Карго-культ в процентах. Украина еще долго может воевать на имеющейся технике, - Александр Храмчихин

10:13 06.10.2023 5.10.2023



Украина еще долго может воевать на имеющейся технике



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.



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В России принято издеваться над украинским карго-культом. И действительно, очень смешно наблюдать за тем, как многие граждане Украины заходятся в счастливой истерике, получая очередную порцию очередного западного "чудо-оружия".

Только, к сожалению, этот же карго-культ имеет место и у нас. Многие россияне заходятся в счастливой истерике, когда западное "чудо-оружие" благополучно горит на украинской земле.



То есть в России тоже втайне считают западную технику "чудо-оружием", только не хотят себе в этом признаться. Хотя прекрасно известно, что ни в каком классе оружия западная техника не имела и не имеет никакого принципиального качественного превосходства над советской и российской. Потому и нет объективных причин для счастливых истерик ни с той, ни с другой стороны.



В рамках того же карго-культа с обеих сторон существует абсолютная уверенность, что без западного оружия Украина давно и безнадежно проиграла бы. Хотя и это, мягко говоря, неочевидно.



ГЛАВНЫЙ ИНДИКАТОР ЗАПАДНОГО ВКЛАДА



Надежнее всего вклад западной техники в украинские военные усилия определяется по потерям. Потому что чем интенсивнее оружие используется в бою, тем чаще оно в этом бою гибнет.



Разумеется, речь здесь пойдет только о тех украинских потерях, которые объективно подтверждены фото- и видеосвидетельствами, а не просто кем-то бездоказательно декларированы. При этом потери – это сумма машин, уничтоженных (то есть не подлежащих восстановлению) и ставших трофеями Вооруженных сил РФ, а до осени прошлого года – еще и формирований ДНР и ЛНР.



Далее в этой статье под "советской техникой" будет подразумеваться в первую очередь то, что досталось Украине и странам бывшего Варшавского договора от Советского Союза. При этом надо оговориться, что из Восточной Европы на Украину поставляются лишь четыре типа тяжелой наземной техники: танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-1, самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С1, реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21. Больше просто ничего нет (по крайней мере, в сколько-нибудь значимых количествах).



Сюда же будет отнесена и трофейная техника, произведенная уже в современной России, но попавшая в распоряжение ВСУ. Ее у украинцев, во-первых, слишком мало, чтобы вводить для нее отдельную категорию. А во-вторых, вся она имеет советских "предков". Чисто российскую технику ("Армату", "Коалицию" и т.д.) украинские войска не захватывали.



Разумеется, приведенные далее цифры украинских потерь в бронетехнике будут ниже реальных – но не более чем в полтора-два раза (абсолютно точно не в пять и тем более не в десять раз). Все данные о потерях относятся к временному промежутку с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2023 года.



ТАНКИ И БОЕВЫЕ МАШИНЫ ПЕХОТЫ



Советских танков (Т-54/62/64/72/80) всех модификаций Украина потеряла на данный момент примерно 566 единиц. К этой категории примыкают один М-55S (словенская поделка на основе Т-55) и три ПТ-91 (польская производная от Т-72).



Танков же именно западных потеряно всего 10 – девять немецких "Леопард-2", один английский "Челленджер" Мк 2. При большом желании можно добавить еще два французских АМХ-10RC, но вообще-то это боевая машина с тяжелым вооружением (БМТВ), а не танк. Таким образом, потери западных танков составляют менее 2% от общих потерь.



На данный момент в строю украинской армии может оставаться еще около 1,7 тыс. танков советских типов. И не более полусотни – западных типов. Что изменит получение Киевом еще 31 "Абрамса" и пары десятков "Леопардов" – вопрос чисто риторический. Украине нужно как минимум несколько сотен "Абрамсов", "Челленджеров" и "Леопардов", а лучше – пару тысяч. Но даже первая цифра, не говоря уж о второй, находится за пределами возможностей "самого успешного в истории военного союза".



