Politico: США подставили Украину. Ей грозит катастрофа

15:31 05.10.2023

Politico

США



Украина задергалась: неразбериха вокруг Маккарти поставила под угрозу американскую помощь

Politico: Украина опасается сокращения поддержки США из-за отставки Маккарти



После увольнения спикера палаты представителей Кевина Маккарти в Киеве возникли опасения, что Украина стала заложником США, пишет Politico. Политический хаос в Америке угрожает сорвать поставки оружия и перекрыть приток денежных средств, столь необходимые Киеву в его борьбе против Москвы.



Киев - После полутора лет боевых действий у украинских лидеров появился новый повод для беспокойства: набирающий обороты политический хаос в Америке угрожает сорвать поставки оружия и перекрыть стране приток денежных средств.



Через несколько дней после того, как американские законодатели отложили жизненно важный план по отправке Киеву помощи на миллиарды долларов, спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти был отстранен от должности - причем своими же коллегами по Республиканской партии. В качестве одной из причин открыто называлась помощь Украине.



Чиновники в Киеве даже не представляют, что может случиться дальше. Их самый верный военный союзник внезапно оказался ненадежным, вопреки всем заверениям президента Байдена и других, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".



"Мы в панике. Для нас это катастрофа, - заявила высокопоставленный украинский депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе, глава комитета по интеграции с Европейским союзом. - Мы заинтересованы в том, чтобы все поскорее уладилось, чтобы американская демократия работала без сбоев, и чтобы мы восстановили двухпартийный консенсус по поддержке наших национальных интересов - по поддержке Украины".



Сбой в Америке произошел на фоне шаткого равновесия на фронте, причем некоторые европейские лидеры все чаще критикуют Киев и выступают против дальнейшей поддержки Украины.



Историческое отстранение Маккарти (он - первый спикер Палаты представителей США, кого постигла эта участь) случилось после того, как Конгресс проголосовал за чрезвычайный пакет внутреннего финансирования, чтобы предотвратить закрытие правительства. Однако в этот временный 45-дневный бюджет для поддержания работы правительства помощь Украине не вошла.



Украинское правительство и экономика сильно зависят от иностранной финансовой и военной поддержки, и в будущем году Киев рассчитывает получить от международных доноров 42,8 миллиарда долларов. Основная часть этой суммы поступит как раз из США.



Но теперь, с увольнением Маккарти, дальнейшее финансирование Киева из американского бюджета оказалось под вопросом. Когда будет назначен новый спикер, неясно, а без него американская законотворческая машина простаивает.



Официально украинское правительство попыталось преуменьшить значение сумятицы в Вашингтоне для своих военных действий. "Пока не будет избран новый спикер, Палата представителей не сможет голосовать по законопроектам, но остальная работа, в том числе в комитетах, продолжится", - заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.



На данный момент у Украины есть в распоряжении как минимум дополнительные 1,6 миллиарда долларов для использования на военные нужды и 1,23 миллиарда долларов в виде прямой бюджетной помощи, подчеркнула Маркарова.



"Подстава"



Однако за кулисами в Киеве царят смятение и переполох. "Ну, это просто подстава", - сказал журналу Politico один украинский депутат. "Честно говоря, пока что мы следим за ситуацией", - сказал один чиновник украинского правительства, попросивший не называть его имени.



Украинские чиновники редко критикуют партнеров во всеуслышание, чтобы не прослыть неблагодарными. Но на этой неделе некоторые не скрывали своего шока.



"Ничего хорошего в этом нет, объективно мы просто стали заложниками их внутренней политики", - заявил украинский депутат Ярослав Железняк, первый зампредседателя парламентского комитета по финансам, после объявления чрезвычайного соглашения по бюджету США.



Украинское правительство уверяет, что уже наладило конструктивные отношения с большинством кандидатов на пост спикера и продолжает работать с американскими законодателями над следующим пакетом помощи.



"Увы, некоторые из них сочли уместным искать компромиссы в момент, когда дальнейшая помощь Украине висит на волоске, - сказал журналу Politico глава правления Института американистики Владислав Фарапонов. - Основной посыл, который предстоит донести Киеву, заключается в том, что мы можем победить вместе и должны сделать это как можно скорее".



Автор: Вероника Мелкозерова



Статья написана при участии Яна Ценского из Варшавы