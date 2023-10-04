Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отмечает день рождения

12:45 05.10.2023

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 5 октября, отмечает день рождения



Главу государства поздравили лидеры зарубежных стран, руководители различных международных и региональных организаций, а также видные государственные и общественные деятели, сообщает пресс-служба президента.



🇷🇺 Владимир Путин



Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также в наращивание взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам российско-таджикистанских отношений.



