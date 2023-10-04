Путин заявил, что у России и Ирана "очень добрые" отношения

12:24 05.10.2023

Тегеран, 5 октября. ИРНА - Россия и Иран наладили добрые отношения и будут развивать их впредь. Об этом как передает ТАСС заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Учитель года".



