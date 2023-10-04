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Украина просто исчезнет с карты мира, - Абдель Маджид Суайлем
21:30 05.10.2023

Al-Ayyam
Государство Палестина

Крупные и опасные события в украинском конфликте

Запад больше не хочет бороться с катастрофическими последствиями, вызванными провалом контрнаступления ВСУ, пишет Al-Ayyam. Некоторые военные лидеры США и ЕС сменили риторику в отношении конфликта и опасаются, что Украина просто исчезнет с геополитической карты, отмечает автор статьи.

В последнее время мы стали свидетелями множества важных событий в конфликте на Украине.

Первое из них – это частые разговоры о скором уходе Владимира Зеленского с политической сцены. Запад устал и больше не хочет бороться с катастрофическими последствиями, вызванными провалом контрнаступления ВСУ.

Американское и британское военное руководство, как отмечают западные СМИ, раздражает настойчивость Зеленского в продолжении атак по пустым и полупустым районам в Артемовске (Бахмуте). Украинский лидер таким образом стремится доказать, что контратака не провалилась, и пытается оправдаться перед США и Европой за предоставленное ему оружие.

Второе событие – одно из самых интересных. Западные военные лидеры, лояльные американским военным институтам, сменили риторику в отношении конфликта на Украине. Они выражают опасения, что неизбежным результатом станет либо массовое уничтожение страны, либо ее исчезновение с геополитической карты.

Третье событие – западные чиновники по вопросам безопасности и политики начали открыто говорить об амбициях Польши, которая хочет "откусить" часть Западной Украины. Они также обратили внимание на то, что проблема украинского зерна – это не что иное, как прикрытие, используемое Варшавой, чтобы скрыть истинные намерения. Она уже давно поняла, что результаты этой конфронтации предрешены независимо от объема западной помощи. Правящий режим в Польше теряет свои позиции на внутренней политической арене, уступая место более правым и народным партиям, вступившим в политическую и медийную войну. Они выступают против размещения в их стране украинских беженцев, занявших часть польского рынка труда. Они также критикуют поставки зерна с Украины, потому что они наносят ущерб местным фермерам и торговцам.

Ожидается, что правые антивоенные партии и те, кто выступает против продолжения военной поддержки Киева, выиграют на выборах в большинстве соседних с Польшей стран. Это беспокоит Варшаву, которая использовала все ресурсы для поддержки киевского режима. Она с большим энтузиазмом отнеслась к конфликту с Россией. А вот Венгрия, например, дистанцировалась, не желая становиться продажным рабом Запада во главе с Соединенными Штатами. Будапешт заключил новую историческую сделку с Китаем о строительстве крупнейшего завода по производству электромобилей в Европе. Германия – локомотив всей европейской автомобильной промышленности – долгие годы пыталась перестроить свое производство под электромобили, но маловероятно, учитывая вышеупомянутую сделку, что она сможет догнать Китай.

Четвертое событие – президент России Владимир Путин намекнул полякам, что Запад может принести в жертву саму Польшу. Если они не пересмотрят свою политику, могут оказаться на улице, и тогда им понадобится "новый Сталин", который восстановит их страну.

Пятое событие – общественность все отчетливее начала чувствовать запах предательства от правящих либеральных элит в некоторых западноевропейских странах, таких как Германия и Франция. Берлин не хочет устанавливать причастных к взрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", поскольку, согласно американским СМИ, немецкое руководство вместе с Соединенными Штатами и украинской разведкой выступает за продолжение конфликта с Россией - несмотря на трудности, которые переживают немцы, построившие величайший западный режим за пределами Америки за счет льготных цен на российскую нефть.

Когда эта крайне дешевая нефть была уничтожена Соединенными Штатами и их марионеткой в ​​Киеве, Германия не произнесла ни единого слова!

Франция находится в не менее критической ситуации, чем Германия, поскольку Париж, выступая против африканских переворотов, не слышал ничего, кроме критики со стороны Соединенных Штатов. Судя по всему, Франция поняла, что ей придется сохранять маску вежливости после скандала в Африке, так как Америка не заботится ни о французских интересах, ни о чем-либо еще в этом мире, кроме себя любимой. Вашингтон, скорее всего, стремится заменить Францию ​​в Африке, а не отстаивать ее интересы в этом регионе.

Соединенные Штаты продали интересы Германии с молотка без ведома немецких лидеров. То же самое касается и Франции. Америка призывает к продолжению конфликта на Украине, даже если Европа будет разгребать все кошмарные последствия. ЕС по-прежнему находится в подчинении Соединенных Штатов, но придет день, когда его лидеры будут привлечены к ответственности за предательство своих граждан.

Шестое событие – западные круги начали высказывать опасения, что Россия может изменить свою стратегию на Украине и, возможно, уже приняла решение о продлении этого конфликта, чтобы истощить Запад. Россия сейчас не заинтересована в прекращении конфронтации, поскольку все пока складывает в пользу Москвы и против западных интересов.

Мы знаем, что правда на стороне России. К сожалению, мы сначала поддались кампании лжи стран Запада, но теперь все становится на свои места.

Российское руководство заявило, что текущая ситуация не способствует переговорам, а затем отметило, что в рамках добровольных формирований были приняты более ста тысяч военнослужащих. Минобороны РФ внедрило новое и весьма современное вооружение, а также разместило истребители с высокоточными крылатыми ракетами в Калининградской области, то есть в ближайшей к Прибалтике точке.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, заявил, что военная кампания на Украине перейдет на новый уровень и потеряет видимые границы, если Запад продолжит накачивать Киев вооружениями.

Кстати говоря, разговоры о ликвидации или расчленении Украины – это уже не просто фантазии.

Переговоры с предварительным признанием права России на защиту своего суверенитета и национальной безопасности – единственный реальный вариант. В противном случае Запад заплатит высокую цену.

Запад уже начал это понимать. Вопрос только в том, сколько времени пройдет, прежде чем он сядет за этот стол переговоров.

Автор: Абдель Маджид Суайлем (عبد المجيد سويلم)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696530600


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