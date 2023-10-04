Большинство трудовых мигрантов из стран СНГ пока приезжают работать в Россию

15:41 05.10.2023

В мировом сообществе все чаще поднимается вопрос трудовой миграции из стран Центральной Азии. Его обсуждали на 4-м заседании Совместной межправительственной комиссии Таджикистана и Катара, на 1-м саммите "Центральная Азия - Германия" в Берлине, на Восточном экономическом форуме в России.



По оценкам экспертов 90% трудовых мигрантов из стран СНГ приезжают работать в Россию, то есть они составляют 3,7% от общего количества работников в стране.



Президент России Владимир Путин ранее заявил, что приток рабочих из-за рубежа необходим, однако если это способствует развитию России. Также президент считает, что постепенно труд мигрантов может быть заменен новейшими технологиями.



Однако Минэкономразвития придерживается другого мнения. В ведомстве считают, что рекордно низкий уровень безработицы в 3% ведет к торможению развития страны, поэтому нужно привлекать как можно больше рабочих из Центральной Азии, пишут "Аргументы недели".