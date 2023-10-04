В Кыргызстане при спецоперации убит криминальный авторитет Камчи Кольбаев ("Коля-киргиз")

00:01 05.10.2023

Известный кыргызский криминальный авторитет Камчи Кольбаев был убит в ходе спецоперации в центре Бишкека. США называли Кольбаева "лидером самой влиятельной преступной группировки" в Кыргызстане и включали его в список крупных наркоторговцев мира.



В Бишкеке во время спецоперации убит известный в Кыргызстане криминальный авторитет Камчи Кольбаев (Камчыбек Асанбек), сообщает 24.kg со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности страны (ГКНБ).



Спецоперация проводилась днем 4 октября в ресторане в центре города. По версии ГКНБ, Кольбаев оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.



"Врачами констатирована смерть К.Асанбека на месте от полученных пулевых ранений, жертв и пострадавших из числа сотрудников ГКНБ и гражданских лиц не имеется", - уточнили в ведомстве.



По факту случившегося ГКНБ возбудил уголовное дело по статьям "Создание организованной преступной группы", "Незаконный оборот оружия" и "Покушение на убийство".



Как следует из заявления ГКНБ, Кольбаева пытались задержать в рамках расследования уголовных дел в отношении "активных членов организованных преступных групп и их лидеров по фактам незаконного завладения имуществом предпринимателей в особо крупном размере".



ГКНБ Кыргызстана задерживал Кольбаева в октябре 2020 года по подозрению в создании преступной организации, но позже его отпустили под подписку о невыезде. В августе 2023 года стало известно, что расследование прекратили за истечением срока давности.



Кольбаев также разыскивался властями США. По информации Госдепартамента, в 2000 году Кольбаева осудили на 25 лет за убийство двух человек и покушение на убийство, но он сбежал из тюрьмы через шесть лет. В 2007 году американское внешнеполитическое ведомство назвала его "лидером самой влиятельной преступной группировки" в Кыргызстане. В 2008 году Кольбаев, по данным Госдепартамента, был официально коронован как "вор в законе" в Москве.



В 2011 году администрация экс-президента США Барака Обамы включила Кольбаева в санкционный список крупных иностранных наркоторговцев, а на следующий год Минфин страны признал его соучастником преступного синдиката "Братский круг" (Brothers' Circle). За информацию, ведущую к разрушению преступной сети Кольбаева или его аресту, была назначена награда в 5 млн долларов.