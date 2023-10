Куда ни кинь, всюду клен: Канада снова в центре международного скандала

15:37 05.10.2023 Демарш Нью-Дели связан с давней проблемой сикхского сепаратизма



Андрей Кузмак



Индия потребовала от Канады отозвать 41 из 62 своих дипломатов из-за скандала с убийством Хардипа Сингха Ниджара, которого пресса называет "одним из лидеров" сикхского сепаратизма. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил в произошедшем индийские спецслужбы. Дипломатический скандал обострил и без того сложные отношения двух стран - "Известия" рассказывают подробности.



Убийство и скандал



18 июня в городе Суррей, канадская провинция Британская Колумбия, был убит Хардип Сингх Ниджар, активист обширной сикхской диаспоры. Зарубежные СМИ называют его одним из самых значимых членов движения "Халистан" - группировки, которая ведет политическую и вооруженную борьбу за создание суверенного государства сикхов на территории индийской провинции Пенджаб.



Спустя три месяца премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил индийское правительство в организации убийства. Он заявил, что за преступлением стоят "агенты" Нью-Дели, и назвал произошедшее "неприемлемым нарушением" суверенитета Канады. "Канадские силы безопасности активно расследовали обоснованные подозрения в потенциальной связи между агентами правительства Индии и убийством гражданина Канады Хардипа Сингха Ниджара", - заявил он.



В тот же день глава МИД Канады Мелани Жоли распорядилась выслать "высокопоставленного индийского дипломата". Впоследствии офис министра пояснил, что речь идет о Паване Кумаре Рай, главе отдела исследований и анализа агентства внешней разведки Индии в Канаде.



Спустя несколько часов на аналогичный шаг пошли в Нью-Дели. МИД Индии отверг обвинения и заявил о "растущей обеспокоенности относительно вмешательства канадских дипломатов во внутренние дела Индии и их причастности к антииндийской деятельности".



Кроме того, Нью-Дели фактически напрямую обвинил Оттаву в укрывательстве террористов. "Подобные необоснованные обвинения призваны сместить фокус с халистанских террористов и экстремистов, которым было предоставлено убежище в Канаде, и угрожают суверенитету и территориальной целостности Индии", - говорится в заявлении министерства.



3 октября Financial Times сообщило, что Индия потребовала от канадского правительства в течение пяти дней вывести из своих диппредставительств около 40 из 62 работающих в стране дипломатов. Как пишет издание, Нью-Дели пошел на этот шаг для достижения "паритета" в количестве и ранге сотрудников дипведомств.



Этот демарш едва ли приведет к разрыву дипломатических отношений, однако понизит их уровень, пояснил в интервью "Известиям" руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.



- Это просто очередной виток в [...] скандале между Индией и Канадой, он явно не приведет к разрыву дипломатических отношений. […] Если канадцы сделают ответный шаг, то через пару-тройку ходов вполне может последовать и отзыв посла для консультаций. То есть неформальное, но фактическое понижение уровня дипотношений, - считает эксперт.



Следует отметить, что тема "Халистана" в последнее время всплывает в диалоге двух государств достаточно часто. После двусторонней встречи Трюдо и премьер-министра Индии Нарендры Моди в кулуарах саммита G20 индийское правительство в своем коммюнике высказывало "серьезную обеспокоенность по поводу продолжающихся антииндийских выступлений экстремистских элементов в Канаде". Кроме того, Моди заявил, что в Канаде есть "элементы, поддерживающие сепаратизм" и "подстрекающие к насилию против индийских дипломатов, наносящие ущерб дипломатическим помещениям, а также угрожающие индийской общине в Канаде". Примечательно, что в канадской версии резюме о сепаратизме нет ни слова.



Между тем в уже упомянутой статье Financial Times сообщается, что в дни саммита G20 тему убийства Ниджара с Нарендрой Моди обсуждал не только канадский премьер, но и представители всего разведывательного альянса "Пять глаз", куда кроме Канады и Великобритании входят Австралия, Новая Зеландия и США.



А канадская CBC News отмечает, что домой из Индии делегация Трюдо вернулась не в полном составе: советник по национальной безопасности Джоди Томас тайно отправилась из Нью-Дели в Лондон для консультаций.



Сикхи в Канаде



Согласно статистике, на территории Канады проживает 1,3 млн выходцев из Индии (это 3,7% населения страны). По численности индийская диаспора немногим превосходит украинскую, почти 800 тыс. человек в ней - сикхи. Это превращает сикхскую общину в Стране кленового листа в крупнейшую за пределами исторической родины - провинции Пенджаб на границе Индии и Пакистана.



Как и украинцы, сикхи начали переселяться в Северную Америку в начале ХХ века. Они также адаптировались на новом месте и добились немалых высот, сумев интегрироваться и в канадский политический класс. Например, Харджит Саджан с 2015 по 2021 год возглавлял министерство обороны в кабинете Трюдо, а ныне возглавляет Тайный королевский совет Канады - совещательный орган при короле Великобритании Карле III. Официальным же лидером сикхской общины в Канаде является Балджит Сингх Чадха, занимавший в правительстве Жана Кретьена должность главы Комитета по обзору разведывательной информации безопасности, надзорного органа за деятельностью Канадской службы безопасности и разведки.



В Канаде, где до четверти населения составляют национальные меньшинства, сикхский фактор нельзя не учитывать во внутриполитических делах, отмечает Алексей Куприянов.



- Проблема в том, что этот аспект во внутренней политике невозможно игнорировать. Сикхи очень плотно интегрированы в бизнес и политическое сообщество Канады, поэтому каждый политик должен учитывать интересы общины и при этом пытаться каким-то образом сохранить баланс в отношениях с Индией, - резюмировал эксперт.



