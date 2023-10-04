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|Новым послом Узбекистана в Израиле стал Жахонгир Аминов
15:34 05.10.2023
Новым послом Узбекистана в Израиле стал Жахонгир Аминов. На этом посту он сменил Ферузу Махмудову, которая была послом с 2020 года.
Жахонгир Давлатович Аминов стал новым послом Узбекистана в Израиле. Об этом сообщила в X.com (бывший Твиттер) посол Израиля в Ташкенте Зехавит Бен-Хиллель.
Она пожелала ему успехов и отметила, что его предыдущий опыт работы в Израиле поможет ему укрепить отношения между двумя странами.
Жахонгир Аминов с октября 2019 года работал начальником Управления привлечения иностранных инвестиций и средств финансово-технического содействия Главного управления внешнеэкономического сотрудничества МИД Узбекистана. Ранее был начальником отдела Управления сотрудничества со странами СНГ МИДа.
На днях сообщалось, что Феруза Махмудова завершила миссию посла Узбекистана в Израиле, которую выполняла с лета 2020 года. Она была единственной женщиной-послом Узбекистана.