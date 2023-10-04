Панафриканизм наступает. Запад в шоке от событий в Африке, - Борис Над

18:37 04.10.2023 Печат

Сербия



Идеология панафриканизма: Африка в XXI веке



Происходящее в Африке сильно тревожит коллективный Запад, пишет сербская "Печат". Беспощадная борьба на континенте ожесточилась. Из восьми госпереворотов, убравших старые режимы, ни один не был прозападным. Так африканцы освобождаются от неоколониальной власти и тянутся к России, уверен автор статьи.



В африканском Сахеле один за другим, как костяшки домино, падают режимы: Чад, Гвинея, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Габон, а теперь и Конго.



"Этот процесс уже сделал президента Буркина-Фасо, капитана Ибрагима Траоре, новым героем многополярного мира, - пишет бразильский публицист Пепе Эскобар, - поскольку ошеломленный и взволнованный коллективный Запад не может справиться с мощным ударом, который ему нанесли восемь африканских путчей в Западной и Центральной Африке менее чем за три года".



Но кто такой Ибрагим Траоре?



С 30 сентября 2022 года этот капитан армии Буркина-Фасо - в 34 года самый молодой президент в мире. К власти в этой стране он пришел после государственного переворота, в результате которого был свергнут бывший президент Поль-Анри Сандаого Дамиба.



В ряды армии Буркина-Фасо Ибрагим Траоре вступил в 2009 году, и с тех пор продолжалось его "незаметное восхождение". В армии он отличился храбростью, показав ее, например, в Мали в борьбе с джихадистами, которых подстрекают и финансируют определенные круги в Соединенных Штатах Америки и Франции. Как не без иронии говорил еще в 2022 году бывший вице-президент в администрации Джорджа Буша младшего Дик Чейни: "Африка - стратегический приоритет в борьбе против терроризма".



Чин лейтенанта Ибрагим Траоре получил в 2014 году, а капитана - в 2020 году, показав себя "исключительно храбрым" бойцом.



Сторонники панафриканизма



Ибрагим Траоре - поборник идеологии панафриканизма, которая предполагает объединение Черного континента и отстаивает его права на самостоятельное развитие, то есть на освобождении от неоколониального подчинения и эксплуатации. Когда-то вся Африка была в плену у европейских колониальных держав: Франции, Бельгии, Португалии, Англии... Те времена относятся к самым позорным периодам европейской истории, хотя многое с тех пор сохранилось до наших дней. "Старый добрый европейский колониализм" сменился американским неоколониализмом, конечно, при участии и помощи таких государств, как Франция. Сегодня Соединенные Штаты Америки - главный противник панафриканизма.



Великие предшественники



Список предшественников Ибрагима Траоре весьма длинный. Так, к нему можно отнести и американского политического активиста Малкольма Икса, основателя Организаци афроамериканского единства и бывшего представителя "Нации ислама". Этого великого "сына Африки, который вернулся домой", в 1965 году убили американские спецслужбы ЦРУ и ФБР.



Еще в список сторонников панафриканизма я бы внес имя Патриса Лумумбы, первого премьера демократического Конго, который выступал за преодоление племенных и этнических разногласий, которые, как и хроническая нищета, являются тяжелым бременем колониальной системы. Патриса Лумумбу тоже погубили бельгийские и американские спецслужбы, что подтвердило расследование бельгийского правительства. Результаты расследования были обнародованы только в ноябре 2001 года, и тогда выяснилась "причастность бельгийских и американских спецслужб".



Наконец, упомяну Тома Санкару, бывшего президента Буркина-Фасо. Как и Ибрагим Траоре, Санкара пришел к власти в результате военного переворота в возрасте 34 лет. Том Санкара был марксистом и, как и Ибрагим Траоре, пламенным сторонником панафриканизма. Том Санкара проводил в своей стране реформы, которые уничтожили остатки старой колониальной системы. Так продолжалось вплоть до его убийства в 1987 году.



Кстати, это небольшое африканское государство ранее носило колониальное название Верхняя Вольта. Это название - тоже старое колониальное наследие. Том Санкара изменил название страны на Буркина-Фасо, что означает "родина честных людей", а ее народ прозвал себя буркинабе, то есть "честные люди".



Безуспешная поездка Виктории Нуланд



Теперь беспощадная борьба, которая продолжалась десятилетиями ради освобождения Африки, еще больше ожесточилась.



"Африканский континент сегодня, - пишет Пепе Эскобар, - столкнулся с огромными трудностями в борьбе с глубоко укоренившимися финансовыми и политическими институтами колонизаторов. Особенно трудно справиться с французской монетарной гегемонией в виде франка КФА (Африканского финансового сообщества)". Огромные прибыли, разумеется, извлекала из этой ситуации старая колониальная держава Франция.