Советских машин класса "боевая машина пехоты" (БМП) и "боевая машина десанта" (БМД) украинская армия утратила примерно 490 единиц. К ним условно примыкают четыре М80, полученные из той же Словении. Эти бывшие югославские БМП не имеют прямого советского аналога, но "генетически" близки к советской технике.



Западных БМП сейчас потеряно 44 – это 39 американских М2А2 "Брэдли", четыре шведских CV9040, одна немецкая "Мардер". То есть в этой категории западные образцы дают примерно 8% потерь.



На вооружении украинских войск сейчас может оставаться до 1,9 тыс. советских БМП и БМД и вряд ли больше полутора сотен западных.



БРОНЕТРАНСПОРТЕРЫ И БРОНЕАВТОМОБИЛИ



Машин данного класса советских типов (БТР-60/70/80 всех модификаций) Украина к настоящему времени потеряла примерно 175 единиц. Видимо, сюда же следует добавить 84 МТЛБ и БТР-Д, хоть это и не совсем корректно.



Собственных БТР-3 и БТР-4 украинцами утрачено примерно 125 единиц. Западных классических БТР (американские М113 и их голландские "родственники" YPR-765, английские "Спартан" и "Саксон", французские VAB, финские ХА-180/185, польские "Росомаха") украинские формирования лишились примерно в количестве 142. Таким образом, потери западных машин превышают четверть общих потерь, а если не учитывать МТЛБ и БТР-Д, то составляют уже почти треть всех потерь.



БТР проще и дешевле БМП, не говоря уже о танках. Поэтому Запад начал поставлять их Украине раньше и в больших количествах – ибо не жалко. Сейчас Украина имеет вряд ли более 800 советских БТР, приблизительно 130 собственных и, видимо, не менее 700 западных машин данного класса.



Этого класса бронетехники в СССР просто не было, Россия и Украина лишь недавно начали делать собственные машины. У Украины это "Спартан" (не путать с английским БТР), "Кугуар", "Форпост", "Кобра", "Шрек", "Козак", "Новатор", "Варта", "Богдан", "Тритон". Бронеавтомобилей указанных типов и их модификаций уже потеряно не менее 195.



Запад передавал Киеву американские МаххРro и М-АТV, английские "Мастифф", "Хаски", "Волфхаунд", австралийские "Бушмастер", немецкие "Динго", швейцарские "Игл", итальянские LMV, польские "Дзик" и "Онцилла", турецкие "Кирпи", эмиратские "Пантера" Т6, юаровские "Мамба". Машин перечисленных типов Украиной утрачено как минимум 197 – то есть больше половины общих потерь.



Эти машины Западу жалко еще меньше, чем классические БТР. Сейчас в рядах украинских формирований, предположительно, имеется не менее 500 бронеавтомобилей собственного производства. И по крайне мере, не меньше иностранных.



АРТИЛЛЕРИЯ, ПВО, АВИАЦИЯ



Советских САУ (2С1/3/5/7/9/19) украинская армия потеряла не менее 94. К ним примыкают колесные САУ – чешская "Дана" и словацкая "Зузана" (их потеряно по одной), имеющие советскую "генетику".



САУ западных типов (американские М109, английские AS90, французские "Цезарь", польские "Краб") украинцами было утрачено по крайней мере 43. Сейчас на вооружении ВС Украины может находиться примерно 1,2 тыс. советских САУ и не более полутора сотен западных.



Советских РСЗО БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган" (включая местные варианты с перестановкой артиллерийской части на шасси КрАЗа) Украина потеряла как минимум 33 единицы. К ним примыкают две чешские РСЗО RM-70, которые представляют собой тот же "Град", только с чешскими шасси и системой управления огнем (СУО). Подтвержденных потерь американских М270 MLRS и М142 HIMARS не было – притом что из всего западного летального оружия именно они создали нам больше всего проблем. Сегодня Украина может иметь около 500 советских РСЗО и до полусотни иностранных.



Недооценка потерь противника применительно к артиллерии может быть значительно сильнее, чем применительно к бронетехнике. То есть, возможно, что САУ и РСЗО Украина потеряла в пять-шесть раз больше, чем указано выше. Корректно установить потери буксируемой артиллерии, не говоря уже о минометах, возможным, к сожалению, не представляется.



