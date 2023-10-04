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"Новая нефть": где в Казахстане могут находиться залежи редких металлов
18:43 04.10.2023

Эксперты-геологи рассказали о предполагаемых залежах редких металлов в Казахстане, а в некоторых частях страны уже начались работы по открытию предприятий, передает телеканал "Астана".

В своем сентябрьском послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости освоения "новой нефти" - по словам президента, одной из приоритетных задач должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов. Глава государства поручил правительству довести к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности с текущих полутора миллионов до не менее 2 миллионов 200 тысяч квадратных километров.

Журналисты поговорили с геологами, чтобы узнать, где в Казахстане могут находиться залежи крупных металлов и что нужно сделать для их освоения. Одним из самых перспективных регионов, по словам профессора, геолога Марины Мизерной, является Восточный Казахстан. Залежи полезных ископаемых здесь были разведаны еще во времена СССР.

"Именно в Восточном Казахстане имеется так называемый калба-нарымский редкометальный пояс, которые считается наиболее перспективным для дальнейшего изучения. Дело в том, что здесь есть и олово, и тантал, здесь есть литий, есть редкий элемент стронций. Целая таблица Менделеева фактически здесь. И да, действительно, редкоземельные элементы могут стать второй нефтью в Казахстане", - поделилась профессор ВКТУ им. Д. Серикбаева Марина Мизерная.

Профессор отметила, что литий, залежи которого имеются в ВКО, используют для производства мобильных телефонов, ракет и самолетов. Отечественные ученые отмечают, что геологоразведка Казахстана нуждается в полной перезагрузке. Это касается и дефицита кадров в этой сфере.

"Конечно, у нас были, есть крутые специалисты, но многие из них уходят на производство. К тому же, сейчас, я думаю, как раз наступает тот ренессанс этой отрасли, когда особое внимание будет уделяться геологии. Все запасы нашего сырья рассчитаны на ближайшие 12-15 лет, необходимо сейчас уже открывать новые месторождения", - поделилась своим мнением ректор ВКТУ им. Д. Серикбаева Сауле Рахметуллина.

Между тем в Актюбинской области к 2026 году планируют запустить сразу два крупных предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых. Крупная турецкая компания планируют заняться разработкой никель-кобальтовых рудников. Сейчас масштабный проект находится на согласовании в Министерстве промышленности и строительства.

Другой проект - строительство горно-металлургического комбината на месторождении золота. Его реализацией будет заниматься отечественная компания. Конечным продуктом станет сплав Доре, который используется в радиоэлектронике.

"У нас есть Altynex в Мугалжарском районе, которые разрабатывают золоторудное месторождение, в планах построить горно-металлургический комбинат, можно сказать, золотоизвлекательную фабрику, где конечным продуктом планируется производство сплава Доре. То есть, это первичный материал, руду добывают, сплав Доре делают, и из этого сплава получается золото", - объяснил руководитель отдела управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области Есет Аманбаев.

Эксперты уверены, что возрождение геологоразведки и открытие новых добывающих и перерабатывающих предприятий оживит многие районы, а, возможно, на карте появятся и новые города.



Между тем депутаты мажилиса Казахстана требуют раскрыть имена владельцев крупных месторождений в стране, а также условия соглашений о разделе продукции с крупными недропользователями. Так, еще в апреле депутат Сергей Пономарев в запросе на имя первого вице-премьера Романа Скляра коснулся вопроса справедливого распределения национального дохода.

"Мы хотим знать, какие богатства и в каком объеме добываются из недр Казахстана. Мы хотим знать, кто владелец - бенефициар месторождений и этого бизнеса в нашей стране. Каждая капля нефти, каждый грамм руды, каждый сантиметр земли должны работать на благо наших граждан", - заявил он. Он предложил усилить контроль за предоставлением недропользователями корректных отчетов по разведке, добыче в недрах Казахстана и открыть всеобщий доступ к сведениям по доходам от нефте-, газо- и горнодобывающей отраслей промышленности.

Позже депутаты Бакытжан Базарбек и Азат Перуашев потребовали раскрыть условия соглашений о разделе продукции с крупными недропользователями. Базарбек заявил, что с 1997 года все месторождения Казахстана находятся в руках инвесторов, а по словам Перуашева, правительство ссылается на то, что якобы СРП нельзя раскрывать в соответствии с требованиями международного права. "По этой логике хозяин недр - народ Казахстана - не имеет права знать, как иностранцы распоряжаются его собственностью. Это если кто-то придет в ваш дом, годами хозяйничает, распродает ваше имущество, разбирает ваш фундамент. А если вы спрашиваете, что он там делает, то юрист отвечает: "Вам знать не положено", - заявил депутат.

Автор: Кристина Кривцанова

Источник - nur.kz
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