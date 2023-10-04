Европа едина – но только на словах, - Arab News

20:56 04.10.2023

Arab News

Саудовская Аравия



Внутренние трещины в Европе нужно срочно заделать



Европа едина – но только на словах, пишет Arab News. Западные страны имеют некий консенсус по вопросам безопасности, в остальном они сильно разобщены. По мнению автора статьи, это стало серьезным просчетом ЕС в отношении России, которая постоянно углубляет партнерство с союзниками.



Единство Европы является первостепенной задачей, особенно перед лицом текущих региональных и глобальных проблем. Никогда прежде континент не сталкивался с таким количеством угроз и кризисов. И хотя оборонительный вал против России будет построен от Финляндии до Балкан, пока неясно, какой будет европейская политика в ближайшем будущем.



Никакой "единой Европы" на самом деле нет, и это должны исправлять заинтересованные стороны. Запад сталкивается не только с трудной проблемой в виде конфликта на Украине, но и с политическим, экономическим и социальным давлением, затрагивающим каждое государство ЕС. Поэтому необходимо учитывать текущие процессы и долгосрочные последствия.



Единство ЕС наблюдается только на уровне безопасности, и это справедливо, но европейские государства должны оставаться сплоченными в свете продолжающейся конфронтации с Россией. Европа – благодаря НАТО – способна собрать воедино силовую структуру, чтобы помочь Украине. Но Киев долго накачивали оружием, было много споров по поводу поддержки Зеленского. В этой связи Турция показала, насколько важную роль она играет. Переговоры разочаровали Киев, который считает европейское единство и континент в целом своим спасителем.



Но внутри самой Европы есть проблемы (энергетический кризис, изменение климата и социальное недовольство), проверяющие ее единство на прочность. Аналитики и политики утверждают, что парадигма безопасности была разрушена, что стало серьезной ошибкой ЕС в его подходе к России. Москва сейчас повсюду расширяет сотрудничество со своими партнерами, включая Пхеньян. Европейцы будто не знают, как работает история на континенте, где уже произошли две мировые войны. Все это необходимо рассматривать через призму безопасности.



Европейские государства должны сосредоточиться на текущих проблемах: противостоянии с Россией как минимум до 2024 года, изменении климата и развитии энергетики. Это важно для их краткосрочной стабильности. Франция и Германия – две европейские страны, страдающие от внутриполитических разногласий. В то же время Венгрия и Сербия сталкиваются с западным давлением, но продолжают бросать вызов единству ЕС. Косово продолжает оставаться пороховой бочкой. Более того, в Северной Африке обстановка продолжает накаляться, особенно после разрушительного землетрясения в Марокко и наводнения в Ливии.



Есть еще Великобритания, которая больше не является частью Евросоюза. Она агитирует европейских соседей продолжать помогать Киеву. А Брексит все еще влияет на российские расчеты в отношении Украины. Теперь евроцентристский взгляд на то, что происходит на поле боя, становится заметным, при этом игнорируются точки зрения других крупных стран, включая государства Персидского залива. Европейские нарративы загрязняют медиапространство и создают возможности для враждебно настроенных игроков.



Проблемы за пределами Европы могут повлиять на ее внутренний политический ландшафт. Чествование бывшего бойца дивизии СС "Галиция" Ярослава Хунки в парламенте Канады шокировало европейцев. Канадский парламент как воплощение либеральной демократии и немецкий посол, аплодирующий стоя бывшему члену СС, являются не частью какого-то постыдного или исключительного инцидента, а признаком политического вырождения и, возможно, еще чего-то более худшего в будущем. Извинения спикера, премьер-министра и других политиков звучат неправдоподобно. Они не видят ничего такого в чествовании члена Ваффен-СС в стране, которая сражалась на стороне союзников во время Второй мировой войны. Подобный трюк дорого обходится Украине в европейском политическом контексте и показывает, как глубоко вплетена Канада в борьбу Запада против России.



Канадский инцидент произошел после польско-украинского конфликта из-за продовольственной безопасности, что сыграло на руку России: она хочет разделить Европу любой ценой, и в нынешних условиях есть множество шансов, которые Москва может использовать для продвижения своей повестки за пределами Украины, например, в ключевых странах Африки.



Европейская исключительность в период геостратегических перемен – это палка о двух концах: нужно заполнять пробелы, но нельзя страдать комплексом превосходства. У ЕС и других континентальных объединений есть возможности для потенциальных позитивных изменений. Когда в политике начинает преобладать доминирование, тогда другие политические действия становятся менее эффективными. Это отчетливо проявляется в переговорах по вопросам изменения климата, экономической политики, санкций и новых логистических связей для меняющегося мира. ЕС нужно провести необходимые земельные и фермерские реформы, прежде чем он сможет пригласить Украину в свой блок. Борьба за этот сельскохозяйственный аспект является серьезной проблемой для продовольственной безопасности, бесконечные дебаты по которой откладывают принятие необходимых мер в Европе.



В ЕС существуют разные позиции по поводу партнерства с Китаем. Германия и Франция расходятся во мнениях по поводу политики в отношении КНР и того, что делать с интересами Пекина в Европе. Китай имеет доли в более чем 20 портах на континенте, показывая европейцам, что они зря не обращают внимание на деловое мастерство Пекина в отношении логистических требований.



Европе необходимо осознать свои слабые стороны. В следующем году в Америке пройдут выборы. Она переживает кризисы и стрессы, которые отразятся на всей Атлантике. Важно отметить, что Европа сплотилась на фронте безопасности для решения текущих и будущих проблем, но она по-прежнему разделена во мнениях относительно того, что будет дальше и как каждое государство на континенте будет поддерживать свое благосостояние во время предстоящих экономических трудностей и проблем, связанных с изменением климата.



Автор: Теодор Карасик (Dr. Theodore Karasik) – старший советник компании Gulf State Analytics в Вашингтоне