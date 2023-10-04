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Мандат ни при чем? Какие контракты напрямую получала компания депутата, восстанавливающая акимат Алматы
01:43 06.10.2023

Игорь Улитин

Восстановление акимата Алматы практически завершено, в него уже переезжают чиновники. Но вопросы все еще остаются. Один из них – почему контракт на 17 миллиардов тенге компания-подрядчик "Атрикс-Строй" получила напрямую, без конкурса?

Такой вопрос возникает, в частности потому, что ее руководитель Амиржан Набиев – депутат алматинского маслихата. Да и прямой контракт на восстановление акимата для "Атрикс-Строй" не первый. Какие еще договоры получала напрямую фирма народного избранника выяснял корреспондент Orda.kz.

Начинали с фонтана

О том, что "Атрикс-Строй" получила прямой контракт на восстановление акимата Orda.kz писала еще в июне. Спустя четыре месяца представители горадминистрации объяснили, почему выбор пал именно на это ТОО.

"В условиях чрезвычайного положения закон о госсзакупках позволяет для ускоренного восстановления и проведения работ выбирать компания из одного источника. То, что руководитель организации является депутатом маслихата Алматы не было параметром для выбора подрядчика. Параметры были такие: компания должна была быть из Алматы, иметь большой опыт и располагать достаточным ресурсом", - сказал руководитель аппарата акима Бейбут Шаханов.

Опыт у ТОО "Атрикс-Строй" действительно большой – организация существует с 2002 года. Но опыта этого она набралась, в том числе, благодаря сотрудничеству с госорганами.

Согласно данным сайта госзакупок, началось сотрудничество в июле 2016 года– спустя три месяца после избрания Набиева на второй депутатский срок в алматинском маслихате.

За следующие семь лет с "Атрикс-Строй" заключили девять основных договоров, заказчиком восьми из которых было управление строительства Алматы. При этом, семь из девяти договоров имеют формулировку "из одного источника путем прямого заключения договора". При этом, в 2016-2021 годах никакого чрезвычайного положения в Алматы не было.

Что же это были за прямые контракты? Первый, в 2016 году - на ремонт фонтана за 1 250 000. Какого фонтана и где, в документе не указано. Но это единственный договор с "Атрикс-Строй", где заказчиком значится Дирекция административных зданий управления делами президента Республики Казахстан в городе Алматы.

Следующий контракт - в 2017 году. Сумма уже в тысячу раз больше – 1 695 910 390 тенге. Это была реконструкция центра города: Арбат, улица Панфилова, Старая Площадь.

Следующие два контракта в 2018 и 2021 годах - разработка проектно-сметной документации и авторский надзор строительства корпуса приемного отделения с операционным блоком для Центра детской неотложной медпомощи. Разработку документации оценили в 44,8 миллиона, авторский надзор – в 55 912 620 тенге.

Спец по акимату и ТЭЦ

В 2022-2023 годах прямые договоры с "Атрикс-Строй" заключали только по восстановлению акимата Алматы. Согласно сайту госзакупок, в марте 2022 года заключен договор на 10 274 312 625 тенге. В декабре эта сумма после допсоглашения выросла до 17 147 390 927.

Хотя, напомним, Бейбут Шаханов лично журналисту Orda.kz заявил – увеличения бюджета ремонта акимата не было.

Но, кроме этого, были и еще два прямых контракта, касающиеся алматинского акимата. Первый – заключен в апреле 2023 года на 803 502 901 тенге для "строительства сетей правительственной и президентской связи в здании акимата Алматы". Второй – заключили в минувшем июне на 616 682 493 тенге, отдельно на реконструкцию здания аппарата акимата.

Получается еще более 1,4 миллиарда тенге, о которых во время презентации восстановленного здания не упомянули.

Кстати, Набиев в лице все той же "Атрикс-Строй" летом этого года на некоторое время стал владельцем ТЭЦ Риддера. В июле он обещал погасить все долги предприятия, а это 5,3 миллиарда тенге. В сентябре уже представители "Атрикс-Строй" отчитались, что с долгами перед кредиторами ТЭЦ расплатилась. Оставался только долг по зарплате перед работниками.

Тогда же, в сентябре, стало известно, что ТЭЦ передают из частных рук в государственную собственность.

Источник - Orda.kz
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