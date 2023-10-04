Россия только выиграет от краха существующего миропорядка, - Т.Бордачев

15:51 05.10.2023

Россия только выиграет от краха существующего миропорядка – ученый



Елена Острякова



Нынешняя турбулентность в мире – повод не для тревог, а для творчества.



Об этом на открытии XX Ежегодного заседания Клуба "Валдай" заявил научный руководитель Центра комплексных международных исследований ВШЭ Тимофей Бордачев, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"За последние 18 месяцев (3 года, если считать от начала пандемии) мы видим, что международное сообщество успешно справляется с теми вызовами, которые возникают с распадом того порядка, который существовал до этого. Государства мира достаточно успешно адаптируются к новым условиям, не позволяют загнать себя в узкую нишу тех, кто испытывает страдания от происходящих изменений.



Наоборот, большинство стран мира учатся мгновенно перестраиваться и извлекать выгоду для реализации своих целей развития из того, что в мире происходит. Это явление является сейчас повсеместным и стало самым убедительным аргументом в пользу оптимистического объяснения происходящего и сравнительно оптимистического прогноза на будущее", – сказал Бордачев.



Он отметил, что у современных политических элит нет образа будущего, поэтому оно не будет результатом сговора или "всемирного конгресса".



"Мы склонны считать, что тот международный порядок, в котором будут жить последующие поколения, впервые в истории возникнет стихийно и будет сформирован путем адаптации государств к тем изменениям, которые объективно происходят в силу роста их возможностей", – сказал Бордачев.



Он вместе с другими авторами ежегодного доклада клуба "Валдай" отвергает идею полярности будущего мира, поскольку понятие полюса, предполагает доминирование одних государств над другими. Его в будущем не будет, и в этом залог оптимизма. Будет рост возможностей малых стран и снижение уровня контроля сверхдержав.



"Главный опыт России состоит в том, что она на протяжении более, чем 500 лет с упорством самопожертвования отстаивает свою уникальную нишу в мировых делах. Этим опытом она делится со своими друзьями. Россия продолжает свой уникальный курс в мировой истории, это движение государства как цивилизации, вполне себя осознавшей за 500 лет суверенного развития, сопровождается решением тех проблем, которые присущи только России, ее отношениями с ее традиционными противниками. Но одновременно – с теми вопросами, с которыми сталкивается все человечество", – сказал Бордачев.