Сикхи в Индии



Вместе с тем проблема сикхского сепаратизма для Индии остается острой и неразрешенной. Считается, что новый виток начался в 70-е годы прошлого века. Апогеем противостояния стал штурм армейскими подразделениями важнейшей святыни сикхов, "Золотого храма" в городе Амритсар, жертвами атаки стали 492 человека. Тогдашний премьер-министр Индии Индира Ганди объяснила приказ о начале операции тем, что в храме основали базу и политический центр сторонники независимости "Халистана".



Спустя четыре года сепаратисты нанесли ответный удар. 31 октября 1984 года собственными телохранителями-сикхами была убита сама Индира Ганди.



С тех пор противостояние между сторонниками "Халистана" и индийским правительством то утихает, то вспыхивает с новой силой. Последняя волна пришлась на 2016–2017 годы, когда в Пенджабе прошла серия убийств, причем жертвами становились не только индуистские проповедники и чиновники, но также христиане, мусульмане и активисты правящей Индийской народной партии (БДП).



Нью-Дели реагирует на такого рода проявления регулярными полицейскими операциями. Последняя крупная акция прошла в марте 2023 года, когда были арестованы 120 человек. Кроме того, эксперты указывают, что в некоторых случаях индийские спецслужбы проводят операции и за пределами страны. По крайней мере, такой опыт у них есть, указывает Алексей Куприянов.



- Ниджар призывал к нападениям на госслужащих и органы власти, и с индийской точки зрения он является террористом и законной целью. Индия и раньше практиковала такого рода операции, хотя чаще всего это были близлежащие регионы: Шри-Ланка, Белуджистан и так далее. Понятно, что Нью-Дели будет отрицать, это нормальная практика, но такой опыт у индийских спецслужб действительно есть, - отметил эксперт.



Как пишет The National News, ранее Нью-Дели объявил Ниджара "одним из самых разыскиваемых террористов" Индии. За его арест предлагалось вознаграждение в размере более $12 тыс.



Следует отметить, что сепаратизм отнюдь не является политической идеологией всех членов этой этнорелигиозной группы. В Индии, как и в Канаде, они добивались самых серьезных позиций в государственных органах. Самый яркий пример - Манмохан Сингх, премьер-министр страны с 2004 по 2014 год, первый неиндуист на этом посту. Кроме того, за прошедшие десятилетия сикхи создали обширную сеть торговых и коммерческих организаций, зачастую охватывающую несколько континентов. Это обстоятельство делает проблематичным выявление среди сикхов приверженцев сепаратистских взглядов, отмечает Алексей Куприянов.



- Большая часть сикхов интегрирована в индийский политический и экономический процесс. Они являются гражданами Индии, активно занимаются бизнесом. При этом у одной семейной фирмы могут быть офисы в Лондоне, Москве, Торонто и других городах по всему миру. Эта система построена на доверии и личных связях и имеет сетевую структуру, из-за чего поиск потенциальных сторонников "Халистана" становится довольно сложным мероприятием. Связи есть, но они труднодоказуемы, - подчеркивает эксперт.



Сикхи в Британии и США



Отдельным пунктом в дипломатическом противостоянии Оттавы и Нью-Дели стоит Великобритания. Влияние Лондона на канадскую внешнюю политику хорошо известно. Однако в данном случае имеет значение и отдельный британо-индийский конфликт на тему сиксхского сепаратизма. Численность общины сикхов на территории Соединенного Королевства превышает 500 тыс. 19 марта в Лондоне сторонники "Халистана" напали на посольство Индии и сорвали государственный флаг республики. При этом, как впоследствии отметили в индийском МИДе, британская полиция бездействовала.



"Было потребовано объяснение из-за полного отсутствия британской службы безопасности, позволившей этим элементам проникнуть в помещение Высокой комиссии", - сказано в заявлении министерства по поводу происшествия.



Спустя два месяца, когда вроде бы инициированное расследование не дало никаких результатов, Нью-Дели демонстративно разорвал переговоры с Лондоном по новому торговому соглашению. Как пишут индийские СМИ, у британцев потребовали официально осудить деятельность "Халистана". Без этого, как сообщили источники, дальнейшие переговоры не имеют смысла.



К слову, 19 марта аналогичной атаке подверглось генеральное консульство Индии в Сан-Франциско. А вскоре после начала дипломатической схватки с Канадой индийское правительство заявило о конфискации собственности проживающего в США еще одного видного деятеля "Халистана", Гурпатванта Сингха Паннуна. Он так же, как и Ниджар, признан Нью-Дели террористом и обвинен в подстрекательстве к мятежу.



Индия считает проблему сикхского сепаратизма внутренним делом и вряд ли будет готова обсуждать ее на международных площадках в обозримом будущем, пояснила "Известиям" проректор по международной деятельности и информационной политике ГАУГН Наталья Емельянова.



- Проблема возможного формирования независимого сикхского государства "Халистан" не уходила из политической повестки современной Индии. Важно понимать, что требования о создании "Халистана" делают сикхский сепаратизм весьма опасным явлением: границы этого государства могут оказаться весьма подвижными, от части индийского штата Пенджаб до всей Северной Индии, поясняет эксперт.



В свое время один из кризисов сикхского сепаратизма, как известно, стоил жизни премьер-министру Индии Индире Ганди. Поэтому любые попытки попустительства сикхскому сепаратизму в Нью-Дели будут воспринимать крайне напряженно, уточнила Наталья Емельянова.



- Нью-Дели будет настаивать на том, что это внутренняя проблема, которую не стоит обсуждать, - подчеркнула эксперт. Источник - Известия

