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Азия теряет темп. Рост ВВП стран региона снижается на слабом внешнем спросе
00:34 05.10.2023

Азия теряет темп

Рост ВВП стран региона снижается на слабом внешнем спросе

Замедление глобальной экономики затронет и азиатские страны - темпы роста в регионе в следующем году снизятся до 4,5% против 5% в этом, следует из обновленного прогноза Всемирного банка. Ускорение в этом году обеспечит лишь восстановительный рост в Китае после снятия ковидных ограничений, но торговая статистика уже фиксирует выраженное ослабление внешнего спроса - товарный экспорт снизился на 10–20% с пика во втором квартале 2022 года. Китай сталкивается и с внутренними ограничениями, в том числе с проблемами на рынке недвижимости и высокой долговой нагрузкой.

Темпы роста в развивающихся странах Азии начнут снижаться во втором полугодии этого года и замедлятся до 4,5% в следующем (против 5% по итогам всего 2023-го), следует из обновленного макропрогноза Всемирного банка по Восточной Азии. При этом в Китае темпы роста составят 5,1% (против 3% в 2022 году), в остальных странах - 4,6% против 5,8% годом ранее (из-за размера экономики снижение роста ВВП Китая на 1% эквивалентно снижению роста всего региона на 0,3%).

В 2024 году, напротив, общее восстановление мировой экономики поддержит рост в регионе - он ускорится до 4,7%, но в КНР темпы прироста будут ограничены внутренними проблемами (включая состояние рынка недвижимости и растущую долговую нагрузку) и могут составить всего 4,4%. Предыдущая модель роста, ориентированная на поддержку инвестиций в инфраструктуру и недвижимость, привела к повышению нагрузки на компании и регионы: суммарный долг нефинансового сектора с 2007 года вырос более чем вдвое - со 132% до 285% ВВП, что ограничивает в том числе капвложения частного сектора, указывают в ВБ.

Ослабление внешнего спроса между тем существенно повлияло на экспорт стран региона: товарные поставки из Индонезии и Малайзии снизились на 20% с пика во втором квартале 2022 года, из Китая и Вьетнама - на 10%.

При этом повышенные тарифы, установленные США в отношении Китая в 2018 году (во время "торговой войны" США и Китая, инициированной Дональдом Трампом), уже сказались на переносе поставок из Китая в другие страны региона. Более того, инициированный уже администрацией Джо Байдена и утвержденный в августе 2022 года пакет мер по поддержке высокотехнологичных производителей в США (CHIPS and Science Act, Inflation Reduction Act, выделение субсидий привязано к требованиям по локализации) также повлиял как на поставки из Китая, так и из других стран АСЕАН - экспорт же из Канады и Мексики незначительно вырос (на них новые требования не распространяются).

В августе темпы восстановления китайской экономики несколько ускорились

Во втором квартале этого года квартальные темпы роста китайской экономики замедлились до 0,8% после восстановления в связи со снятием ковидных ограничений (2,2% кварталом ранее). Однако данные Нацбюро статистики КНР свидетельствуют о некотором оживлении деловой активности в стране. Так, индекс PMI производственного сектора Китая впервые за полгода оказался в положительной зоне - выше отметки 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от ее снижения: в сентябре показатель составил 50,2 пункта после 49,7 пункта в августе. Субиндекс новых заказов вырос до 50,5 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее. Максимальным за полгода стало сентябрьское значение индикатора выпуска: 52,7 пункта (51,9 пункта в августе) - показатель растет четвертый месяц подряд. Выше отметки 50 пунктов остается и PMI сферы услуг - 51,7 пункта в сентябре после 51 месяцем ранее.

Предыдущие августовские данные также указывали на некоторое ускорение темпов восстановления экономики КНР.

Отметим, улучшение показателей в августе и рост опережающих индикаторов в сентябре - следствие развернутых властями мер поддержки экономики (см. "Ъ" от 1 сентября), хотя пока речь идет об оживлении внутреннего, а не внешнего спроса. Субиндекс экспортных заказов КНР по-прежнему остается в отрицательной зоне (47,8 пункта в сентябре после 46,7 в августе). Слабость внешнего спроса объясняется в первую очередь состоянием потребления в развитых странах (и ужесточением условий кредитования на фоне повышения ставок ведущими центробанками). Отметим, как следует из опубликованных вчера данных S&P Global, европейский PMI в промышленности снизился в сентябре до 43,4 пункта после 43,5 пункта в августе.

Татьяна Едовина, Кристина Боровикова

Источник - Коммерсант
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