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Ликвидация Камчи Кольбаева. Что известно о воре в законе
13:15 05.10.2023

Айгуль КУВАТОВА

Вчера, 4 октября, в Бишкеке в ходе спецоперации был ликвидирован вор в законе Камчи Кольбаев. Пресс-центр ГКНБ сообщил, что проводилось задержание лидера ОПГ, который оказал вооруженное сопротивление и был убит.

В результате преступных действий Камчыбека Асанбека, посягавшего на жизнь и здоровье сотрудников ГКНБ с огнестрельным оружием, работниками спецподразделения был открыт ответный огонь на поражение.
Из официального сообщения спецслужб



Камчи Кольбаев, - несомненно, фигура одиозная. С ним определенно считались. В разное время он имел связи со многими политиками, в том числе с первыми лицами государства. Редакция 24.kg собрала несколько наиболее характерных фактов из жизни одного из самых влиятельных криминальных лидеров.

1. "Уважаемый аксакал" и ресторатор

Камчи Кольбаев родился 3 августа 1974 года в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области. В последнее время в правоохранительных органах и СМИ его стали называть Камчыбек Асанбек - он официально сменил персональные данные, взяв в качестве фамилии имя отца Асанбека Кольбаева.

В 2013-м, когда проходил судебный процесс по обвинению Камчи Кольбаева в организации преступного сообщества, незаконном хранении наркотических средств и оружия, применении насилия в отношении представителя власти, похищении человека, разбое, незаконном лишении свободы, его адвокат утверждал:

Камчи Кольбаев не вор в законе, а уважаемый аксакал.
Сергей Манукян

"Нигде в законе у нас нет пояснения словосочетанию "вор в законе". Да, моему подзащитному вменяют в вину организацию преступного сообщества, но это лишь субъективное мнение следствия. В суде эти доводы будут проверены и мной оспорены", - заявлял тогда представитель защиты.

Позже стало известно, что Кольбаеву негласно принадлежат несколько ресторанов в Бишкеке и Чолпон-Ате, а также пансионат и несколько других объектов, в том числе и заведение "Блондер Паб", где вчера застрелили кримавторитета.

2. Покушение на Рысбека Акматбаева

До конца 1990-х годов Камчи Кольбаева называли приближенным другого известного иссык-кульского лидера ОПГ Рысбека Акматбаева. Позже их пути разошлись.

В 2000-м на Акматбаева было совершено покушение. Рысбек смог выжить, но убиты двое его сопровождающих. В этом преступлении позже обвинили Камчи Кольбаева. Он был осужден на 25 лет лишения свободы. Но срок полностью не отсидел: его перевели из ИК № 8 в селе Петровка в колонию-поселение, откуда в 2006 году совершил побег.

3. "Коронация" в Москве

В криминальном мире Камчи Кольбаев был известен как Коля Кыргыз. Он был "коронован" в 2008-м и имеет статус вора в законе. В "Википедии" написано: "Лидер организованной преступности Кыргызстана, первый вор в законе из кыргызов".

"Коронован" в Москве 23 апреля 2008 года лично В.Иваньковым по прозвищу Япончик и Дедом Хасаном. Сходка, проходившая в развлекательном комплексе "Кристалл", собрала около 30 представителей уголовной элиты. Был "смотрящим" 31-й колонии в Молдовановке", - сообщает о нем онлайн-энциклопедия.

4. Суды, аресты, приводы

После "коронации" Камчи Кольбаева неоднократно задерживали и доставляли в органы, однако не подвергали аресту. Так было до 2012-го. После смены власти в апреле 2010 года в стране объявили "беспрецедентную борьбу" с ОПГ. Кольбаев тогда покинул Кыргызстан и долгое время скрывался за границей. В декабре 2012-го, как заявляли в МВД, кримавторитет добровольно сдался и был этапирован из Объединенных Арабских Эмиратов.

Ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества, незаконном хранении наркотических средств и оружия, применении насилия в отношении представителя власти, похищении человека, разбое, незаконном лишении свободы.

