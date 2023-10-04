Азербайджан и Турция конфликтуют с ЕС из-за дележа трупа Армении

15:43 05.10.2023 Айнур Курманов



Похоже, что план ЕС по "мирному урегулированию" в Закавказье на условиях Запада уже трещит по швам, что воочию продемонстрировал отказ Ильхама Алиева от участия в переговорах с Николом Пашиняном в Испании, где 5 – 6 октября состоится заседание Политического союза Европы.



К такому выводу приходит международный обозреватель "ПолитНавигатора" Айнур Курманов.



Как сообщили азербайджанские СМИ, главной причиной отказа стало нежелание приглашать на переговоры в Гранаду президента Турции.



Так, издание Demokrat.az отмечает:



"Азербайджан предложил участие Турции во встрече и настаивал на этом. Однако этого не произошло, и особую неуступчивость в этом вопросе проявили Франция и Германия".



Естественно, что подобная позиция европейцев оказалась неприемлема для Баку и вот, что об этом пишет азербайджанское издание Аzerbaycan24:



"Несомненно, в предложенном Азербайджану формате "пятерка (Армения-Азербайджан-Франция-Германия-Европейский союз) сформировалась антиазербайджанская атмосфера. В частности, последняя позиция Франции и Германии по отношению к Азербайджану, в том числе нынешний визит главы МИД Франции в Ереван и несправедливые по отношению к нашей стране заявления, способствующие обострению отношений в регионе, сделали встречу невозможной".



Такое решение стало настоящим громом среди ясного неба, но вполне логичным шагом Баку, так как президент Азербайджана оказался бы там во враждебном окружении, тогда как организаторы мероприятия не договорились между собой о приглашении Реджепа Эрдогана, главного сюзерена Алиева. А фактический запрет на участие турецкого лидера стал жестким демаршем ЕС, который таким образом отказывается признавать возросшую роль Анкары в Закавказье и намеривается в итоге ограничить победу Ильхама Алиева лишь одним Нагорным Карабахом.



Безусловно, на судьбу встречи повлияли и заявления главы МИД Франции о расширении военного сотрудничества с Арменией, поставках оружия и боеприпасов, а также заявление президента Совета ЕС Шарля Мишеля, обвинившего Азербайджан в агрессивных действиях в отношении Армении.



Тем более унижением для Баку выглядело то, что его предложения были отвергнуты, и в итоге азербайджанская сторона пришла к выводу (словами информационного агентства APA):



"Усиление участия стран в военно-политическом урегулировании в регионе, не входящими в состав региона, не только обостряет отношения на Южном Кавказе, но и создает дестабилизацию".



Понятно, что под внерегиональными державами имелась ввиду в первую очередь Франция, и это уже совершенно новые обороты в политическом словарном багаже Азербайджана, и они явно вложены в его уста из Анатолии. И это уже создает новую конфигурацию, когда, пусть и временно, Азербайджан и Турция вступают пока в словесное противостояние с коллективным Западом в борьбе за передел региона.



Это, кстати, показывает неоднородность НАТО и совершенно разные интересы игроков, как и желание многих в Европе не допустить усиления Турции и окончательного поглощения ею Закавказья, так как европейцы сами хотят закрепиться в регионе, используя ныне уже прозападную Армению.



Однако Баку, который не закрыл двери полностью, дает одновременно понять:



"Если на повестку дня выйдет предыдущий трехсторонний формат ЕС-Азербайджан-Армения, Азербайджан может принять участие во встрече".



Однако Азербайджан четко отметил, что не будет ни на одной платформе, в которой участвует Франция.



"Любой формат, в котором участвует Франция, неприемлем для Азербайджана, Баку не будет участвовать в такой платформе", - сообщили в госагентстве.



В целом Ильхам Алиев действует сейчас на правах победителя, так как априори находится в более выгодной позиции, понимая, что без его участия любые "мирные переговоры" становятся просто бессмысленными. И поэтому отказ ехать на очередной европейский шабаш выглядит достаточно сильно с его стороны, так как Алиев навязывает тем самым свою волю.



