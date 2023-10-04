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Почему в РК не хотят открыть Университет Центральной Азии
00:47 06.10.2023

Саботаж, тонкий расчет или вопрос религии?

Александр Смолин

В 2000 году президенты Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана вместе с духовным лидером исмаилитов-низаритов договорились построить престижный университет в Центральной Азии (УЦА). Один из его кампусов должен был сиять в предгорье Текели Жетысуской области. Однако, в отличие от остальных, Казахстан до сих пор не выполнил договор и, похоже, вряд ли станет это делать. В чем проблема, разбирался корреспондент Orda.kz.

Отметим, в этом вопросе оказалось несколько противоборствующих позиций. При этом одна из прочих возможных причин отказа от договора относится к религиозной сфере. Ниже поясним, почему, но для начала ознакомим со сложившейся ситуацией.

Кампусы УЦА в Нарыне (Кыргызстан), Хороге (Таджикистан) и Текели (Казахстан) должны были образовать один университет. Первый построили и запустили в 2016 году, второй – в 2017-м.

Инициатор проекта – организация Ага-Хана IV (AKDN). Имам обязался полностью профинансировать начинание. Благодаря этому в Текели и должно было появиться высшее учебное учреждение за $500 млн (238,5 млрд тенге).

После учреждения договор ратифицировали парламенты трех республик, а затем зарегистрировали в ООН. Президенты имеют статус покровителей, а принц Карим Ал-Хуссеини (имя имама, данное ему при рождении) – канцлер университета.

Факультеты в Кыргызстане: компьютерные науки; коммуникации и СМИ. В Таджикистане: науки о земле; экономика. Могли быть в Казахстане: инжиниринг; бизнес и управление.

Немотивированный отказ

Локации учебного заведения выбрали неслучайно, и, согласно миссии Фонда Ага Хана, все корпуса УЦА располагаются в труднодоступных районах для того, чтобы обеспечить жителям отдаленных горных регионов доступ к образованию мирового уровня без необходимости покидать родные земли.

Эти места также выбрали потому, что они расположены на Шелковом пути – историческом маршруте для торговли и перевозок, который использовался не только для обмена товарами, но и для обмена культурами и идеями. Студенты в рамках своих направлений обучения могли бы разрабатывать и внедрять общественно-полезные инициативы для развития и закрепления навыков по решению проблем в регионе.

Открыть учреждение в РК должны были в 2019 году. Отраженный эффект влияния присутствия УЦА на регион Жетысу исчислялся бы несколькими миллиардами тенге, считали авторы проекта.

Но что-то пошло не так – бенефис перенесли на 2021-й, а затем на 2022 год. Правда, в сентябре 2023-го стало известно, Казахстан решил денонсировать международное соглашение. И об этом, отметим, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на одной из деловых встреч в Жетысуской области.

"Здесь решение уже принято. Мы решили денонсировать международное соглашение и не продолжать сотрудничество. Решение приняли на уровне правительства", – сказал министр, отвечая на вопрос блогера, ведущего паблик ilovetekeli в Instagram.

Корреспондент Orda.kz узнал, что теперь об этом думают в самом университете. На наши вопросы ответила представитель УЦА по связям с государственными органами и общественностью Казахстана Райхан Сисекенова.

"По закону министр не уполномочен делать такие заявления в отношении документа, подписанного президентом и ратифицированного парламентом. Сам по себе процесс денонсирования международного соглашения может занять более 10 лет – ноты, переписки и поездки. Но самое главное – УЦА зарегистрировали в ООН, а это значит, наймут адвокатов, привлекут глобальные фонды, начнут расследование причин. Какой имидж для Казахстана создаст такая ситуация?"
задается вопросом Райхан Сисекенова.

Оказалось, спустя семь лет после договора и его ратификации инвестор выкупил 200 га на территории города. Корректировкой проекта занимались архитекторы из Европы. Оценку сейсмологических рисков строительства провели в АО "КазНИИСА". При этом дизайн проекта сделала группа всемирно известного архитектора из Токио Арата Исодзаки.

