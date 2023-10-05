Узбекистан впервые разместил "зеленые" еврооблигации

12:43 06.10.2023

Узбекистан выпустил два транша еврооблигаций на 660 млн долларов и впервые - "зеленые" еврооблигации на 4,25 трлн сумов со сроками погашения в 2028 и 2026 годах соответственно. Доходность по облигациям удалось снизить на фоне высокого спроса инвесторов, сообщил Минэкономфин.



Узбекистан разместил на Лондонской фондовой бирже евробонды на 660 млн долларов США и первые "зеленые" суверенные еврооблигации на 4,25 трлн сумов, сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов (МЭФ).



2−4 октября представители Министерства экономики и финансов и Центрального банка Узбекистана провели роуд-шоу о перспективах развития экономики Узбекистана на встрече более чем с 50 инвесторами в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне.



В сообщении говорится, что инвесторы высоко оценили проводимые в Узбекистане реформы, в том числе переход к "зеленой" экономике, либерализацию рынка цен на газ и электроэнергию, приватизацию государственных предприятий и политику либерализации торговли через вступление во Всемирную торговую организацию, а также цели и меры, обозначенные в стратегии "Узбекистан-2030".



В МЭФ отметили, что еврооблигации, выпущенные в сумах, являются первыми "зелеными" суверенными облигациями в СНГ.



"Зеленые" облигации в сумах размещены на три года по ставке 16,25% годовых (купонный платеж), хотя изначально в МЭФ ожидали ставку 18%. За счет этой суммы (4,25 трлн сумов) Узбекистан досрочно погасил долг по ранее выпущенным евробондам на 1,9 трлн сумов (до этого срок погашения был назначен на 23 ноября). Стоит отметить, что 16,25% - это ниже процентных ставок на внутреннем рынке, где Центробанк выпускал 2-летние государственные ценные бумаги по ставке 17,57%.



Что касается долларовых 5-летних евробондов на 660 млн долларов, то первоначально ожидалась ставка в диапазоне 8,5−8,625%, но за счет высокого спроса со стороны инвесторов (2 млрд долларов), ставка снизилась до 8,125% плюс купон 7,85% (купон - денежная выплата держателям облигаций от Узбекистана, выпустившего облигации).



"Эта купонная ставка, рекомендованная финансовыми консультантами, означает, что международные облигации продаются инвесторам по цене 98,888%, то есть 652,6 млн от данной транзакции поступают в долларах", - говорится в сообщении.



В 2021 году Узбекистан размещал евробонды с доходностью 3,9% годовых, а сумовой доходностью - 14%. С тех пор, как поясняют в министерстве, на мировых финансовых рынках наблюдается рост процентных ставок. В частности, процентные ставки по 5-летним казначейским облигациям США выросли до 4,7% по сравнению с 0,8% в июле 2021 года.



Повышение процентных ставок на мировых финансовых рынках, соответственно, вызывает резкое повышение привилегированных процентных ставок международных финансовых институтов, отмечается в сообщении.



Ставка SOFR (рассчитывается как средневзвешенная ставка по объему трех видов сделок РЕПО на условиях overnight под обеспечение государственными ценными бумагами казначейства США), используемая на международных кредитных рынках, выросла с 0,17% с июля 2021 года до почти 5,3%, достигнув 5,5% сегодня.



Поэтому процентные ставки по льготным кредитам, привлекаемым международными финансовыми институтами, также выросли с 1−2% за два года до 6,3−7% на сегодняшний день, отметили в МЭФ.



Из-за текущих рыночных условий другие страны также привлекают государственный долг по более высоким процентным ставкам, чем раньше. Например, в январе Турция выпустила 10-летние евробонды на 2,75 млрд долларов по ставке 9,75%, Венгрия - 30-летние еврооблигации на 1,25 млрд долларов под 7,1% годовых, Румыния - 30-летние облигации на 1,25 млрд долларов под 7,67% годовых;, Монголия - 5-летние международные облигации на сумму 445 млн долларов под 8,65%, Египет - 3-летние облигации на 1,5 млрд долларов под 11% годовых.



Что такое "зеленые" облигации

"Зеленые" облигации - это облигации, которые соответствуют принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и "зеленого" финансирования. Появление таких облигаций связано с распространением принципов устойчивого развития бизнеса - ESG (англ. environmental, social and corporate governance - "экологическое, социальное и корпоративное управление"). С помощью "зеленых" облигаций эмитент привлекает финансирование для проектов, связанных с охраной природы и улучшением экологической обстановки.



В Минэкономики и финансов отметили, что поступления по зеленым облигациям будут направлены на финансирование зеленых проектов, таких как внедрение водосберегающих технологий, развитие железнодорожного транспорта и метро, организация санитарной очистки и поддержание чистоты в населенных пунктах, а также создание защитных лесных насаждений против ветровой эрозии и заиления водных объектов.



При этом в процессе отбора проектов была задействована программа развития ООН (ПРООН). Второе стороннее положительное заключение было получено Sustainalytics по программе зеленых облигаций.