Новым послом Узбекистана в Израиле стал Жахонгир Аминов

15:34 05.10.2023

Новым послом Узбекистана в Израиле стал Жахонгир Аминов. На этом посту он сменил Ферузу Махмудову, которая была послом с 2020 года.