"Впервые общественные здания должны были построить в 10-балльной зоне. Мы прошли все государственные экспертизы, провели регистрацию в Международном комитете по строительству, проложили дороги (евро А1), габионы для укрепления склонов, построили офис, подготовили площадки под все объекты, провели тестирование для 1 300 свай, на которых бы стояли здания. Только в это вложили более 34 млн долларов (16,2 млрд тенге)",
сообщила Райхан Сисекенова.

А теперь о проблеме: по данным представителя УЦА, по договору их должны были освободить от налоговых и таможенных платежей. Только вот при подписании договора все обязательные платежи входили в юрисдикцию налогового администрирования, которое изменили в 2008 году. Это и стало причиной несостыковок.

"Еще в 2010 году в качестве нового толкования финансового статуса провели ратификацию протокола к договору. Его приняли в Мажилисе. Но в Сенате выявили расхождения в русском и казахском текстах. За этим последовал длительный период приведения к английскому тексту – основному по договору в случае любых споров, а затем повторные согласования во всех государствах-учредителях и обмен нотами протестов",
добавила представитель УЦА.

На дворе 2023 год, а до ратификации откорректированного протокола дело так и не дошло.

Впрочем, в Текели с 2006 года действует академическое подразделение УЦА – школа профессионального и непрерывного обучения. В задачи этого учреждения входит подготовка целевой группы – дети из сельских регионов для обучения в мировых университетах, подготовка человеческих ресурсов и бизнеса для работы УЦА и привнесение в отдаленные районы знаний мирового уровня. В школе, по данным представителя, уже обучили более 25 тысяч человек.

Исходя из договора, его может расторгнуть каждое государство-учредитель в соответствии с национальным законодательством и по одобрению парламента. При этом страна должна письменно уведомить об этом других учредителей не позднее чем за два года до предполагаемой денонсации.

Кроме того, попечительский совет решает большинство вопросов УЦА. В него входят представители каждой стороны и участника договора, которых назначает президент государства на три года. Так, от Казахстана до 2021 года заседала экс-министр образования и бывший сенатор Бырганым Айтимова. С тех пор президент не назначил следующего члена совета.

"Во всем мире университеты – главные двигатели экономики. Сначала все изучается и готовится: потребности, программы и преподаватели, инфраструктура, а главное – целевая группа. Затем все под это возводят в короткие сроки. В УЦА надеются, что в правительстве все же найдут рациональный путь приведения к соответствию норм договора. Но изменения в Астане, к сожалению, затягивают начало строительства. Тем временем казахстанские дети поступают в кампусы в Нарыне и Хороге",
рассказала Райхан Сисекенова.

Про того, кто все затеял

86-летний принц Карим Ага Хан IV уже 66 лет является духовным лидером исмаилитов всего мира. Он также управляет крупнейшими благотворительными фондами, образовательными структурами и многочисленным бизнесом. В Таджикистане его структуры в том числе управляли мобильной компанией ТСЕЛЛ, 1-м микрофинансовым банком, ГЭС "Памир-1" и гостиницами "Серена" в Душанбе и Хороге, а также медицинским центром в административном центре Горно-Бадахшанской автономной области.

Карим Ага Хан IV.Фото: gov.uk

В его фонде работают 80 тысяч человек из более 30 стран. Организация известна своей благотворительной деятельно­стью. При этом фонд приносит неплохую прибыль в совершенно разных отраслях – от энергетики и авиации до фармацевтики и гостиничного бизнеса.

Сам же имам владеет совершенно невообразимым богатством, при этом считается духовным лидером 15 млн шиитов-исмаилитов (одно из направлений в исламе). Хотя Ага­-хан не привязан к какой­-либо политической территории, когда он путешествует, в любой стране его фактически принимают как главу государства. Он несет ответственность за нужды и духовные потребности последователей исмаилизма.

Никто, включая его самого, не ожидал, что он получит этот титул, когда в 1957 году было публично зачитано завещание его деда Султана Мухаммеда Шах Ага­-хана III. Впервые за 1300­-летнюю историю семьи титул передали через поколение, минуя отца Карима.