Россия оказывается в этом конфликте интересов в выгодном положении и даже над схваткой, так как фактически захватив Армению, ведущие европейские державы вступили в противостояние с Турцией. На этом фоне Анкара будет только еще больше цепляться за переговорный формат 3+3, давно предложенный Москвой, где помимо России, Турции и Ирана участвуют только Армения, Грузия и Азербайджан, причем без присутствия внерегиональных держав.



В этой ситуации правящая либеральная верхушка в Ереване постаралась сделать хорошую мину при плохой игре, когда Никол Пашинян громогласно заявил, что все равно поедет на общеевропейскую сходку в испанскую Гранаду 5 – 6 октября. Но шансы сколотить там какой-то антиазербайджанский или антитурецкий фронт чрезвычайно малы, и, скорее всего, он получит лишь похлопывания по спине и всеобщее показное сочувствие.



Попытки же Парижа прислать партии вооружения и средства ПВО для Еревана выглядят как стремление подкинуть дровишек в тлеющий огонь, так как они ситуацию не изменят. Ведь предложения главы французского МИДа Катрин Колонна больше походят на провокацию и стремление во чтобы то ни стало сохранить очаг напряжения в регионе посредством предоставления Николу Пашиняну необоснованных обещаний.



Глава французского МИДа Катрин Колонна с премьером Пашиняном 3 октября.



Тем более что всем понятно – из-за сложной логистики ни Франция, ни Германия, ни Испания свои войска не пришлют, а сами поставки техники будут мизерными и не перебьют никогда массированные потоки турецкого вооружения. К тому же собственные европейские склады пусты из-за постоянной поддержки ВСУ, что демонстрирует полную неспособность ЕС создать хоть какой-то противовес Азербайджану.



Поэтому попытки сторонников Пашиняна выслужиться перед Западом посредством откровенно антироссийских шагов наподобие ратификации 3 октября правящей партией в парламенте Римского статута Международного уголовного суда ни к чему не привели. И Ереван сам оказывается сейчас в изоляции в Закавказье, отказавшись от России и рискуя окончательно потерять собственную государственность.



Чтобы как-то исправить ситуацию правящая армянская верхушка послала 4 октября секретаря Совбеза Армена Григоряна во враждебный для Запада Тегеран, где он провел срочные переговоры с начальником Генштаба ВС Ирана генерал-майором Мохаммадом Багери.



Теперь Ереван от безысходности пытается опереться на исламскую республику, договорившись об отправке уже иранских военных наблюдателей на рубежи Армении.



И похоже, что только Тегеран сейчас способен вступить в реальное противоборство с Азербайджаном и Турцией, чтобы не получить для себя новый фронт на северной границе. Но пока все находится в рамках приличия и является лишь демонстрацией силы, так как в реальности продолжаются успешные переговоры с Анкарой о строительстве обходного маршрута по территории Ирана, который вместо армянского Зангезура соединит Нахичевань с Азербайджаном.



А тем временем продолжается на глазах у всех трагедия народа Карабаха, который стал изгоем в самой Армении, а реинтеграция оставшихся жителей находится в подвешенном состоянии и маловероятна. Бывшие главы НКР Аркадий Гукасян и Бако Саакян оказались арестованными азербайджанскими спецслужбами и есть версия, что сделано это было для того, чтобы они не смогли сформировать действенную оппозицию Пашиняну из числа беженцев и их сторонников в РА.



В то же время никаких иллюзий в отношении руководства Азербайджана и Турции в связи с их ситуативным конфликтом с ведущими странами ЕС питать не нужно. Они решают лишь вопросы, связанные с обеспечением окончательной капитуляции Никола Пашиняна и всей Армении на своих условиях и когда договорятся с Западом, то вновь перейдут в фазу активной экспансии.



Не зря Зеленский 4 октября поблагодарил Алиева за предоставленную помощь, а Анкара, как выяснилось, поставила недавно "незалежной" большую партию крупнокалиберных пулеметов Canik M2, которые могут использоваться как сухопутными войсками, так и сочетаться с бронетехникой.



Пока нынешняя ситуация дает лишь временную передышку и возможность не допустить появления нового фронта на Юге именно сейчас, когда еще продолжается СВО, а Запад надеется всеми силами максимально затянуть сам конфликт. С этой точки зрения, конечно, появившиеся противоречия только на руку. Источник - politnavigator.net

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