Суды длились чуть больше года. В мае 2014-го был вынесен окончательный приговор - три года тюрьмы. Хотя представитель прокуратуры просил для обвиняемого 14 лет лишения свободы.

Однако Первомайский районный суд Бишкека по всем статьям Камчи Кольбаева оправдал, признав виновным лишь в вымогательстве, и приговорил к 5,5 года. Горсуд изменил приговор, смягчив его до трех лет. Высшая инстанция оставила приговор второй инстанции в силе.

Еще одно задержание произошло 21 октября 2020-го. Коле Кыргызу вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по статье "Создание преступной организации или участие в ней" УК КР. Решением Бишкекского городского суда его отпустили под подписку о невыезде. В ГКНБ объясняли, что Камчи Кольбаеву изменена мера пресечения в связи с тем, что родственники подозреваемого внесли на депозитный счет ведомства 49,6 миллиона сомов. А в августе 2023 года стало известно, что это уголовное дело прекращено за истечением срока давности.

"Криминальный авторитет Камчыбек Асанбек подозревался в создании транснациональной преступной организации в Казахстане. Так как преступление было совершено в 2007-2009 годах, срок давности для привлечения его к уголовной ответственности истек. В связи с этим ГКНБ прекратил расследование уголовного дела", - сообщили тогда редакции.

Еще одно задержание было в ноябре 2022-го. Вора в законе взяли в зоне пограничного контроля. У него нашли оружие - карабины и пистолеты. Вместе с ним тогда задержали 10 человек из числа приближенных. Они возвращались из охотничьего угодья "Булат-М", расположенного вблизи кыргызско-китайской границы (Джети-Огузский район).



5. Версия о причастности к убийству Доо Чынгыза

В официальном сообщении ГКНБ, которым подтверждена смерть вора в законе, говорится: "Проводится доследственная проверка по заявлениям граждан в отношении Камчыбека Асанбека по факту его причастности к организации убийства лидера противоборствующей преступной группировки Чынгыза Джумагулова по прозвищу Доо Чынгыз".

Можно предположить, что органы подозревали Камчи Кольбаева в организации (заказе) убийства Джумагулова.

Напомним, в июле прошлого года в камере столичного следственного изолятора нашли тело Чынгыза Джумагулова. Ему нанесли множество ножевых ранений и перерезали горло.

За несколько дней до этого Доо Чынгыза задержали сотрудники ГКНБ, обвинив его в организации преступной группировки и систематическом вымогательстве денег у предпринимателей. Его, несмотря на то, что задержание проводили сотрудники спецслужб, по неизвестной причине поместили в СИЗО-1 Бишкека, где спустя две недели зарезали.

Обвинение в убийстве члена ОПГ предъявили пяти следственно-арестованным и четырем сотрудникам СИН. Одним из обвиняемых является небезызвестный Санжар Сапарбеков.

6. $5 миллионов за информацию

Госдепартамент США ранее объявил награду за информацию, которая привела бы к аресту Камчи Кольбаева или помогла бы разрушить финансовые схемы его преступной организации.

В 2007-м власти Соединенных Штатов назвали Кольбаева "лидером самой влиятельной преступной группировки" в Кыргызстане.

В июне 2011 года администрация Барака Обамы признала его "крупным иностранным торговцем наркотиками в соответствии с законом о присвоении статуса иностранного наркобарона".

В 2012-м Министерство финансов США внесло Кольбаева в список членов преступного синдиката "Братский круг". А в 2017 году Минфин США указал, что он действует от имени воров в законе.

Поощрение за информацию о кримавторитете предоставлялось в рамках Программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP) Государственного департамента США. Более 75 транснациональных преступников и крупных торговцев наркотиками были привлечены к ответственности с помощью этой программы и Программы поощрений за информацию о наркоторговле (NRP) с момента ее создания в 1986-м.

7. Скандальные фотографии

О связях разных политиков с Камчи Кольбаевым говорили всегда. В СМИ и соцсетях публиковали фото вора в законе с чиновниками и депутатами.

