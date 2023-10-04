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Среда, 04.10.2023
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Скончалась узбекская журналистка Сурия Магдеева
15:29 05.10.2023

Скончалась журналистка Сурия Магдеева

В Ташкенте на 43-м году жизни после болезни скончалась журналистка "Даракчи плюс" Сурия Магдеева.



4 октября в возрасте 42 лет после болезни ушла из жизни журналистка, сотрудница редакции "Даракчи плюс" Сурия Магдеева. Об этом сообщает издание.

"В „Даракчи плюс" она внесла вклад, который невозможно оценить. Она писала про социальную сферу, коммунальное хозяйство, про здоровье, инклюзивное образование, освещала школьную тематику и многое другое, брала бесчисленные интервью, ездила в пресс-туры, участвовала в пресс-конференциях", - пишут коллеги Сурии Магдеевой.

До приезда в Ташкент журналистка жила в Намангане и работала в "Наманганской правде".

"Неутомимая, энергичная, позитивная, добрая, умная, мудрая, надежная, всеми обожаемая Сурия. Она никогда не отказывала в помощи, всегда была отзывчивой, доброжелательной, юморной, любила жить, путешествовать и безмерно любила свою семью", - говорится в сообщении.

Источник - Газета.uz
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