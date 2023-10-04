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Среда, 04.10.2023
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    Туркменистан   | 
Туркменские СМИ отцензурировали статью посла КНР и скрыли детали о поставках газа
21:00 04.10.2023

В честь 74-летия основания КНР посол Китая в Туркменистане Цянь Найчэн опубликовал статью в газете "Нейтральный Туркменистан" (НТ).

Найчэн рассказал об успехах международной политики Китая и о сотрудничестве страны с Туркменистаном, с которым 10 лет назад было установлено стратегическое партнерство.

Отметим, что эта же статья опубликована на сайте посольства КНР в Туркменистане на китайском языке. В ней упоминается больше подробностей, чем в туркменской газете.

Мы использовали четыре разных машинных переводчика, чтобы снизить вероятность ошибки в автоматическом переводе.

В частности, посол отметил, что важнейшей сферой китайско-туркменских отношений являются поставки газа. С января по август 2023 года объем двусторонней торговли между Китаем и Туркменистаном увеличился на 5,7% и достиг $7,292 миллиарда.

Общие поставки природного газа из Туркменистана в Китай превысили 380 миллиардов кубометров.

В статье, опубликованной в НТ, говорится только, что "сотрудничество в области природного газа является краеугольным камнем китайско-туркменских отношений". Подробности о суммарных поставках и об объеме товарооборота опущены.

Источник - Хроника Туркменистана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696442400


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