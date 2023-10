Песнь льда и прибыли. Как создавалась и сколько принесла вселенная Джорджа Мартина

20:55 04.10.2023

75 лет назад родился писатель Джордж Мартин - создатель саги "Песнь льда и пламени". Основанный на цикле его романов сериал "Игра престолов" стал не только одним из самых крупнобюджетных проектов телевидения, но и оказал огромное влияние на поп-культуру.



Американский Толкин



Джордж Мартин получил известность в 1970−1980-е годы благодаря рассказам и повестям в жанре научной фантастики, за которые был удостоен ряда литературных премий. С детства восхищаясь произведениями Джона Рональда Руэла Толкина, Мартин хотел создать свое эпическое фэнтези, однако долгое время не приступал к работе. Он боялся стать лишь подражателем английского писателя.



"После Толкина наступил темный период в истории эпического фэнтези, когда появилось множество ужасных подражаний... Я думаю, что каждый современный писатель-фантаст пишет под тенью Толкина, но у меня не было возможности уловить его уникальный голос. Он был совсем другим человеком из другого времени, с совершенно иными взглядами. И хотя мы оба писали о средневековом обществе, у меня был совершенно другой взгляд на него, на войну, на сексуальность, поэтому я просто рассказал свою историю",- говорил он в интервью The Guardian.



Сага "Песнь льда и пламени" изначально задумывалась как трилогия. Первая книга "Игра престолов" вышла в 1996 году. Она получила признание критиков, однако бестселлером стала не сразу. Первый тираж составил около 5 тыс. экземпляров. По словам редактора британского издательства HarperCollins Джейн Джонсон, "рекомендации из уст в уста вскоре распространились среди фанатов, как лесной пожар".



Вторая часть саги "Битва королей" вышла в 1999 году и попала на 13-е место в списке бестселлеров The New York Times. Следующая часть вышла через год и заняла 12-е место.



В ходе работы над трилогией Мартин понял, что не сможет уместить всю историю в три книги, и запланировал семь. Четвертый том "Пир стервятников" возглавил список бестселлеров The New York Times и был включен в список "100 лучших книг в жанре фэнтези всех времен" по версии журнала Time.



Журнал назвал Мартина "главной силой эволюции фэнтези" и провозгласил его "американским Толкином": "Из тех, кто работает в великой традиции эпического фэнтези, Мартин, безусловно, лучший… "Пир стервятников" - это не красивые эльфы против корявых орков. Это мужчины и женщины, которые рвутся в грязь ради денег, власти, похоти и любви".



Последняя на данный момент книга серии "Танец с драконами" была издана в 2011 году. В первый день выхода были куплены рекордные 298 тыс. экземпляров, в том же году Мартин занял 12-е место среди авторов с самым высоким доходом в мире по оценке Forbes ($15 млн).



Тогда же начал резко расти интерес к другим книгам писателя - в 2013 году был продан 1 млн экземпляров "Игры престолов", что принесло ему $12 млн. Сегодня продажи копий романов, которые переведены на 40 языков мира, превысили 90 млн экземпляров, а состояние создателя саги оценивается в $120 млн.



Медиафеномен за $1,5 млрд



Предложения об экранизации романов начали поступать Мартину еще в начале 2000-х, когда после успеха "Властелина колец" Питера Джексона продюсеры стали искать другие фэнтезийные проекты. Писатель отказывал, так как сомневался в способности режиссеров воплотить на экране его историю целиком.



"Для создания "Властелина колец" понадобилось три фильма, а весь "Властелин колец", все три книги Толкина, размером с одну мою. Какая студия готова снять 20 фильмов?.. И тогда мне пришло в голову, что это могли бы сделать кто-нибудь вроде HBO, в виде телесериала",- объяснял он в интервью The New York Times.



В 2007 году HBO приобрела права на экранизацию. Через четыре года вышел первый сезон, съемки которого обошлись в $60 млн. Одной из центральных статьей расхода было создание реалистичного мира сериала.



В первых сезонах бюджет одного эпизода составлял в среднем $6 млн. К последнему сезону он вырос в 2,5 раза - до $15 млн.



Гонорары ведущих актеров сериала росли вместе с бюджетом шоу. В седьмом сезоне пятерка главных звезд - Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер), Кит Харингтон (Джон Сноу) и Лена Хиди (Серсея Ланнистер) - получали по $500 тыс. за эпизод. К восьмому показатель вырос почти в 2,5 раза - до $1,2 млн.