Внешне выглядящий нищим Сахель, если посмотреть на него в целом, на самом деле чрезвычайно богат энергоносителями, прежде всего ураном, который жизненно важен для французских атомных электростанций. Так завершилась ли на наших глазах эпоха колониального грабежа? По недавно опубликованным данным, Париж получал уран от бедного Нигера фактически даром (по цене 0,8 евро за килограмм). Новая власть в Нигере назначила честную цену - она требует 200 евро за килограмм, отказавшись при этом от всякой дискриминации: пусть берет тот, кто заплатит. Теперь французы, как и все остальные, могут равноправно покупать у Нигера столь ценный для них уран, но по цене, которую диктует рынок.



Нигер стал ключевой точкой борьбы за освобождение африканского Сахеля, а может, и всей Африки. Сразу после государственного переворота в государстве, которое было "важнейшим союзником Запада", в Нигер приехала заместитель Госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд. Нам она хорошо известна со времен киевского "евромайдана", где она раздавала демонстрантам печеньки.



Виктория Нуланд зачитала новым властям список американских требований, но ее любезно попросили убираться туда, откуда она приехала.



Будет ли война в Сахеле



Виктория Нуланд поехала в столицу Нигера Ниамею по просьбе госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена. Ее визит состоялся менее, чем через две недели после того, как бойцы президентской гвардии захватили власть, и через день по истечению срока, который Экономическое сообщество стран Западной Африки назначило военной хунте, потребовав вернуть власть коррумпированному президенту Мухамеду Базуму. В противном случае, члены сообщества грозили Нигеру "вооруженной интервенцией против хунты".



На угрозы сообщества Нигер ответил созданием союза государств Сахеля вместе с лидерами Мали и Буркина-Фасо, то есть фактически основав новый военный союз в Африке, цель которого - "выстроить новую архитектуру коллективной безопасности".



Наконец, не стоит сомневаться, что за очередными угрозами применить оружие в Сахеле стоят Франция и, где-то в тени, Соединенные Штаты Америки. Но также не стоит сомневаться в решительности лидеров восставших государств Сахеля, которые готовы противостоять (нео)колониальным вооруженным интервенциям. Правительство государства Буркина-Фасо уже предложило создать федерацию с Мали, и эти две страны пригласили в союз Гвинею. Объединиться их заставляют не только текущие угрозы. Они могли бы образовать очень мощное государство в Сахеле и сделать большой шаг в сторону панафриканизма.



Безусловно, предстоит ожесточенная и изнурительная борьба. Сахель, регион на границе пустыни Сахары, - один из самых богатых ресурсами регионов, но и одновременно один из самых бедных по уровню жизни населения регионов в Африке.



Конечно, и Франция, и Соединенные Штаты Америки все еще очень сильны в Африке, где располагают множеством военных баз и сетью "бизнес"-интересов. Прямым последствием колониализма и нищеты, разумеется, можно считать и исламистский терроризм, еще одну проблему, с которой вынужден бороться нищий Сахель.



Траоре едет в Москву



Еще в августе капитан Ибрагим Траоре посетил Москву, где присутствовал на саммите Российская Федерация - Африка. Там он откровенно заявил, что народ его страны поддерживает Россию в вооруженном конфликте на Украине, где правит союзный Соединенным Штатам Америки режим. Ибрагим Траоре сказал: "Народ Буркина-Фасо поддерживает Россию при проведении специальной военной операции. Будьте уверены, что наш народ вас поддерживает. Мы поддерживаем вашу власть". Эти слова Ибрагим Траоре адресовал президенту Российской Федерации Владимиру Путину, добавив, что Буркина-Фасо приняла решение снова открыть посольство РФ, которое было закрыто еще в 1992 году.



Министр обороны Буркина-Фасо Касум Кулибали, согласно официальному сообщению, посетил Российскую Федерацию уже не следующей неделе и участвовал в форуме "Армия 2023". Много написано о связях между государствами Сахеля, прежде всего Буркина-Фасо, с российскими "наемниками". А на самом "Вагнер" - никакая не частная армия, он часть элитных подразделений России, которые предпочитают пока действует из тени.



Афро-Евразия: панафриканизм плюс неоевразийство



Теперь прояснились моменты, которые связывают панафриканизм с неоевразийством. "Оказывается, евразийская интеграция неразрывно связана с интеграцией Афро-Евразии", - отмечает Пепе Эскобар. По его словам, Афро-Евразия - более сложный проект. Африка пока что во многом отстает от своих евразийских братьев на пути к свободе от оков неоколониализма.



