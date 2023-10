Южная Азия восстала против Канады. Индия, Бангладеш и Шри-Ланка требуют справедливости, - Къ

20:58 04.10.2023

Южная Азия восстала против Канады

Индия, Бангладеш и Шри-Ланка требуют справедливости



Индия потребовала от Канады отозвать 41 из 62 дипломатов, работающих в этой стране. Они должны покинуть Индию до 10 октября. Об этом сообщила во вторник британская газета Financial Times. Дипломатическая война, повлекшая разрушительные последствия для двусторонних отношений, вспыхнула после того, как Оттава обвинила Дели в убийстве лидера сикхской общины в Канаде. Индия в ответ обвинила Канаду в предоставлении убежища террористам. В конфликт на стороне Индии вступили и другие государства Южной Азии. Бангладеш требует выдать убийц первого премьер-министра страны Муджибура Рахмана, а Шри-Ланка недовольна тем, что в Канаде получили пристанище "борцы" за независимое тамильское государство, которые вели на острове гражданскую войну.



Сокращение канадского дипломатического персонала в Индии анонсировала газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Как следует из публикации, индийские власти потребовали от Оттавы отозвать 41 своего дипломата до 10 октября. Те, кто решат остаться в стране после этой даты, лишатся дипломатического иммунитета. Таким образом, от общего числа аккредитованных в Индии канадских дипломатов (это 62 человека) останется лишь треть.



Индийская газета Hindustan Times со ссылкой на двух информированных собеседников называет предстоящую высылку канадских дипломатов продолжением дипломатической войны, начавшейся 18 сентября. В этот день премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил Индию в причастности к убийству в городе Суррей провинции Британская Колумбия лидера местной общины сикхов Хардипа Сингха Нижара. В июне этого года его застрелили двое неизвестных в масках у входа в сикхский храм - гурдвару.



О неизбежности сокращения канадского дипломатического персонала в МИД Индии предупредили еще в первые дни конфликта с Оттавой.



В дипломатическом ведомстве назвали неприемлемой ситуацию, когда число канадских дипломатов в Индии значительно превышает численность индийского дипломатического персонала в Канаде. Уже тогда в индийском дипломатическом ведомстве заявили о необходимости "достичь паритета".



Как начинался конфликт в отношениях Индии и Канады



Скандал в отношениях с Оттавой сопровождается мощным всплеском антиканадских настроений в индийской политической элите и экспертном сообществе. Общий тон выразил в своей статье для англоязычного сайта RT ветеран индийской дипломатии, бывший заместитель главы МИДа и экс-посол в России Канвал Сибал. В публикации "Почему Трюдо больше ценит своих экстремистских союзников, чем добрую волю Индии" господин Сибал называет ответ Дели "непривычно жестким", но неизбежным. Указывая, что "канадский премьер Трюдо нанес сокрушительный удар по отношениям с Индией", Канвал Сибал называет эти действия проявлением слабости находящейся у власти в Канаде Либеральной партии. По итогам парламентских выборов 2021 года партия Джастина Трюдо была вынуждена сформировать правительство меньшинства, вступив в коалицию с Национальной демократической партией, которую возглавляет выходец из штата Пенджаб, сторонник его отделения от Индии и создания независимого государства Халистан Джагмит Сингх. Партия канадского сикха имеет 25 мест в парламенте.



"Трюдо на протяжении многих лет беззастенчиво культивировал сикхскую диаспору, и его визит в Индию в 2018 году стал политической катастрофой. Создавалось впечатление, что целью визита для него было скорее завоевать расположение сикхской общественности в штате Пенджаб и укрепить свои политические позиции у себя на родине, а не вести серьезные переговоры с индийским правительством. Именно по этой причине Трюдо сочувствовал длительным антиправительственным протестам индийских фермеров в 2020–2021 годах, которые финансировала сикхская диаспора. На фоне вмешательства Канады во внутренние дела Индии просто нелепым выглядит обвинение Трюдо в том, что Индия вмешивается во внутренние дела Канады",- резюмировал Канвал Сибал.



