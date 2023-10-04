Оружия нет. Денег нет. Помощи не будет. Украины - тоже

00:40 05.10.2023

ИноСМИ

Россия



Антон Трофимов



Украина получает все больше сигналов, что западная помощь идет на убыль, несмотря на то, что союзники обещали помогать "столько, сколько потребуется". В США провалилась попытка включить в бюджет шесть миллиардов долларов украинской поддержки. В Словакии к власти пришла партия, намеренная отказаться от помощи Украине. Америка и Британия признали: их арсеналы, из которых черпали оружие для Киева, опустели. И все это - на фоне участившихся намеков на то, что киевской хунте пора готовиться к переговорам с Москвой.



"У украинского лидера Владимира Зеленского появилось много новых причин для беспокойства из-за изменений в мировой политике, которые сыграли на руку Москве, дав ей возможность переиграть Запад при проведении военной операции на Украине, - паникует CNN. - Оружие и помощь, в которых она нуждается для продолжения вооруженной борьбы против российских войск, все чаще становятся заложниками политической конъюнктуры национальных выборов на Западе".



Свалить проблемы на республиканцев в США, партию Роберта Фицо в Словакии, антиамериканского премьера Венгрии Виктора Орбана - это логично. Не признавать же, что у Запада кончается ресурс для поддержки Украины! А между тем, именно так и обстоит дело. Во всяком случае, с оружием и боеприпасами. Их нехватку никакими политическими разногласиями не объяснить - запасы попросту исчерпаны.



"Показалось дно", - так образно американский адмирал Роб Бауэр описал положение в западных арсеналах. "Мы отдаем Украине системы вооружения и боеприпасы, и это здорово, но наши склады не заполнены. Мы начали отдавать оружие с полупустых складов в Европе, и сейчас запасы заканчиваются", - заявил военный в ходе одной из дискуссий на Варшавском форуме по безопасности.



Тревожный сигнал из Вашингтона подхватили и в Лондоне. "У Великобритании иссякли запасы вооружения, которое мы могли отдать Украине в качестве подарка, - жалуется The Telegraph UK. Мы выделили ровно столько, сколько могли себе позволить. Теперь пришло время поднапрячься другим. Остальные страны должны помочь нам и увеличить несомую ими ношу". Короче, британцы устали помогать Украине и хотят, чтобы за них это делали другие.



Самые большие надежды на немцев: Германия, по данным Wall Street Journal, стала вторым по объемам военным спонсором Украины после Соединенных Штатов. Немецкие "Леопарды" и "Мардеры", самоходные гаубицы, стрелковое оружие и боеприпасы текли на украинский фронт рекой. Она, правда, может резко обмелеть - и не по воле немцев.



Роль главного транзитного коридора для западной военной помощи, как известно, играет Польша. А она на фоне недавнего обострения политических противоречий с Украиной пригрозила перестать пропускать караваны с оружием - и вообще отказаться от поддержки киевской хунты.



Грозные заявления Варшавы западные эксперты тоже поспешили объявить следствием предвыборной борьбы. Дескать, правящая партия "Право и справедливость" таким образом хочет отнять голоса избирателей у своего главного соперника - "Гражданской платформы". Что ж, может, и так. Но это значит, что нынешняя ситуация для Украины в реальности куда хуже, чем хотят показать американские и европейские пропагандисты.



Стремление "Права и справедливости" угодить избирателям - явное доказательство того, что Европа категорически устала от конфликта на Украине и необходимости оплачивать его из своего кармана. Еще один пример: на днях жители германского городка Гросенхайна в Саксонии добились отмены решения построить у них новый оружейный завод компании "Рейнметалл". Он был нужен, чтобы увеличить размеры поставок оружия на Украину - и пополнить пустеющие арсеналы Германии.



В то же самое время в Берлине у стен Берлинского кафедрального собора прошла многотысячная демонстрация, участники которой потребовали прекращения поддержки Украины и даже досрочных выборов! Последнее особенно примечательно: и немцы, и остальные европейцы окончательно разочаровались в правящих либеральных политиках, втянувших их в противостояние с Россией. Оно обернулось тяжелейшим экономическим ударом не по русским, как планировалось, а по их собственным избирателям.



"Антиукраинские" процессы охватывают все большее число европейских стран. Их граждане, слыша призывы Вашингтона и Лондона поднапрячься и взять на себя бремя содержания Украины, задаются правильным вопросом: "А почему?!" Почему европейцы должны платить украинцам за то, что те бросили наглый вызов русским? Почему должны пополнять миллионные счета киевских коррупционеров, и прежде всего их главаря Зеленского? Почему должны содержать украинских беженцев, которые ведут себя в приютивших их странах так же по-свински, как и у себя на родине? И вообще, почему они в принципе должны какой-то Украине?!



Самое страшное для Киева, что такими вопросами начали задаваться не только простые европейцы и американцы. Их задают и разумные политики - вроде тех же Роберта Фицо и Виктора Орбана или кандидата от республиканцев на президентских выборах в США Вивека Рамасвами. Одним словом, призрачный облик спасителей всего демократического мира Украина утратила. Взамен приобретя кошмарный лик мирового попрошайки.



Голоса избирателей пока раздаются не слишком громко. Что такое даже тридцать тысяч немцев из восьмидесяти миллионов? Но то, что к ним начали прислушиваться политики, свидетельствует: Запад понемногу отделывается от навязанной повестки "всеобщей борьбы с Россией".



Америка привыкла нам противостоять - а вот Европа привыкла с нами сотрудничать. И куда лучше американцев представляет себе, на что способны русские, если их по-настоящему разозлить. Как разозлила Украина - а теперь расплачивается за свою глупость.



Помогать ей в этом дурацком деле желающих все меньше по обе стороны Атлантики, не говоря уже о глобальном Юге. "Заявленная стратегия Трампа по сути является политикой, которой уже придерживается администрация Байдена: помочь Украине предотвратить тотальную российскую оккупацию и вернуть потерянные в 2022 году территории, но отказаться от потерь 2014 года на востоке Украины и в Крыму", - ставит диагноз обозреватель Hill Джозеф Боско.



Такой подход начинает разделять и Европа. Проще надавить на Киев, чтобы он согласился на условия Москвы, чем продолжать его поддерживать, невзирая на ширящееся недовольство собственных граждан. В конце концов, европейцам все равно, сколько земли потеряет Украина и кто конкретно займет президентский офис на Банковой. Важнее собственное благополучие и спокойствие. Пустеющие арсеналы и торговые войны не гарантируют ни того, ни другого.