Порой правду проще разглядеть в деталях. Как пишет Эскобар, после того как Габон вошел в число стран, где произошел государственный переворот, ситуация еще больше осложнилась. Растущее российское влияние может улучшить снабжение повстанцев в Камеруне и Нигерии, а также укрепить привилегированную позицию Центрально-Африканской Республики (ЦАР), где Россия уже давно присутствует.



Но Россия, а также Китай, присутствует не только в этой африканской стране. Если говорить о Китае, то пока он распространяет свое влияние в Африке не в области обороны и безопасности, а в сфере инфраструктуры. Китайцы строят для африканских народов инфраструктурные объекты и привлекают их к проекту "Один пояс и один путь". Военный компонент взяла на себя Российская Федерация.



Габон прощается с Бонго



"Офицеры решили взять власть в Габоне в свои руки после того, как слишком профранцузский президент Али Бонго победил на сомнительных выборах, которые не вызывали доверия. Органы упразднены. Закрыты границы с Камеруном, Экваториальной Гвинеей и Республикой Конго. Все оборонные соглашения с Францией разорваны. Никто сегодня не знает, что будет с уже построенной французской военной базой".



Вообще, бывший президент - французский "ученик", если не сказать агент французских интересов в Габоне. Бонго и его отец правили Габоном с 1967 года. Бывший президент Бонго учился во французской частной школе, а высшее образование получил в Сорбонне. "Габон - маленькая страна с 2,4-миллионным населением и еще меньшей армией (около пяти тысяч человек). В Габоне более 30 процентов населения живет меньше, чем на один доллар в день, а более 60 процентов регионов не имеют доступа к здравоохранению и питьевой воде".



Армия Габона осудила 14-летнее правление Бонго, поскольку оно привело к "ухудшению общественной обстановки" и страна "погрузилась в хаос".



Французская горнодобывающая компания "Эрамет" пока прекратила деятельность в этой стране. Фактически она работала там как монополист. Вообще Габон располагает огромными природными богатствами, в том числе золотом, алмазами, марганцем, ураном, ниобием, железной рудой, не говоря уже о нефти, природном газе и ГЭС. Почему же народ Габона живет в беспримерной нищете? Тот же вопрос можно отнести ко всей области на юге Сахары. Вся экономика Габона построена вокруг добычи ресурсов. Но выгоду из этого до сих пор извлекали только колониальные хозяева: французы и кучка коррумпированных габонских политиков во главе с Бонго.



Весь мир видел, что сторонники военного переворота в Нигере размахивали российскими флагами. Российские флаги превратились буквально в "модный хит" и во многих других государствах Сахеля.



Интересно, что недавний государственный переворот в Конго произошел всего через несколько дней после того, как фотографии, на которых группа высокопоставленных российских офицеров посетили Алжир во главе с легендарным генералом Суровикиным, облетели мир.



Неужели западные спецслужбы снова удивлены неожиданным развитием событий?



Перспективы панафриканизма в XXI веке



Экономист Майкл Хадсон в своих трудах доказал, что контроль над мировыми ресурсами, а не биржевые игры, обеспечивает положение мировым державам, и именно так колонизаторы, в том числе Франция или Соединенные Штаты Америки, насаждали свою гегемонию.



Пример Франции показывает, насколько просто западной стране пользоваться африканскими ресурсами, контролируя монетарную политику и устанавливая монополию в государствах богатых полезными ископаемыми. При этом французы использовали рабский труд африканцев.



В марте 2018 года 44 глав государств решили создать Африканскую континентальную зону свободной торговли, самую большую в мире по численности населения (1,3 миллиарда человек) и крупнейшую по размерам. В январе 2022 года была создана Панафриканская расчетная и платежная система, предназначенная для расчетов компаний в Африке в национальных валютах.



Рано или поздно страны Африки подойдут к идее общей панафриканской валюты. Но на их пути стоит франк КФА, который навязан и поддерживается Парижем.



Для эксплуататорского неоколониализма жизненно важно не позволить государствам, богатым ресурсами, пользоваться этими ресурсами для развития собственных (незападных) экономик, как подчеркивал Хадсон. Но после событий в Нигере и Буркина-Фасо западные эксплуататоры все отчетливее понимают, что для них "игра окончена".



"Неужели началась окончательная деколонизация?" - спрашивает Пепе Эскобар.



Историей движут идеи и люди, которые ими горят. Уже неважно, откуда исходят эти идеи: слева или справа, марксистские они или, может, традиционалистские - христианские или исламские. Важно, что с ними связывают перспективу освобождения от колониализма, освобождения от многовекового колониального рабства. (...)



Автор: Борис Над Источник - ИноСМИ

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