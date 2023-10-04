Скончалась узбекская журналистка Сурия Магдеева

15:29 05.10.2023

Скончалась журналистка Сурия Магдеева



В Ташкенте на 43-м году жизни после болезни скончалась журналистка "Даракчи плюс" Сурия Магдеева.



