Талибан* намного лучше Набиуллиной, – Делягин

21:03 04.10.2023

Владимир Гладков



Даже афганские террористы понимают, что неразумно выпускать из страны деньги, которые пойдут на войну против тебя же, чего не скажешь о российском финансовом руководстве.



Об этом на канале журналиста Павла Иванова заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Афганская валюта показала потрясающую крепость – афгани стала одной из самых прибыльных в мире, за 2022 год нацвалюта страны выросла примерно на 14%, и еще в этом – на 9%. Афгани укрепился после запрета властей финансовых операций в долларах, пакистанских рупиях внутри страны. За вывоз долларов США из Афганистана можно попасть за решетку. В общем, ввели разного рода ограничения.



Вообще, для валюты в нынешней ситуации – что такое хорошо, что такое плохо? Нам нужен сильный рубль, слабый рубль, ослаблять, не ослаблять?", – спросил журналист.



Депутат выразил мнение, что в отличие от российских властей, афганские террористы поступают очень разумно.



"Афганская валюта – афгани, понятно, что в условиях гражданской войны, долгой, эта валюта не стоила бумаги, на которой она была напечатана. Поэтому любое изменение к лучшему автоматически ведет к ее укреплению. Любая нормализация хозяйства автоматически ведет к ее укреплению, причем, очень сильному. В дополнение к этому террористы, которые управляют Афганистаном, в отличие от финансовых террористов, которые управляют Россией, проводят очень разумную политику – ограничивают капитал.



Когда у вас слабая экономика, у вас мало крови, вы страдаете от нехватки крови, приходит такое – Набиуллина, и говорит: давайте мы вам сделаем кровопускание, выпустим из ваших жил на 240 миллиардов долларов крови, чтобы профинансировать войну с вами, на самом деле, и вам будет лучше. Российские государственные деятели кричат: ура, какая Набиуллина умная, ура-ура, вы молодец. Давайте мы вас утвердим еще на один срок", – описал ситуацию Делягин.



В Афганистане же, по его словам, поступили ровно наоборот.



"Афганские террористы, террористический режим Талибан, говорят: нет, если у нас в экономике все плохо, если не хватает денег, если их нет, так не нужно, чтобы они свободно вывозились из страны, они должны служить народу. Они должны идти на развитие, на производство, поэтому мы закрываем вывоз капитала из страны, ограничиваем финансовые спекуляции.



Понимаете, террористы Талибана, в отличие от финансовых либеральных террористов, умеют считать. Ну, может быть, они просто хотят служить своему народу, а не хотят служить истреблению своего народа. В этом и разница", – объяснил политик.



*- организация признанная террористической в РФ и ООН