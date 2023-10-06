Bloomberg: Выдержит ли спрос на нефть, если цены перевалят отметку в сто долларов за баррель?

11:43 06.10.2023

Bloomberg

США

06 октября 2023



Трехзначная цена на нефть – это не просто подорожание энергии, но и повышение курса доллара, пишет автор статьи для Bloomberg. Все это может привести к тому, что черное золото станет своего рода подрывным фактором, который приведет к замедлению мирового экономического роста.

Будем надеяться, что лекарство не убьет пациента быстрее болезни.

Выдержит ли мировая экономика, если в следующем году нефть будет торговаться по сто долларов за баррель? Трехзначный ценник означает повышение не только стоимости энергии, но курса доллара. Сочетание подорожания нефти с ростом курса доллара в 2024 году может превратить это сырье в подрывной фактор, который задержит инфляцию на достаточно высоком уровне и тем самым затормозит экономический рост во всем мире.



Чем выше цена на нефть, тем дороже доллар, – получается разрушительный порочный круг. Чем дольше эта тенденция будет сохраняться, тем острее будут ощущаться болезненные последствия.

Связующим звеном между нефтью и долларом служит инфляция в Америке. Поскольку розничные цены на бензин и дизельное топливо в Соединенных Штатах растут, они могут усугублять внутреннее инфляционное давление в других секторах, вынуждая Федеральную резервную систему удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение более длительного периода времени.



Глава мирового нефтяного "центробанка", а именно министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, и глава долларового центробанка Джером Пауэлл из Федеральной резервной системы США в некотором смысле работают сообща. Результатом может стать замедление роста спроса на нефть в 2024 году.



Япония, пожалуй, лучший пример этого валютно-нефтяного коктейля. Сейчас иена держится на самом низком уровне обменного курса по отношению к доллару за последние 35 лет, из-за чего продукты нефтепереработки превращаются в маленькую роскошь. В сентябре японское правительство было вынуждено продлить срок действия субсидий на ископаемое топливо до конца года после того, как розничная цена на бензин в стране подскочила до рекордного уровня в 186,5 иены (1,24 доллара) за литр, превысив пиковые значения, зафиксированные в 2008 году.



Сейчас страны, в наибольшей степени страдающие от токсичного нефтяно-долларового коктейля, не являются глобальными центрами роста спроса на энергоносители. Это не Китай и не Бразилия, а скорее Кения и Аргентина. Однако они тоже имеют значение.



По словам нефтетрейдеров, сейчас нет никаких признаков того, что мировой спрос серьезно страдает. Да, потребление нефти в Западной Африке уменьшилось, но главная причина – это отмена субсидий в Нигерии. В других странах спрос остается высоким.

Но, если цены будут и дальше держаться на нынешнем уровне, проблемы постепенно будут ощущаться и в мировых двигателях спроса, особенно в Индии. Поскольку рупия неуклонно дешевеет по отношению к доллару, Нью-Дели обнаруживает, что сейчас в местной валюте нефть стоит дороже, чем в 2008 году, когда за баррель просили по 150 долларов.

Индия уже сообщила странам-производителям нефти, что цены слишком высоки. Об этом ранее на этой неделе заявил министр нефти Панкадж Джайн (Pankaj Jain). "Высокие цены ведут к разрушению спроса", – отметил он.



Существует еще одна проблема для развивающихся рынков, таких как Индия и Китай, которую мало кто признает: преимущества политики неприсоединения, которой они придерживаются в нефтяной сфере, подходят к концу. На протяжении большей части 2022 и начала 2023 года Нью-Дели и Пекин имели доступ к дешевому сырью, покупая его с огромной скидкой у Ирана, Венесуэлы и, прежде всего, у России. Отказавшись принять чью-либо сторону в украинском конфликте, Индия и Китай извлекли немалую экономическую выгоду. Но с тех пор скидки, которые предлагали Тегеран, Каракас и Москва, значительно уменьшились. К примеру, в какой-то момент в начале 2023 года российская нефть сорта Urals продавалась почти на 40 долларов за баррель дешевле мирового эталона Brent.Теперь же Urals стоит всего на 10 долларов дешевле нефти марки Brent.



Поскольку постпандемийный скачок глобального потребления топлива постепенно сходит на нет, Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 2024 году мировой рост спроса на нефть замедлится примерно до одного миллиона баррелей в день по сравнению с 2,2 миллиона баррелей в день в 2023 году.



Тем не менее ожидаемое увеличение роста спроса на нефть в следующем году находится в пределах средних показателей периода до начала пандемии COVID-19.

Если спрос увеличится на один миллион баррелей в день, как сейчас ожидает МЭА, саудовский принц Абдулазиз сохранит контроль над нефтяным рынком. Этого увеличения спроса будет достаточно, чтобы поглотить прирост добычи в таких странах, как Бразилия, Канада, Гайана и Соединенные Штаты в 2024 году, а также в членах ОПЕК+, желающих увеличить объемы, особенно в Объединенных Арабских Эмиратах и, вероятно, в Ираке. Но любое замедление роста спроса может обрушить рынок, в результате Эр-Рияд будет вынужден сохранять односторонние ограничения на добычу намного дольше, чем ожидалось, или ему придется столкнуться с более низкими ценами.

На товарных рынках лекарством от высоких цен служат высокие цены. Саудовская Аравия и Федеральная резервная система предоставляют глобальной экономике массу лекарств для лечение этого недуга. Вот только в процессе они вполне могут убить пациента. Так что берегитесь.



Автор статьи: Хавьер Блас (Javier Blas)