казахстан также не участвует в так называемом параллельном импорте в Россию". У Запада тут есть другое мнение, но его юрисдикция распространяется на товары и услуги, контролируемые самим Западом. К слову сказать, экспорт казахстанской нефти в Европу через проходящие по территории России трубопроводы КТК и Дружба под санкции, понятно, не попал. То есть, с самими санкциями есть известная каша.

Во-вторых, Токаев резко высказался о том, что "санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений, которые подверглись эрозии в результате обострения глобальной ситуации".

В-третьих, президент Казахстана четко обозначил стратегическое партнерство, союзнические отношения и растущее экономическое сотрудничество с Россией. Токаев особо обозначил: "каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется". Как известно, украинские и проукраинские пропагандисты активно пытаются "раскачать" межнациональное согласие в нашей стране и любой ценой (в т.ч. и мифической угрозой "русского сепаратизма") подорвать казахстанско-российские отношения. Токаев на эту тему уже высказывался и еще раз повторил свой тезис.

Глава Казахстана разъяснил: "Казахстан не является "антиРоссией", мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире". Но "в то же время Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями".

В-четвертых, Казахстан "выступает за немедленное прекращение военных действий, за мирные переговоры на основе Устава ООН... поддерживает все усилия соответствующих государств и групп государств, которые предлагают те или иные варианты разрешения украинского конфликта". Год назад в Санкт-Петербурге Токаев указывал на противоречие между базовыми принципами ООН – территориальной целостностью и правом наций на самоопределение. Затем казахстанское руководство про второй принцип упоминать перестало (по внутриполитическим соображениям), но принцип территориальной целостности, как уже не раз подчеркивалось, тоже у многих игроков вызывает вопросы (Турция и Северный Кипр, США/КНР и Тайвань, Азербайджан и Карабах и т.д.). Да и в уставе ООН никто не отменял ни то, ни другое.

Токаев обозначил, что "наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения. Нужно найти приемлемую для обеих сторон основу мирных переговоров". Президент напомнил о угрозе перехода военно-политического противостояния в Третью мировую войну – "мир приблизился к опасной черте фатального противостояния с пагубными последствия для большинства человечества".

Какой будет эта платформа – на данный момент, понятно, никому еще неизвестна. Обе стороны делают ставку на максимально возможное военное решение, создающее базу для капитуляции противника или как однозначную основу для переговоров. Украинское контрнаступление явно проваливается, в то время как Россия ждет исхода будущих президентских выборов в США, понимая бессмысленность, что вопросы войны и мира решает не Киев, и то, что Вашингтон сейчас вообще ничего долгосрочного решать не может.

С другой стороны, основная тема визита Касым-Жомарта Токаева в ФРГ – это расширение экономического сотрудничества и технологическая модернизация казахстанской экономики с помощью немецкого бизнеса и инвестиций. Политический вес Берлина в мире сильно снизился – по сравнению даже с временами Ангелы Меркель, но технологический уровень германской экономики традиционно находится на высоте.

Токаев отметил "готовность Казахстана обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия германского бизнеса на казахстанском рынке. Приоритетными направлениями определены сферы нефтегазохимии, редкоземельной металлургической промышленности, "зеленой" энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства".

Для Казахстана геополитический конфликт представляет собой известную головную боль, но к нему уже адаптировались. Стране нужно развиваться и практически вся тематика выступлений и переговоров в ФРГ тесно коррелирует с тезисами недавнего послания Токаева народу Казахстана.

Источник - Nomad
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