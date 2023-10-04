Пекин и Дели бьются за Мальдивские острова, - В.Скосырев

15:07 05.10.2023

04.10.2023 ,

Новый президент грозит изгнать индийские подразделения с архипелага

Владимир Скосырев



Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил с избранием президента Мальдив Мохаммеда Муиззу и подчеркнул, что дружеские связи двух стран имеют давнюю историю, основаны на доверии и взаимной помощи. На первый взгляд, это послание протокольного характера. Но на деле за ним кроется острое соперничество между Китаем и Индией за контроль над Индийским океаном. Ведь Муиззу после победы на выборах заявил, что выполнит свое обещание удалить индийский военный персонал с архипелага. В подтверждение он сослался на мнение народа, который якобы не желает присутствия иностранных военных в стране. Партия Муиззу считается прокитайской, поэтому выборы напоминали референдум по поводу того, какая из двух держав будет обладать влиянием на островах.



Агентство АР называет исход выборов чувствительным ударом по Индии. Ведь Ибрагиму Солиху, который был избран в 2018 году, пришлось защищаться от обвинений Муиззу, утверждавшего, что глава государства допустил бесконтрольное присутствие Индии в стране. Но победа далась Муиззу нелегко. В первом туре ни одна из сторон не получила более 50% голосов. Комиссия по выборам в минувшее воскресенье огласила итоги голосования во втором туре: Муиззу – 54,04%, Солих – 45, 96%.



Для россиян, по крайней мере самых удачливых из них, Мальдивы – это вовсе не какое-то малозаметное пятно на карте мира. Как передал ТАСС, Россия стала лидером в рейтинге зарубежных стран, граждане которых посетили Мальдивы в этом году. Не обошли своим вниманием архипелаг и украинцы. Правда, для Юрия Аристова, депутата Верховной рады, путешествие закончилось скандалом. Государственное бюро расследований Украины установило, что он внес фальшивые сведения о сроке пребывания за границей и целях командировки. Это было сделано, чтобы оправдать отдых на курорте с семьей. В итоге Аристову пришлось сложить полномочия депутата.



Состояние водных пространств вокруг Мальдивской Республики замеряют многие медиа, в том числе швейцарская Neue Zurcher Zeitung. Индийский океан – это не только хаб для восточного берега Африки, Персидского залива, пути через Красное море и Суэцкий канал в Европу. Он имеет чрезвычайно важное геостратегическое значение, подчеркивает газета. Недаром американский специалист по морской стратегии Альфред Махан сказал: кто контролирует Индийский океан, тот контролирует мир.



Китай давно признал значение этих вод и создавал там базы. Ахиллесова пята для Китая – это Малаккский пролив. Ведь 60% потребностей Китая в нефти удовлетворяется поставками через этот пролив. У Китая нет прямого присутствия там. КНР пытается преодолеть этот изъян, сооружая большую базу ВМС в Камбодже.



Индия встревожена шагами, которые Китай делает около ее порога. Поэтому она ускорила строительство военной инфраструктуры на Андаманских и Никобарских островах. А этот островной барьер длиной примерно 850 км контролирует проход через Малаккский пролив в Индийский океан. И Индия в то же время укрепляет свои ВМС. Она построила авианосец Vikrant. Он дополнит первый авианосец, построенный в Советском Союзе. Истребители российского происхождения Миг-29К заменят французские Rafale.



В беседе с "НГ" Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Если говорить о военной составляющей, то позиции Индии безусловно сильнее. Ведь чтобы Китаю перебросить в Индийский океан военную группировку, надо пройти через Малаккский пролив. А это индийцы могут парировать, опираясь на свой позиционный район на Андаманских островах. Там у них находятся ракеты берегового базирования. Если дело дойдет до войны, то индийцы смогут помешать продвижению китайского флота. Но в экономическом соперничестве китайцы гораздо сильнее. Поэтому страны региона должны балансировать между двумя державами. Причем индийцы применяли военную силу, когда иного выхода не было. Так, они в 1988 году подавили попытку военного переворота на Мальдивах. А в 1987-м послали воинский контингент на Шри-Ланку".