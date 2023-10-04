Норвежский драматург Фоссе стал лауреатом Нобелевской премии по литературе

15:25 05.10.2023

Норвежский драматург Юн Фоссе получил Нобелевскую премию по литературе. Об этом 5 октября сообщил Нобелевский комитет.



