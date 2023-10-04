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Провал США и ЕС на Украине усиливает антизападные настроения в мире
18:36 04.10.2023

Al Binaa
Ливан

Al Binaa: США и ЕС не выдержали конкуренцию с Россией в военной сфере

Запад совершает одну ошибку за другой, пишет Al Binaa. Из-за явных просчетов США не только не смогли нанести России стратегическое поражение на Украине, но и настроили мир против себя. По мнению автора статьи, Москва навязала Вашингтону свои правила игры, при которых он вряд ли победит.

Вашингтон сорвал Минские соглашения с целью поставить Москву перед выбором, в котором есть только два варианта. Первый: подчиниться воле США, стремящихся маргинализировать Россию и исключить ее из рейтинга могущественных стран мира. Это позволило бы Америке сохранить свою гегемонию. Второй вариант: начать военную конфронтацию, которая перерастет в "войну на истощение", что якобы приведет к развалу России как государства и ослабит ее позиции на международной арене.

Американский план, согласно стратегической оценке Запада, должен был закончиться провалом России: либо ее капитуляцией без боя, либо ее военным проигрышем, который уничтожил бы военный потенциал Москвы и лишил бы ее возможности продолжать боевые действия.

Однако Россия разгадала план Соединенных Штатов и разработала контрмеры, чтобы избежать попадания в ту или иную ситуацию (маргинализация или "война на истощение"). Она начала специальную военную операцию на Украине с целью продемонстрировать свою силу, не скатываясь при этом в широкомасштабную конфронтацию, которая могла бы перерасти в "войну на истощение".

Решение Кремля по своему стратегическому характеру и оперативным характеристикам стало неожиданностью для Белого дома, делавшего ставку на военное поражение Москвы. Коллективный Запад во главе с Америкой решил начать прокси-войну, то есть использовать против России все имеющиеся средства – влияние, деньги, политику, СМИ, оружие, оперативный опыт и материально-технические средства. При этом боевые подразделения или оперативные формирования НАТО не участвуют в прямом противостоянии по двум причинам:

-Запад убежден, что в этом нет необходимости, пока есть украинская армия с наемниками;

-он не может допустить начала третьей мировой войны с применением ядерного оружия, главной жертвой которой стала бы вся Европа.

Несмотря на некоторые промахи, очевидно, что военное преимущество остается за Россией и ее оружием. Москва смогла навязать Западу свои правила игры. От "войны на истощение" пострадала не Россия, а сами США и Европа, которые уже жалуются по поводу провала контрнаступления ВСУ и увеличения расходов на логистику и вооружение Украины.

Другая неожиданная потеря, понесенная Западом, произошла в области вооружения. Многие виды западной техники, как выяснилось, неконкурентоспособны по сравнению с российскими. Танк M1 Abrams, например, и вовсе оказался непригоден для использования в условиях холода и сильного мороза в отличие от его российского аналога.

В заключение можно сказать, что Запад в конфликте на Украине совершил три ошибки: стратегическая неспособность планировать, прогнозировать и оценивать; оперативный просчет и неумение противостоять, атаковать, штурмовать, маневрировать и защищаться, несмотря на возможности и опыт; логистический провал – США и ЕС не смогли конкурировать с Россией и производить оружие и боеприпасы, необходимые для продолжения боевых действий.

Запад провалился по всем фронтам. Он подтолкнул Украину к контрнаступлению, направленное на достижение двух целей: первая – предотвратить поражение Киева, а вторая – не дать антизападно настроенным странам использовать эту возможность. Они уже начали играть активную роль на международной арене. Пекин, например, выступил посредником между Ираном и Саудовской Аравией, а Сирия восстановила отношения с некоторыми арабскими государствами, бойкотировавшими ее по американскому приказу.

Россия в очередной раз раскрыла планы Запада. Ее армия решила выиграть время, начав сражение за Артемовск (Бахмут), чтобы иметь возможность передислоцироваться и защитить новоприобретенные регионы. Стратегия Москвы привела к победе. Россия подготовила оборонительные рубежи до начала контрнаступления ВСУ, которое стало человеческой, стратегической, оперативной и логистической катастрофой для Украины. Провал наступления поднял моральный дух России и позволил ей комфортно действовать на поле боя, на политической арене, в СМИ. В рамках психологической войны Москва начала угрожать продлением боевых действий до 2025 года. Россия готова к этому на всех уровнях, особенно после того, как 350 000 человек добровольно подписали контракты на военную службу.

Кроме того, похоже, что Россия в координации со своими союзниками разработала план "истощения и оккупации Запада" на Украине, чтобы ускорить формирование многополярной глобальной системы. Силы, выступающие против гегемонии США, извлекают выгоду из происходящего. Они двигаются навстречу освобождению от западной гегемонии, что наблюдается сейчас более чем в одном регионе мира. Недавние примеры того – в Западной Африке, в том числе в Габоне и Нигере.

Украинский кризис – еще один в череде провалов Запада. США и Европа потерпели неудачу на Ближнем Востоке в 2000-2006 годах, а затем "получили по носу" от Сирии, которая успешно противостоит им в глобальной войне, начавшейся в 2011 году. Африканские страны, как и другие страны, готовятся присоединиться к блокам и организациям, выступающим против политики Запада, основанной на гегемонии, тирании и разграблении природных богатств.

Правда, что Запад все еще силен и строит планы по доминированию и продвижению агрессии, но он не может противостоять воле и силе своих противников. Китай перешел от осторожности к напористости. Американские союзники постепенно начали сокращать свою зависимость от Соединенных Штатов и налаживать отношения с другими государствами.

Поражения, которые Запад терпел с 2000 года, открыли дверь глобальным переменам. Что же касается противоправных действий и экономической войны (так называемых "санкций"), то они не компенсируют потери и не помогут США и ЕС сохранить свою гегемонию. Скорее, все, что они делают, – это причиняют страдания народам и оттягивают неизбежное поражение Запада. Мир меняется. Силы освобождения и реального суверенитета находятся на подъеме, а политика контроля и лишения людей их прав и богатства идет на убыль. Крах Запада – лишь вопрос времени. Таким образом, сопротивление, его ось и его союзники будут иметь право похвастаться тем, что оно способствовало формированию нового глобального миропорядка.

Автор: Амин Мухаммад Хотейт (د. أمين محمد حطيط)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696433760


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