Так Карим и получил солидное наследство. Кроме того, мусульмане­-исмаилиты перечисляют своему духовному лидеру как минимум 10% от годового заработка, то есть сотни миллионов долларов. Хотя Ага­-хан имеет полный контроль над этими средствами, они не предназначены для его личного использования. Словом, сегодня размер личного и "подотчетного" капитала принца Карима рассчитать довольно сложно, но, по последним оценкам Forbes, его состояние равняется примерно 13,3 млрд долларов.

Исмаилиты-низариты выделились из среды воинствующих исмаилитов в конце XI века. Низариты считали, что имамом является старший сын фатимидского халифа аль-Мустансира Абу Мансур Низар. Последователей течения чаще всего можно встретить в Ираке, Индии, Сирии, Пакистане, Афганистане, Таджикистане.

Подозрения в продвижении шиизма

Так как университет – проект фонда Ага Хана, то одним из факторов негативного отношения к УЦА могут являться слухи о его религиозной деятельности – опасения, которым пока не найдены какие-либо серьезные подтверждения.

Тем не менее известный кыргызский религиозный деятель Чубак ажы Жалилов в 2017 году подозревал, что фонд Ага Хана медленно продвигает нетрадиционные с точки зрения мусульман-суннитов течения ислама. Он рассказал об этом на фоне конфликта в университете в 2017 году. Тогда группа местной молодежи в кампусе УЦА в агрессивной форме потребовала извинений от преподавателей и студентов из-за избиения нарынских студентов. В итоге несколько людей от имени УЦА встали на колени и попросили прощения, после чего толпа покинула заведение.

"Конечно, этому нет прямых доказательств, но результаты могут быть видны через 10-15 лет. Мне поступают сообщения от местных жителей, что в частных беседах некоторые сотрудники университета рассказывают об исмаилизме, о его выгодных чертах. Мы – сунниты и мы не должны позволять здесь распространяться шиизму, это в будущем может привести к серьезным конфликтам", – передало слова деятеля издание cabar.asia, ссылаясь на его беседу с журналистами IWPR.

Тем временем администрация УЦА последовательно объясняет, что это исключительно светское учебное заведение и о намеках на религиозную деятельность в его стенах речи быть не может.

Непростые отношения между суннитами и шиитами

Об этом мало говорят, но в чем же различия между суннитами и шиитами?

Все началось после смерти пророка Мухаммеда в 632 году нашей эры. В среде его последователей возникло разногласие по поводу того, кто должен стать его преемником. Те, кто склонялся к идее избрания преемника через согласие, полученное в Халифате, стали называться суннитами.

Меньшинство же предпочитало видеть преемником пророка Мухаммеда избранного по семейному родству с пророком. Они выбрали своим имамом двоюродного брата пророка – Али. Это меньшинство стало известно под названием Шиит Али, то есть группой сторонников имама Али – предка Ага Хана.

Говоря языком фактов, в странах со значительным и влиятельным мусульманским населением все соответствующие различия между общинами влияют на государственные законы, особенно касающиеся семьи и общества. Это также приводит не только к дискуссиям, но и к репрессиям со стороны правящих элит.

Добавим, сегодняшний Ирак (здесь проживает около 40% всех шиитов в мире – Прим. ред.) проходит своеобразное испытание на преодоление религиозной вражды, где шииты, составляющие большинство населения, пытаются использовать западные, демократические нормы в управлении страной, то есть с учетом мнения суннитского меньшинства.

Так что государственные лидеры в мусульманских странах с давней историей межконфессиональных конфликтов пытаются найти пути преодоления разногласий для мирного сосуществования обеих общины и нормального функционирования общества.

Orda.kz следит за развитием событий. Кроме того, наш корреспондент Сандугаш Дуйсенова побывала на территории кампуса в Текели. Совсем скоро на сайте выйдет репортаж с мнением местных жителей, желающих совсем иной судьбы для региона.

Источник - Orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1696542420


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