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Китайские грузчики угрожают безопасности Бельгии
08:11 06.10.2023

5.10.2023

В аэропорту Льежа расследуют деятельность Alibaba
Владимир Скосырев

Бельгийская служба безопасности VSSE устроила скандал вокруг работников китайской национальности, которые по договору обязаны обеспечивать доставку грузов с самолетов в разные страны Европы. VSSE утверждает, что законы КНР вынуждают эту логистическую "дочку" компании Alibaba делиться данными с Пекином. Как передает Bloomberg, почти все страны шпионят и за врагами, и за друзьями. Когда разведчик прокололся, начальник его отзывает по-тихому. Но Брюссель поднял волну, следуя линии ЕС, который требует выявлять агентуру Китая.

Alibaba подписала соглашение с бельгийским правительством в 2018 году о том, что ее грузоперевозчик Cainiao запустит обслуживание рейсов в аэропорте Льежа, крупнейшего хаба по доставке грузов в Европе. Предусматривалось, что Китай внесет инвестиции в инфраструктуру воздушной гавани. Теперь договоренность оказалась под вопросом. Хотя Alibaba отрицает, что она передает сведения властям КНР.

Но почему информация, касающаяся китайской компании, получила громкий резонанс в западных СМИ? Частичный ответ дает газета The Hill. Она утверждает, что Запад сейчас подвергается чуть ли не нашествию китайских разведчиков. Так, в Нью-Йорке возбуждено уголовное дело против лиц китайской национальности, которые создали что-то вроде нелегального полицейского участка и работали там с китайской диаспорой. А ранее, в августе, Министерство юстиции арестовало двух служащих ВМС США за передачу Китаю секретной информации о дизайне кораблей и их вооружениях.

Напасти не избежала и Британия. Британская контрразведка MI5 арестовала исследователя, собиравшего сведения для Китая в Палате общин. Также MI5 ранее предупреждала, что два потенциальных кандидата от Консервативной партии на выборах в парламент могут быть китайскими агентами.

Особый случай с Канадой. Она подверглась критике со стороны еврейских организаций за то, что пригласила в парламент 98-летнего нацистского коллаборанта на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тем не менее канадская служба безопасности продолжает расследование вмешательства китайских и российских разведчиков в выборы с целью не допустить победы премьера Джастина Трюдо и его партии.

В США работа ФБР и других спецслужб осложняется тем, что они не в состоянии отследить действия каждого китайского гражданина. Отсюда вывод: необходимо, чтобы Конгресс дал им более широкие полномочия для выявления шпионов.

Еще более ужасающую для Запада картину рисует Макс Хастингс, американский эксперт по делам разведки. Оказывается, почти каждая китайская система вооружений основана на украденной американской технологии. В частности, китайцы достали технологические данные новых американских истребителей F-35 и F-22. Недаром Кейт Александер, бывший начальник сил киберопераций в США, назвал это самым большим трансфертом денег в истории.

С другой стороны, нельзя сказать, что в Вашингтоне сидят сложа руки и безучастно взирают на разгул китайского шпионажа. Внутри США лазутчиков ищут особенно интенсивно в научной и университетской среде. Есть случаи, когда профессоров, как американцев, так и китайцев, подвергали штрафам за неуплату налога со средств, полученных из КНР, или даже увольняли. Были ужесточены и условия для въезда в страну китайцев, желающих поступить в американские университеты.

ЦРУ и другие разведывательные ведомства США укрепляют связи с соответствующими организациями азиатских государств, сообщает South China Morning Post. В числе их Япония, Вьетнам и Филиппины. Это все направлено на то, чтобы дать отпор китайской агентуре. Расширен и обмен данными разведки и с членами группы Quad, куда входят США, Япония, Австралия, Индия. Прежде попытки США создать связи со шпионским структурами в Южной Корее и на Филиппинах наталкивались на противодействие. Но после смены на выборах президентов этих стран сотрудничество налаживается.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Насколько обоснованы предположения, что китайская компания в Льеже передает сведения своему правительству, стоит разобраться. Раз она зарегистрирована в Китае, она должна платить налоги, подавать сведения о доходах. Могут ли быть сотрудники спецслужб в подобных фирмах? Да, могут. Все страны это практикуют. Сама Alibaba может не знать о них. Когда отношения между государствами дружеские, такие дела улаживают без огласки. А раз в Европе и США кричат о китайской угрозе, то такие дела раскручивают политики. Раз от Китая исходит главная опасность, значит, нужно что-то с этим делать. В Америке шпиономания стала частью курса правительства. До президента Дональда Трампа Китай считали партнером, страной, идущей в правильном направлении. Но Китай не поступился суверенитетом. И при Трампе Пекин был объявлен главным оппонентом. Нужен ведь внешний враг. И Джозеф Байден этот курс продолжил".

Источник - ng.ru
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