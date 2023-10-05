В Узбекистане реформируют энергосектор: что случилось?

12:47 06.10.2023

В УЗБЕКИСТАНЕ РЕФОРМИРУЮТ ЭНЕРГОСЕКТОР. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Президент Шавкат Мирзиеев подписал указ, реформирующий энергосектор. Документ предполагает:



- что ряд функций АО "Национальные электрические сети" возьмет на себя новая организация - АО "Узэнергосотиш", которую планируют создать. С 1 июля 2024 г. она будет обязана централизованно закупать и продавать энергию, а с 1 января 2025 г. - заключать с частными станциями контракты на экспорт и импорт электричества;



- что АО "Национальные электрические сети Узбекистана" останется оператором единой магистральной системы передачи электроэнергии, сосредоточившись на транзите;



- что в Узбекистане обещают создать регулятор рынка энергетики. Новое Агентство по развитию и регулированию энергетического рынка будет подотчетно правительству страны.



Схожие трансформации в 2022 г. претерпела газовая сфера. В августе прошлого года в стране появилась UzGasTrade - централизованный покупатель газа у отечественных производителей и единый его продавец на местном рынке и за рубежом.



Кроме того, до 1 февраля 2024 г. планируется разработать новую методику формирования тарифов на электроэнергию. В начале сентября 2023 г. Минэнерго уже опубликовало проект правительственного постановления об изменении тарифов на газ и электричество. Если документ примут, цены на энергоресурсы для государственных компаний и бизнеса вырастут почти в два раза.