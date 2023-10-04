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Президент Макрон как катастрофа Франции, - Le Point
18:34 04.10.2023

Le Point
Франция

Как Франция утрачивает свои позиции в мире

Второй срок Макрона стал катастрофическим для внешней политики Франции, пишет Point. Армия покинула Мали и Нигер, Путин не отвечает на звонки, а от Анкары до Алжира зреет конфликт между Парижем и исламским миром. Автор статьи рекомендует держаться линии ЕС и США. Но она-то и привела к неудачам.

Внешняя политика президента Франции Эммануэля Макрона страдает от непоследовательности, аналитических ошибок и противоречий. Срочно необходимо менять дипломатический курс.

Макрон не участвовал в этом году в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, дипломатической мессе высокого уровня, которая устраивается ежегодно в сентябре в Нью-Йорке. Неужели ему больше нечего сказать своим коллегам в то время, когда мир повсюду рушится? Если он предпочитает прятаться, то это потому, что его внешняя политика в эти дни вызывает много разочарований. Последней бедой стало объявление 24 сентября об унизительном выводе французских войск из Нигера, вслед за Мали и Буркина-Фасо.

Уже этим летом президент Франции столкнулся с проблемой, когда пытался получить приглашение на саммит стран БРИКС (крупнейших "молодых рынков") в Йоханнесбурге. Глава южноафриканской дипломатии сочла его просьбу "весьма забавной". А если серьезно: куда бы мы ни посмотрели, повсюду одни разочарования. Например, посмотрим, кто является серьезным партнером Франции.

Может, Германия? "Мы не согласны ни в чем", - сообщает немецкий вице-канцлер Роберт Хабек. Вот вам и ответ. Отношения находятся на мертвой точке, будь то по вопросам энергетики, обороны, реиндустриализации или бюджетных ограничений ЕС. Ливан? В этой столь близкой нам стране, которая была стержнем французского влияния на Ближнем Востоке, непоследовательность политики, которую проводил Париж после взрыва в Бейруте в 2020 году, привела к тому, что мы рассорились с рядовыми ливанцами. Причем это не помогло нам добиться расположения настоящих хозяев страны - Ирана и мусульманской партии и военизированной организации "Хизбаллы".

Может быть, получится с Марокко? Больше нет особых отношений, которые поддерживали с Рабатом все предшественники Макрона. Даже французским спасателям больше не рады в марокканском королевстве. Попробовать, что ли, Алжир? Тоже нет: власти страны только что запретили частным школам преподавание на французском языке.

Вот что обидно: на бумаге у Франции есть все, чтобы быть влиятельной. Кое-что осталось от ее мягкой силы (страна все еще привлекательна для многих), дипломатическая сеть Парижа обширна, французская армия мощна, а ядерный потенциал гарантирует независимость государства. Это единственная страна, которая является одновременно членом Европейского союза и НАТО, имея постоянное место в Совете Безопасности ООН.

Ошибки руководства? Да, Эммануэль Макрон наделал кучу ошибок, его анализ давал сбои. Его заявление о "смерти мозга" НАТО, сделанное за несколько месяцев до российской спецоперации на Украине, осталось в памяти наших европейских партнеров. Многие из них больше полагаются на Вашингтон, чем на Париж – и не без оснований – в вопросах безопасности. Идея Макрона предложить России "гарантии безопасности" после начала конфликта на Украине многих обеспокоила еще больше: какие еще гарантии от нас для Кремля? Ошибкой оказалось и стремление Макрона сохранить военное присутствие в Сахеле (Северная Африка) по мере того, как множились тревожные сигналы о падении популярности Франции среди местного населения. Эта политика сегодня приносит свои горькие плоды.

Прежде всего, президент Франции имеет теперь горький опыт "игры не в своей лиге". Как прикажете играть в первом дивизионе, когда ты возглавляешь страну, которая по всем параметрам должна "играть" во втором?

Почему приходится делать это сравнение? Экономический и промышленный вес Франции постепенно снижается, ее государственный долг достиг астрономических размеров (3050 миллиардов евро) – это математические факты. Оставляет желать лучшего и то, что подсчитать нельзя: сплоченность французского общества, не самые светлые политические перспективы. Все это факторы, которые подрывают влияние Парижа. Станет ли "держава среднего размера", как определил Францию президент Валери Жискар д’Эстен полвека назад, державой уходящей, остаточной?

Есть и светлые моменты: Макрон доказал, что умеет учиться, развиваться. Об этом свидетельствует его быстрая переориентация на поддержку Киева в украинском конфликте. Впрочем, вся внешняя политика должна была быть пересмотрена. Мы не разрешили противоречие: с одной стороны, мы отстаиваем европейскую стратегическую автономию, которая подразумевает, что все наши ставки делаются на Европу, с другой – мы превозносим Францию как уравновешивающую силу во всем мире в духе де Голля и Миттерана. Мы так и не нашли решение для этого противоречия, и эта ситуация дает партнерам Франции ощущение, что ее приверженность ЕС относительна, а внешняя политика ненадежна. Страдает авторитет Парижа. Любимое выражение Макрона "в то же время" в дипломатии так же неэффективно, как и во внутренней политике.

Франция не может исчезнуть. Ей есть что сказать о свободе, справедливости и демократии. Но чтобы вновь быть услышанной, она должна взглянуть на себя в зеркало и потом посмотреть в будущее, а не питать ностальгию по прошлому. Потому что, если президент страны плохо понимает баланс сил, как он сможет вернуть Франции ее законное место на международной арене?

Автор: Люк де Бароше (Luc de Barochez)

Комментарии читателей Point:

Mobert
Конечно, провал полный у нас во внешней политике. Это наше бесконечное "покаяние" перед лицом Алжира, который продолжает нас обводить вокруг пальца... (Имеется в виду чувство вины за колониальную войну Франции 1954-1962 гг., война началась из-за нежелания Парижа дать Алжиру независимость – прим. ИноСМИ.) Мы проигрываем и в других северных африканских странах – например, в Марокко, а также во множестве стран черной Африки, которые наша армия должна была покинуть уже давно. Может, автор хотел бы, чтобы Франция продолжала наивно проповедовать доброе слово в мире? Да не этим должно быть озабочено второстепенное государство! Она должна, прежде всего, сократить свой долг и провести реиндустриализацию, опять стать промышленной страной. И еще: зачем вы вините Францию в проблемных отношениях с Германией? Германия сама решила отказаться от ядерной энергетики. Теперь, отказавшись от российского газа, она травит нас своими угольными выбросами.

Le Poing!
Ах, Макрон, этот Моцарт финансов, он же Эйнштейн дипломатии… Как и всех гениев, его все время неправильно понимают.

Johnnydoc
Как и Титаник, Франция тонет, но музыка Макрона все еще звучит...

Pince sans rire
Как Франция утрачивает свои позиции в мире. Для многих она уже перешла в разряд стран четвертого мира.

chauformas
Люк де Бароше пишет, что Макрон "страдает от непоследовательности, аналитических ошибок и противоречий". Можно сказать проще: некомпетентность чувствуется практически во всех сферах.

le couperet
Еще три с половиной года мириться с его неисправимым претенциозным самомнением и его примитивной политикой на фоне обанкротившейся и умирающей страны… Французы, и без того обложенные до смерти налогами, прекрасно бы без него обошлись.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696433640


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