При общем бюджете шоу в $1,5 млрд проект заработал $3,1 млрд только за счет подписок на HBO. За восемь лет канал привлек более 50 млн новых зрителей, транслируя его в 170 странах. Только за последний сезон прибыль HBO от аудитории "Игры престолов" оценивается в $900 млн.



В 2017 году шоу вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самый востребованный сериал на торрент-трекерах.



В пятом и последующих сезонах у шоураннеров не осталось первоисточника - шестая и седьмая книги не написаны до сих пор. Создателям сериала пришлось ориентироваться на черновики Мартина и интуицию. В результате финал вызвал серьезную критику.



На портале IMDb последняя серия шоу получила самый низкий рейтинг за всю историю существования сериала: 5,2 из 10. Портал USA Today писал о "катастрофическом финале, который фанаты не заслужили", а сайт Bark запустил службу психологической поддержки для тех, кто не мог справиться с разочарованием из-за концовки.



Несмотря на неоднозначный финал, "Игра престолов" была отмечена 59 премиями "Эмми" - это рекорд для драматического сериала.



Шоу кардинально изменило поп-культуру - прежде всего телевидение, став примером идеального бизнес-кейса. После его успеха началась гонка за создание новой "Игры престолов" - так появились "Ведьмак" от Netflix и "Властелин колец: Кольца власти" от Amazon.



От репетиторов до кроссовок



Влияние сериала распространилось за пределы телевидения. В Гарварде открылся учебный курс "Настоящая "Игра престолов": от современного мифа до моделей Средневековья". На волне популярности сериала люди стали называть детей именами его героев. Например, в Британии популярны Арьи, Кхалиси, Браны и Сандоры. В США помимо них встречаются Тирионы и Брианны.



Поклонники даже изучают специально созданные для сериала языки. Курсы по выдуманным наречиям стали заработком для репетиторов - британский сайт Bark.com предлагал преподавателям валирийского оплату до £40 в час. Курсы, посвященные изучению этого языка, на платформе Duolingo прошло более 1 млн человек - он оказался популярнее вьетнамского и норвежского.



Различные бренды использовали коммерческий потенциал "Игры престолов" для продвижения продукции. Adidas выпускал лимитированную коллекцию кроссовок Ultraboost Game of Thrones. Компания Oreo снимала вирусную рекламу, в которой обыгрывались начальные титры сериала. Johnnie Walker вдохновлялся шоу при создании дизайна бутылки виски.



Видеоигра по мотивам саги "Game of Thrones: Conquest" от студии Warner Bros. за первый же год после выпуска в 2017 году заработала в магазинах App Store и Google Play $125 млн. К 2021 году доход увеличился до $750 млн.



В четвертой серии последнего сезона "Игры престолов" съемочная группа забыла убрать из кадра стаканчик Starbucks. Инцидент ударил по рейтингам шоу, но оказался полезным для сети кофеен. В связке с сериалом ее упомянули на различных порталах более 10 тыс. раз. Эксперты оценивали потенциальную стоимость такого рекламного размещения в $2,3 млрд.



По местам славы



Сериал уникален своей обширной географией. Съемки велись в нескольких странах, включая Великобританию, Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко. Так "Игра престолов" повлияла на развитие туристической отрасли, спровоцировав интерес поклонников к разным достопримечательностям.



Например, к испанскому замку Зафра, который только в 2016 году посетило на 500% больше туристов, чем годом ранее. Экономика Северной Ирландии в том же году обогатилась благодаря съемкам "Игры престолов" на £150 млн.



Особой популярностью пользуется хорватский Дубровник - там снимали сцены в Королевской гавани. Рост турпотока на 10% там заметили уже через год после старта сериала в 2011 году. Сейчас в течение года город посещают около 4 млн туристов при населении 50 тыс.



Как у Marvel



Сегодня "Песнь льда и пламени" - глобальная развлекательная франшиза. По мнению аналитиков, стоимость бренда можно оценить в сумму около $1 млрд.



В августе 2022 года HBO выпустила приквел сериала "Дом Дракона". Премьеру посмотрели более 10 млн зрителей, что стало самым большим показателем в истории HBO. В январе 2023 года сериал получил премию "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал".



По словам Джорджа Мартина, который получает регулярные отчисления от прибыли канала, HBO готовит по крайней мере еще два спин-оффа "Игры престолов". По его мнению, франшиза в конечном итоге должна превратиться в обширную вселенную наподобие Marvel или "Звездных войн".



Андрей Егупец