В 2011-м разгорелся скандал: в соцсети "слили" фотографию с празднования Нового года в отеле "Каприз". В этой зоне отдыха, утверждали многие, находился и спикер парламента Ахматбек Келдибеков. Здесь же отдыхал и Камчи Кольбаев. Совместного снимка, который бы подтверждал, что оба находились в одной компании, не обнародовали. Но две фотографии, сделанные в один день - 1 января 2011-го (на одной лидер ОПГ с друзьями, на второй политик), доказывают, что оба были в заведении в одно и то же время. Позже начальник ГУУР МВД Тилек Алибаев подтвердил, что оба встречались в тот день.

После смены власти в 2020 году было опубликовано фото Камчи с Равшаном Сабировым, тогдашним вице-премьер-министром. Они вместе отбывали наказание в исправительной колонии № 47. На снимке также запечатлены кримавторитеты Бакыт Абдубаитов (Баха Базар-Коргонский), Мики и "положенец" Дамир Сапарбаев (известный по прозвищу Дамке). Последний убит в 2015-м.

Позже Равшан Сабиров опроверг связь с кримавторитетом. По его словам, он действительно отбывал наказание в одном учреждении вместе с вором в законе, но после тюрьмы с ним не виделся и не связывался.

8. Дружба сыновей

Еще одна фотография, вызвавшая общественный резонанс: в августе 2022 года опубликован совместный снимок сына президента Садыра Жапарова Рустама с сыном Камчи Кольбаева. На фото также запечатлен сын признанного виновным в коррупции экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова Бакай.

Дети известных отцов позируют с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и блогером Хасбиком.

9. Связи с Садыром Жапаровым

В декабре 2020-го, будучи кандидатом в президенты Кыргызстана, Садыр Жапаров подтвердил, что знаком с Камчи Кольбаевым. Будущий глава государства тогда слукавил, сказав, что лишь однажды видел кримавторитета, когда сидел в СИЗО ГКНБ.

"Когда я после 2010 года сидел в СИЗО ГКНБ, у нас была очная ставка с Камчи Кольбаевым и мы там познакомились. Тогда его доставили из Саудовской Аравии. Мы сидели с ним напротив друг друга и отвечали на вопросы следователя. Следователь вел дело о событиях 2010-го. После этого я его не видел", - говорил Садыр Жапаров.

Но, как выяснилось, встречались они не раз. Депутат Жогорку Кенеша Джаныш Кудайбергенов на судебном процессе по делу Камчи Кольбаева заявил, что в доме кримавторитета видел Садыра Жапарова. Согласно его показаниям, в 2010 году Садыр Жапаров был дома у Камчи Кольбаева.

10. Щедрые подарки

Камчи Кольбаев, как и многие кримавторитеты, поддерживал отечественных спортсменов. В частности, известно, что он подарил машину чемпионке мира по борьбе Айсулуу Тыныбековой.

Спортсменка сама призналась в том, что получила подарок от вора в законе. Она его называет "мой брат" (агам).

"После успешного выступления на мировом чемпионате в Париже в 2017-м он подарил мне новую автомашину Toyota C-HR. Если честно, в тот год я получила травму и была подавлена, но вы (Кольбаев) единственный, кто поддержал и мотивировал меня покорять новые вершины. Благодарю вас за всю вашу поддержку", - писала чемпионка.

11. О семье

Известно, что у Камчи Кольбаева пятеро детей - три дочери и два сына, есть внуки. Его не раз видели в разных заведениях Бишкека и Чолпон-Аты вместе с семьей.

Он присутствовал на всех свадьбах своих детей. Старшую дочь Саниру выдал замуж в 2017 году. Кадры танца отца с невестой тогда широко обсуждались.

Свадьба второй дочери Эркеайым состоялась в марте 2021-го. Зятем Кольбаева стал молодой человек по имени Руслан. Ему 25 лет. Как сообщили ранее редакции 24.kg, торжество прошло согласно религиозным традициям. В ресторане "Арзу Гранд" состоялся обряд нике.



Также в соцсетях был опубликован ролик, где Камчи Кольбаев поздравляет свою маму Маю Алиеву с 70-летним юбилеем.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696500900


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