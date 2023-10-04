Туркмены закипают. В Мары митинг у пекарни с требованием поставлять хлеб в госмагазины

00:30 05.10.2023

В Мары жители провели у пекарни митинг с требованием поставлять хлеб в госмагазины



На этой неделе жители Мары собрались перед одной из пекарен города, чтобы выяснить причину нехватки хлеба в госмагазинах, сообщило 1 октября Радио "Азатлык".



Несколько десятков человек, в основном это были женщины, собрались у пекарни по улице Огузхана с требованием не продавать хлеб частникам. По их словам, предприятие ежедневно продает тысячи буханок хлеба частным предпринимателям для перепродажи по более высокой цене и животноводам, в то время как в магазинах нет хлеба. Охранник, сидевший у ворот, позвонил начальнику охраны и рассказал о требованиях протестующих.



"Мы считаем, что проблема очень серьезная, прислушайтесь к нам и пусть с завтрашнего дня госмагазины продают хлеб каждый день. В ином случае мы напишем в прокуратуру, а если понадобится, и президенту", – рассказала изданию одна из участниц митинга.



Официально в госмагазинах буханка хлеба стоит 2,5 маната. По словам протестующих, большую часть времени хлеба нет, а когда он появляется в продаже, его продают уже за 3 маната.



"Каждый день утром и днем жители ходят в свой государственный магазин, чтобы купить хлеб, но каждый день им говорят одно и то, что хлеб закончился или сегодня его не привозили", – рассказал местный житель.



Продавцы магазинов, в свою очередь, говорят, что хлеба привозят недостаточно и объясняют, что продавать хлеб им, наоборот, выгодно.



"Если бы хлеб поступил, я бы от вас не скрывала, но его нет. В государственный магазин люди приходят в основном за хлебом, потом покупают и другие товары. Без хлеба никто сюда не приходит", – рассказала сотрудница госмагазина в Мары.



Владелец пекарни к женщинам не вышел. Он узнал у охранника, сколько собралось людей, и распорядился дать каждому по 3 буханки хлеба, чтобы успокоить митингующих.



По словам жителя Мары, люди не стали брать хлеб, предложенный им в качестве "взятки" и планируют написать в вышестоящие инстанции, хотя сомневаются, что это улучшит ситуацию.