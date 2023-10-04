У газа захлопнулось окно в Азию. Европа пока выигрывает в конкурентной борьбе за СПГ

18:44 04.10.2023

У газа захлопнулось окно в Азию



Европа пока выигрывает в конкурентной борьбе за СПГ



Поставки СПГ в Азию могут сократиться по мере приближения зимнего сезона из-за закрытия арбитражного окна США-Азия и Африка-Азия, считает Platts. В случае резкого зимнего похолодания или временного ограничения поставок азиатские коммунальные предприятия могут испытать трудности с закупкой спотовых грузов. Главной причиной снижения поставок из США и Африки в Азию остаются высокие ставки на фрахт танкеров.



Закрытие азиатского арбитража, то есть экономическая непривлекательность поставок в Азию, ставит под угрозу зимние поставки СПГ из атлантического бассейна на восток, пишет Platts 2 октября. Доступ азиатских покупателей к спотовым поставкам может быть ограничен, если возникнут сильные морозы или проблемы с производством на мировых рынках, считает аналитическое агентство.



В текущем году между Азией и Европой наблюдалась более мягкая конкуренция за грузы СПГ, чем в 2021–2022 годах.



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https://www.kommersant.ru/doc/6252074