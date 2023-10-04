Саудовская Аравия помогает пробивать установленный для России потолок, - А.Комраков

15:04 05.10.2023 Дефицита энергоносителей на глобальном рынке не наблюдается

Анатолий Комраков

04.10.2023 ,

Мировой нефтяной рынок находится в балансе и полностью обеспечен предложением, несмотря на рекордный рост спроса, считает вице-премьер Александр Новак.

Участники соглашения ОПЕК+ подтвердили уровень самоограничения на добычу нефти, на который они вышли несколькими месяцами ранее. "Подсушивание" предложения топлива помогло вывести мировые цены на уровень в 90 долл. за баррель, который более чем привлекателен для производителей. Дефицит помогает сбывать российские сорта нефти по ценам, которые значительно превышают установленный западными странами "потолок", при этом сокращается и разница в ценах по сравнению с зарубежными эталонами. Углеводороды и в целом сырье по-прежнему являются основой бюджетных доходов России, где активно обсуждаются параметры нового федерального бюджета. Возврат к бюджетному правилу с отправкой в резервы средств от продажи нефти выше 60 долл. за баррель должен поддержать финансовую устойчивость страны в течение новой трехлетки.



В среду министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил, что сделка по сокращению добычи нефти до конца 2024 года остается в параметрах, о которых договорились на июньской встрече. На последней общей министерской встрече страны ОПЕК+ договорились о сокращении с 2024 года производства от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года (по подсчетам ТАСС, речь о почти 1,3 млн барр. в сутки (б/с). Кроме того, несколько стран, включая Россию и Саудовскую Аравию, будут до конца 2024 года добровольно сокращать добычу в общем объеме около 1,7 млн б/с.



Мониторинговый комитет в среду выразил признание Саудовской Аравии, на которую приходится 1 млн б/с добровольного сокращения до конца 2023 года. Получила благодарность от комитета и Россия за решение о сокращении экспорта нефти на 300 тыс. б/с до конца 2023 года. Неплохо ведут себя и другие члены альянса: комитет сообщил, что изучение данных по добыче нефти за июль и август показало, что сделка полностью соблюдается всеми ее участниками. Следующая встреча министерского мониторинга назначена на 26 ноября.



Все страны ОПЕК+, объявившие о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти, в том числе и Россия, полностью исполняют свои обязательства, подтвердил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил существенный вклад Саудовской Аравии в балансировку рынка. В 2023 году в мире наблюдается рекордное увеличение спроса на нефть – 102,4 млн б/с (прирост 2,4 млн б/с), при этом мировой рынок нефти в настоящий момент сбалансирован благодаря действиям стран ОПЕК+, сказал Новак. ОПЕК в своем сентябрьском отчете прогнозировала, что спрос на нефть в мире вырастет в 2023 году на 2,4 млн б/с и на 2,2 млн б/с в 2024 году. Картель ожидает, что в следующем году спрос на нефть поддержат устойчивый рост мировой экономики и продолжающееся улучшение ситуации в экономике Китая.



Пока результаты балансировки рынка могут более чем удовлетворять членов альянса: в среду североморская нефть Brent торговалась у отметки 90 долл. за баррель. И упасть ей в ближайшее время вряд ли суждено. Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) говорят о дефиците нефти на рынке. По их данным, ограничения добычи ОПЕК+ суммарно более чем на 2,5 млн б/с до сих пор не компенсированы другими производителями, в июле дефицит предложения составил 1,5 млн б/с, в августе – 1,7 млн б/с. Дефицит ожидается и в четвертом квартале 2023 года.



Стоимость российской нефти в настоящее время превышает введенный странами G7 и Евросоюза "потолок цен" (price cap) на нее в 60 долл. за баррель; инструмент оказался неэффективным, а наибольшее влияние он оказал лишь на конечных потребителей, заявил накануне Новак. По данным Минфина РФ, в сентябре средняя цена на нефть российской марки Urals составила 83 долл. за баррель, что выше, чем в сентябре 2022 года (68,25 долл.), на 21,7%. Правда, если смотреть среднюю цену за январь-сентябрь, то она самую малость не дотянула до потолка – 59,54 долл. (это снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%, тогда она была на уровне 80,6 долл.).