Последнее относится и к потерям наземной ПВО и авиации. Применительно к ПВО ситуация усугубляется еще и сложностью подсчета. Если зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности, зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК), зенитные самоходные установки (ЗСУ) можно считать так же, как бронетехнику и артиллерию (единица – она и есть единица), то для "больших" зенитных ракетных систем (ЗРС) неясно, что за эту единицу брать. Поскольку, как правило, каждый элемент ЗРС сам по себе полноценной боевой машиной не является.



Реальных потерь украинской авиации мы не знаем: все их потерянные самолеты и вертолеты (как сбитые в воздухе, так и уничтоженные на земле) остаются на украинской территории, военная цензура там сейчас работает просто прекрасно.



Но в любом случае украинские ВВС теряют машины только советских типов, поскольку западных им до сих пор не дали. Хотя без западных самолетов, причем не 20–30, а не менее 200–300, рассчитывать на победу Украины как минимум странно.



ВЫВОДЫ



Как видно по всем классам бронетехники, процент потерь западных образцов примерно соответствует их общей доле в составе украинской армии. Это подтверждает тот очевидный факт, что "чудо-оружием" никакая западная техника не является: по своим качественным параметрам она вполне соответствует советско-российской.



При этом, учитывая интенсивность и продолжительность боевых действий, прекрасно понятно, что идет не "война качества", а "война количества". А если качество примерно одинаковое, что и имеет место в реальности, то фактор количества становится абсолютно решающим.



Обо всем этом можно было легко догадаться задолго не только до 2022-го, но и до 2014 года. Но военно-политическое руководство всех ведущих стран давно убедило себя, что "большой" войны никогда больше не будет, поэтому фактор количества утратил свое значение ("Кому нужна малочисленная армия", "НВО" от 21.10.22). А на Западе политики и военные к тому же еще и убедили себя в таком качественном превосходстве своего оружия, что количество его может быть совсем микроскопическим – победа все равно гарантирована. В постсоветских странах такой веры в собственное превосходство не было, а советского оружия осталось очень много. Именно поэтому Россия и Украина способны так долго воевать.



Еще в прошлом году в России появился несколько издевательский лозунг: "Калибры" не кончатся никогда". Лозунг адресовался тем на Западе и на Украине, кто всерьез верил в наше скорое истощение.



Но и у нас очень многие верят, что у Украины уже "все закончилось". Увы, еще очень далеко не закончилось, иллюзии надо отбросить. Киев долго сможет в прямом и переносном смысле выезжать именно на советской технике, слишком ее много. А выехать на западной технике он не сможет потому, что ее слишком мало.



К тому же Запад поставляет технику Украине крайне нерационально. Он, ко всему прочему, уверил себя еще и в том, что Российская армия настолько истощена, деморализована и плохо обучена, что для ее окончательного разгрома много хорошей техники и не нужно.



Поэтому Украине сначала было дано оружие дешевое и малопригодное к настоящей войне. Потом выяснилось, что этого мало. Добавили еще немного чуть получше качеством. Опять не помогло. В таком странном режиме Запад бессмысленно растрачивает свои и так весьма ограниченные ресурсы, не добиваясь при этом никакого перелома на фронте. Причем новые "пакеты" помощи Украине становятся все меньше – хотя Киеву, наоборот, нужно все больше.



За это время страна, противостоящая Западу, выходит на темпы военного производства большие, чем у всего Запада, вместе взятого. Хотя ее ВВП чуть ли не в 40 раз меньше, чем суммарный ВВП Запада, и к тому же она находится под беспрецедентными в истории экономическими санкциями. И при этом чудесным образом сохраняет у себя нормальные уровень и образ жизни граждан.



В этой удивительной стране мы и живем. Главное сейчас – не придумать себе какой-нибудь самоубийственный "мир" ("Мир бессмысленный и беспощадный", "НВО" от 22.09.23). Источник - НГ

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