История Хардипа Сингха Ниджара, после убийства которого поругались Канада и Индия



На фоне лавины публикаций в индийских СМИ о действиях Канады хакерская группировка Indian Cyber Force взяла на себя ответственность за атаку на сайт канадских вооруженных сил. Об этом сообщила газета Globe and Mail со ссылкой на главу отдела по связям со СМИ Министерства национальной обороны Канады Даниэля Ле Бутилье. По его словам, сбой в работе сайта был зафиксирован в прошлую среду, был устранен в течение того же дня, однако и после этого мобильная версия портала была недоступна. Indian Cyber Force на своей странице в соцсети X и в Telegram-канале разместила скриншоты неработающей страницы сайта канадского Минобороны.



При этом дипломатическая война между Канадой и Индией перерастает в конфликт, в который включились еще два государства Южной Азии - Бангладеш и Шри-Ланка, выдвигающие Оттаве схожие обвинения в укрывательстве разыскиваемых властями этих стран преступников и поддержке сепаратистов.



Третья по численности мусульманского населения 170-миллионная "страна бенгальцев", возникшая в 1971 году после раскола Пакистана, требует от Оттавы передать ей проживающего в Канаде убийцу основателя бангладешского государства, первого премьер-министра страны Муджибура Рахмана (в настоящее время пост премьера занимает его старшая дочь Шейх Хасина).



Архитектор современного Бангладеш был убит в августе 1975 года в своей резиденции в Дакке вместе с женой, тремя сыновьями, другими родственниками и близкими семьи (около 20 человек) в ходе военного переворота, совершенного группой офицеров. Расследование обстоятельств расправы над семьей Рахмана не проводилось до 1996 года, когда кресло премьера заняла его дочь Шейх Хасина (во время переворота она находилась в Германии). После ее прихода к власти принимавшие участие в перевороте мятежники были заочно приговорены к смертной казни, пятеро из них были казнены в 2009 году. Последний смертный приговор привели в исполнение в 2020 году - тогда был казнен скрывавшийся 24 года офицер бангладешской армии Абдул Маджед.



Однако наказать удалось не всех. Один из участников тех событий Нур Чоудхри, приговоренный на родине к смертной казни, по сей день проживает в Канаде, при этом все попытки бангладешских властей экстрадировать его оказались безрезультатными. "Канада не должна быть пристанищем для всех убийц. Убийцы могут уехать в Канаду и найти там убежище, и у них может быть прекрасная жизнь, в то время как родственники тех, кого они убили, страдают",- заявил в интервью изданию India Today глава МИД Бангладеш Абдул Момен. "Многие люди часто злоупотребляют концепцией прав человека. Это действительно прискорбно, потому что иногда это становится оправданием для защиты убийц и террористов",- добавил глава дипломатического ведомства.



По его словам, Оттава игнорирует требования Дакки выдать ей Нура Чоудхри, в связи с чем Бангладеш предпримет новые попытки его экстрадиции.



"Мы намерены обратиться в суд, чтобы понять, на каком основании он находится в Канаде так долго",- сообщил глава МИД Бангладеш.



Схожие проблемы в отношениях с Канадой имеет еще одно государство Южной Азии - Шри-Ланка. В Канаде обосновалась самая многочисленная после Индии диаспора тамилов (этническое меньшинство, проживающее на острове). Разгромленная в 2009 году террористическая группировка "Тигры Илама" в течение четверти века вела на острове кровопролитную гражданскую войну, добиваясь создания независимого государства тамилов - "Илама". При этом многие из тех, кто воевал против правительственных войск, бежали в Канаду.



"Некоторые террористы нашли убежище в Канаде. При этом премьер-министр Канады имеет привычку выдвигать возмутительные обвинения без каких-либо подтверждающих доказательств. То же самое произошло со Шри-Ланкой, когда он сделал ложное заявление о геноциде. Все знают, что в нашей стране не было геноцида",- заявил в интервью индийскому агентству ANI глава МИД Шри-Ланки Али Сабри.



Сергей Строкань