|В Казахстане начались масштабные задержания крупных ОПГ
12:34 05.10.2023
Масштабные задержания крупных ОПГ начались в Казахстане, передает "Казинформ".
Задержания проводятся Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел и при координации Генеральной прокуратуры.
Задержания одновременно проводятся в Жамбылской, Жетысу и Туркестанской областях. В проводимых мероприятиях задействованы силы и средства КНБ и МВД, а также специальные подразделения и техника обоих ведомств.
Задерживаемые преступные группы осуществляли противоправную деятельность в приграничных регионах РК с ыргызстаном, Китаем и Узбекистаном в Жамбылской, Жетысу и Туркестанской областях соответственно.