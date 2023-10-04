|21:03 Талибан* намного лучше Набиуллиной, – Делягин
21:00 Туркменские СМИ отцензурировали статью посла КНР и скрыли детали о поставках газа
20:58 Южная Азия восстала против Канады. Индия, Бангладеш и Шри-Ланка требуют справедливости, - Къ
20:56 Европа едина – но только на словах, - Arab News
20:55 Песнь льда и прибыли. Как создавалась и сколько принесла вселенная Джорджа Мартина
18:44 У газа захлопнулось окно в Азию. Европа пока выигрывает в конкурентной борьбе за СПГ
18:43 "Новая нефть": где в Казахстане могут находиться залежи редких металлов
18:37 Панафриканизм наступает. Запад в шоке от событий в Африке, - Борис Над
18:36 Провал США и ЕС на Украине усиливает антизападные настроения в мире
18:34 Президент Макрон как катастрофа Франции, - Le Point
16:30 Казахстан и санкции: много шума.., - Данияр Ашимбаев
16:27 На мелеющем Каспии пересохла часть залива Туркменбаши, а море отступило от берега на 12 км
16:22 В Казахстане создали аналог украинского "Миротворца". Куда движется южный сосед России? - СП
16:20 The Wall Street Journal: "Европа в шоке". США не поддерживают Украину
16:18 Зачем в Узбекистане открывают отдельный суд для иностранных инвесторов
16:05 Демирок вместо Орала. Турция поменяла посла в Туркмении
16:03 "Мисс Кыргызстан-2023" стала Акылай Калбердиева
16:00 Где ты, украинское Чудо? - Мухаммет Кочак
15:05 Иран может войти в состав участников МАК
15:03 Программа и участники ярмарки-фестиваля книжной и городской культуры "Красная площадь. Дальний Восток"
14:59 В Узбекистане для айтишников открылась Beeline Academy
14:57 Что происходит с Казахстанским ВПК? Часть 2, - Е.Косенко
14:56 В Узбекистане создается компания "Узэнергосотиш" для единой закупки и продажи электроэнергии
14:53 Жизнь в Казахстане изнутри: пенсии выше российских, квартиры безбожно дешевые, - МК
|Норвежский драматург Фоссе стал лауреатом Нобелевской премии по литературе
15:25 05.10.2023
Норвежский драматург Юн Фоссе получил Нобелевскую премию по литературе. Об этом 5 октября сообщил Нобелевский комитет.
"Нобелевская премия по литературе за 2023 год присуждена норвежскому писателю Юну Фоссе за "его новаторские пьесы и прозу, которые озвучивают невыразимое", - говорится в сообщении на сайте Нобелевской премии.
В пресс-релизе отмечается, что произведения писателя на норвежском нюнорском (одна из форм современного литературного норвежского языка. - Ред.) языке написаны в разных жанрах. Фоссе написал множество пьес, романов, поэтических сборников, эссе, детских книг и занимается переводами.
На сегодняшний день Фоссе - один из самых популярных драматургов в мире, но его все больше узнают благодаря его прозе.
Ранее в этот день шеф-редактор "Букмейта" Константин Мильчин назвал претендентов на Нобелевскую премию по литературе, в числе которых вместе с Фоссе были прозаик из Австралии Джеральд Марнейн, китайская фантастка-постмодернистка Цань Сюэ, вечный претендент из Кении Нгуги ва Тхионго, румынский поэт Мирча Кэртэреску.
По мнению Мильчина, главной задачей Нобелевской премии является указание на определенную литературную школу, национальную литературу, тип литературной карьеры или разновидность творчества. Премия призвана наградить знаковую фигуру и тем самым приободрить всех остальных, кто работает с тем же языком и с тем же жанром.
Еще в 2017 году в Москве Центральный дом актера им. А.А. Яблочкиной (ЦДА) открыл сезон премьерой спектакля "Имя" по пьесе Фоссе. В российских театрах его пьеса до того момента появлялась однажды - в Санкт-Петербурге. Но в Европе по произведениям Фоссе поставлено более 1 тыс. спектаклей, а в Норвегии этого драматурга считают вторым по значимости после Генрика Ибсена.