В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы правительство отмечает восстановление экспортных поставок по сравнению с существенным сокращением в 2023 году за счет освоения новых рынков сбыта, переориентации цепочек поставок и повышения уровня цен на ключевые сырьевые товары российского экспорта. Ожидается, что экспортная цена на российскую нефть вырастет с 63,4 долл. в 2023 году до 71,3 долл. в 2024-м (в 2022 году по факту она была 79,6 долл. за барр.). "По мере трансформации мирового энергетического рынка ожидается сохранение сырьевых котировок в диапазоне 70 долл. за баррель", – считают авторы документа.



"Рост цен на нефть на фоне сдерживания предложения позволил в 2023 году вернуться к накоплению дополнительных нефтегазовых доходов, и по итогам года совокупный размер резервных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) и средств дополнительных нефтегазовых доходов на спецсчете (по учету дополнительных нефтегазовых доходов в течение года) составит около 6 трлн руб. (приблизительно 3,5% ВВП)", – сообщается в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.



Но авторы документа предупреждают, что эффективность этого инструмента ограничена во времени: "В средне- и долгосрочном периоде вероятно усиление тенденций нисходящей динамики нефтяного рынка при сохранении повышенной ценовой волатильности. Стресс-тестирование бюджетных параметров в зависимости от траектории цен на нефть отражает, что в случае реализации наиболее амбициозных сценариев энергоперехода вопрос устойчивости федерального бюджета может встать уже на горизонте 3–5 лет".



"Минфин сопротивляется отмене или смягчению налогового давления на нефтяников, опасаясь, например, что им удастся пролоббировать возвращение нефтяного демпфера на прежний – более комфортный для компаний – уровень, – сказал "НГ" ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович. – При этом правительству, не исключено, придется отменять некоторые свои решения. Хотя очень много говорилось про серый экспорт нефтепродуктов, на самом деле большинство топлива вывозилось вбелую, значит, сейчас из-за запрета экспорта компании теряют доходы, с которых соответственно не уплачиваются налоги. Так как внутренний рынок не может переварить весь производимый в РФ объем солярки, несмотря на выросший спрос со стороны аграриев и оборонки, компании будут вынуждены больше экспортировать сырой нефти. Либо правительство отменит запрет на экспорт бензинов и дизеля".



Что касается "потолка", то, очевидно, что он не работает в тех параметрах, как его задумывали в США и ЕС, продолжает эксперт. "США не хотят давить на греческих судовладельцев, индийских банкиров и других, кто связан с перевозкой российской нефти даже по ценам, которые сейчас далеко выше price cup. Они понимают, что ограничение поставок приведет к еще большему росту цен, в том числе и на их рынке, а это не выгодно политикам накануне выборов", – говорит Митрахович.



"Прослеживается прямая зависимость нефтяных доходов бюджета РФ от мировых цен, – сказала "НГ" доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. – В сентябре 2023 года экспортная цена на российскую нефть выросла на 22% по сравнению с прошлогодним сентябрьским значением, а с января по сентябрь 2023 года средняя цена на Urals оказалась ниже на 26%. Аналогичная тенденция сложилась и в динамике поступлений налога на добычу природных ископаемых (НДПИ) от нефти. То есть решения ОПЕК+ оказывают существенное влияние на российскую экономику. Но, возможно, более значимым является добровольное ограничение на добычу нефти со стороны Саудовской Аравии, поскольку эти объемы не могут быть замещены в полном объеме".



Введение потолка цен на российскую нефть показало кратковременные результаты, но впоследствии рынок адаптировался к новым условиям посредством того, что все большее число игроков стали обходить санкции, поясняет эксперт. "Поскольку эта инициатива западных стран, по сути, не работает, скорее стоит ожидать не ее пересмотра, а отмены ограничения", - считает Прикладова. Источник - НГ

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