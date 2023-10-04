|Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отмечает день рождения
12:45 05.10.2023
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 5 октября, отмечает день рождения
Главу государства поздравили лидеры зарубежных стран, руководители различных международных и региональных организаций, а также видные государственные и общественные деятели, сообщает пресс-служба президента.
🇷🇺 Владимир Путин
Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также в наращивание взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам российско-таджикистанских отношений.
🇨🇳 Си Цзиньпин
Я уделяю большое внимание развитию китайско-таджикских отношений, дорожу нашими хорошими рабочими контактами и глубокой личной дружбой, и готов совместно с Вами последовательно приложить дальнейшие усилия для продвижения сотрудничества между Китаем и Таджикистаном в различных областях на новые достижения, стимулируя процветание и оживление наших стран.
🇺🇿 Шавкат Мирзиеев
Уважаемый Эмомали Шарипович, уверен, что благодаря совместным решительным усилиям наши отношения в духе многопланового и долгосрочного стратегического партнерства и союзничества будут и дальше эффективно развиваться во имя общего процветания наших братских народов.
🇰🇿 Касым-Жомарт Токаев
Убежден, твердо следуя Вашему стратегическому курсу и успешно претворяя в жизнь важные инициативы и реформы, братский Таджикистан достигнет высоких целей в построении сильного и процветающего государства.
🇹🇲 Сердар Бердымухамедов
Отрадно отметить, что плодотворное сотрудничество и тесное взаимодействие наших стран по самому широкому спектру направлений демонстрируют высокий уровень двусторонних отношений. Выражаем благодарность за Ваше личное внимание и огромный вклад в развитие наших межгосударственных отношений.