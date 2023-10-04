В Казахстане начались масштабные задержания крупных ОПГ

12:34 05.10.2023

Масштабные задержания крупных ОПГ начались в Казахстане, передает "Казинформ".



Задержания проводятся Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел и при координации Генеральной прокуратуры.



Задержания одновременно проводятся в Жамбылской, Жетысу и Туркестанской областях. В проводимых мероприятиях задействованы силы и средства КНБ и МВД, а также специальные подразделения и техника обоих ведомств.



Задерживаемые преступные группы осуществляли противоправную деятельность в приграничных регионах РК с ыргызстаном, Китаем и Узбекистаном в Жамбылской, Жетысу и Туркестанской областях соответственно.



