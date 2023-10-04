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Блокировка VPN: Россиян хотят отрезать от мира?
15:38 05.10.2023

IT-специалист оценил намерение Роскомнадзора блокировать анонимайзеры

Павел Еськов
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Федор Дбар

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин сообщил, что Роскомнадзор с марта предстоящего года планирует блокировать VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore.

"С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах", - сказал сенатор, отметив, что приказ касается и тех VPN-сервисов, которые дают доступ, в частности, к запрещенному в России Instagram*.

"Отмечу, что особо важно ограничить доступ граждан к продуктам компании Meta*, которая признана экстремистской организацией", - подлчеркнул Шейкин.

Вместе с тем, как отмечает IT-специалист, коммерческий директор компании "Код Безопасности" Федор Дбар в беседе со "Свободной Прессой", технически заблокировать и отрезать страну от внешнего мира невозможно.

- Заблокировать отдельные сервисы на сто процентов также невозможно - всегда существуют лазейки, приватные VPN-клиенты и множество других способов. С другой стороны, можно поставить множество ограничений для доступа к этим сервисам - так, что большинству пользователей будет слишком некомфортно преодолевать барьеры, и они предпочтут не заниматься этим в принципе.

Впрочем хочу отметить, что подавляющее число граждан и так не пользуются запрещенными социальными сетями и заблокированными сервисами, поскольку так решило государство: закон есть закон.

"СП": Как вы полагаете, почему власти намерены пойти на данный шаг?

- Важно понимать, что нет никакого шага, на которой кто-то собирается пойти. Нет никакого Рубикона - есть обычная, планомерная работа, которая шла в прошлом году, идет в этом и будет идти в следующем.

Существуют определенные требования по соответствию различных ресурсов российскому законодательству: если ресурс этим требованиям не удовлетворяет, то доступ к нему должен быть заблокирован.

Поэтому, если с помощью VPN-сервисов нарушается законодательство, есть все основания их запретить.

"СП": Отключение сервисов VPN, безусловно, закроет нас от мира. Но - стоит ли закрываться?

- Отключение VPN-сервисов не может закрыть Россию от мира. Подобные фразы можно чаще всего услышать от активных пользователей запрещенных социальных сетей, для которых они и были "всем миром". Однако, для большей части жителей жителей нашей страны Земля вовсе не крутится вокруг Facebook и Instagram.

Кроме того, помимо этих ресурсов, есть огромное количество различных зарубежных сайтов, информационных агентств, производителей хоть из Соединенных Штатов, хоть из Европы, хоть из Африки - к ним ко всем доступ совершенно свободен. Поэтому, если хочется получить какую-то информацию оттуда, проблем не возникнет.

Опять же, не стоит путать два разных понятия - отключение сервисов VPN и отключения сервисов VPN, которые нарушают законодательство.

Изначально VPN предназначался для безопасной и анонимной передачи данных по публичным сетям, а обход блокировок - это побочное явление этого функционала.

Но существует большое количество и отечественных, и зарубежных VPN-сервисов, которые предоставляют свою "базовую" функцию, и поэтому на них регуляторы внимание не обращают, они вполне доступны для установки.

* Деятельность Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696509480


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