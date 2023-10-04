Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям против Азербайджана

16:15 05.10.2023

Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям против Азербайджана из-за Карабаха



Депутаты Европарламента призвали ввести санкции против Азербайджана из-за операции в Нагорном Карабахе. Соответствующую резолюцию приняли на пленарной сессии в Страсбурге.



Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям против Азербайджана из-за Карабаха

"Европарламент призывает ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана", - говорится в сообщении.



По мнению евродепутатов, члены правительства Азербайджана ответственны за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе.



Депутаты также призвали Евросоюз снизить зависимость от газа из Азербайджана, а в случае углубления напряженности в отношениях Баку и Армении - полностью прекратить импорт азербайджанской нефти и газа.



В документе парламентарии также раскритиковали главу европейской дипломатии Жозепа Борреля за игнорирование предупреждения Европарламента о негативном развитии ситуации в Карабахе. В этой связи депутаты призвали Евросоюз пересмотреть архитектуру безопасности ЕС в регионе Южного Кавказа.



Данную резолюцию поддержали 491 депутат, девять проголосовали против, 36 от голосования воздержались.



Отметим, что резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими.



Как сообщало ИА Регнум, в Нагорном Карабахе 19 сентября начались боевые действия. Минобороны Азербайджана объявило о проведении "антитеррористических мероприятий". На следующий день конфликтующие стороны договорились о перемирии и Степанакерт согласился на условия Баку.



В октябре 2022 года премьер Армении Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана на основании Алма-Атинской декларации 1991 года.



Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила 2 октября, что поток беженцев с территории Карабаха практически прекратился. Спорную территорию покинули 100 520 беженцев.



На фоне событий в Нагорном Карабахе Ереван и другие города Армении охватила волна протестов. Протестующие требовали отставки Пашиняна. Премьер-министр Армении 4 октября заявил, что готов подать в отставку, если это поможет нормализации ситуации в стране.



Президент России Владимир Путин, комментируя 12 сентября ситуацию в Нагорном Карабахе, подчеркнул, что власти Армении сами признали суверенитет Азербайджана над спорной территорией Карабаха.



По указу главы Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская Республика прекратит существование.